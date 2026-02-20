Přeskočit na obsah
20. 2. Oldřich
Sport

Nevděčné prase, spílají mu v Rusku. Slavný brankář hodlá vrátit sovětské medaile

Sport

Bývalý vynikající hokejový brankář Arturs Irbe se dostal do slovní přestřelky s ruskými legendami. Důvodem je mimo jiné jeho vztah k Sovětskému svazu, zemi, kterou před jejím rozpadem reprezentoval.

Group stage Russia vs Latvia
Goalie Arturs Irbe of Latvia stretches out to grab the puck during the men's preliminary round group B ice hockey game Russia vs Latvia at the Torino Esposizioni venue in Turin, Italy, Sunday, 19 February 2006, at the Turin 2006 Olympic Winter Games.,Image: 221284263, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: VALDRIN XHEMAJ / EPA / ProfimediaFoto: Profimedia
Během olympijského turnaje mužů v Miláně stál Irbe coby trenér brankářů na střídačce Lotyšska, které vypadlo v předkole proti Švédsku.

Kdyby se však olympiády zúčastnil Rusko, do Itálie by vůbec nejel, jak avizoval dlouho dopředu. K tomu po euroasijském zemi požadoval ukončení války na sousední Ukrajině a úhradu způsobených škod.

Tím v Rusku pochopitelně vyvolal nevoli. Například legendární obránce Vjačeslav Fetisov prohlásil, že by Irbe měl vrátit medaile, které se Sovětským svazem získal. Na seniorské úrovni to byly dvě zlata z mistrovství světa.

V nedávném rozhovoru pro finský deník Iltalehti se k tomu 59letý Lotyš vrátil.

Bývalému spoluhráčovi vzkázal, že to klidně udělá. Nejdřív ale musí medaile najít. „Až se příště potkáme na mistrovství světa, řeknu vám, kde jsou, a budu připravený je oficiálně vrátit. Žádný problém. Nepotřebuju je, nenosím je s hrdostí,“ vykládal.

Irbe se narodil a hokejově vyrostl v lotyšském hlavním městě Rize. Reprezentování SSSR vysvětloval tak, že neměl na výběr, za koho bude hrát.

Rudý dres nebyl jeho srdeční záležitostí. Hymnu nikdy nezpíval, naopak při ní volil tichou formu protestu v podobě hlavy sklopené k zemi.

Když se Sovětský svaz v roce 1991 rozpadl, Irbe okamžitě odešel do zámoří, kde si postupně vydobyl pozici jedničky v NHL. Číslem jedna byl i v lotyšské reprezentaci.

Za samostatné Rusko nikdy nenastoupil, ani za žádný ruský klub. Kariéru dohrával v Evropě, hlavně v rodné zemi. O SSSR vždy mluvil s despektem. V posledních letech jeho rétoriku vyostřila ruská válka na Ukrajině.

V Rusku tím hvězdný Lotyš dráždí. „Kde by Irbe byl bez Sovětského svazu a trenérské školy Viktora Tichonova, který ho naverboval do národního týmu a se kterým dvakrát vyhrál světový šampionát?“ ozval se například sportovní komentátor televize Matč TV Dmitrij Gubernijev.

Bývalého hvězdného gólmana dokonce označil za „nevděčné prase“.

Zpátky se dle zvyklostí nedržel ani bývalý sovětský reprezentant a dvojnásobný olympijský vítěz Alexandr Koževnikov. „Trochu fašista,“ opřel se do Irbeho. „Co jiného na to říct? Nikdo si ho nepamatuje, nikdo ho nezná.“

Irbe v rozhovoru pro finský list podráždil i názorem, že jestli někdo porušuje olympijskou mírovou myšlenku, tak Rusko, ne ti, co ho vylučují.

„Rusko má ve zvyku po olympijských hrách rozpoutával války. Zatímco všichni ostatní se soustředili na olympiádu, oni se připravovali,“ připomněl start války na Ukrajině jen krátce po skončení her v Pekingu 2022.

„Využili olympiádu pro své imperialistické účely. Jsem rád, že Finsko a Švédsko vstoupily do NATO,“ dodal Irbe.

