Turnaj hokejistů na olympiádě v Soči byl dosud posledním setkáním hvězd NHL pod pěti kruhy a deník Aktuálně.cz ho přesně týden před startem milánského klání připomíná v posledním dílu svého seriálu. Největší pozornost byla před 12 lety upřena na domácí Rusy, kteří měli napravit předchozí krach, ale zároveň čelili politickým tlakům.
Vancouver 2010 opouštěla sborná po čtvrtfinálovém výprasku 3:7 od Kanaďanů a náladu náročné ruské hokejové veřejnosti tehdy shrnul výmluvnou větou legendární Vjačeslav Fetisov.
"Doma nemáme právo prohrát,“ prohlásil bývalý obránce směrem k další olympiádě.
Rusové ji v Soči rozjeli výhrou proti slovinskému outsiderovi a hned poté je ve skupině čekal prestižní duel se Spojenými státy.
Připomínal se rok 1980 a "zázrak na ledě“ na olympiádě v Lake Placid, kde američtí studenti šokovali sovětskou mašinu. Tohle měla být alespoň částečná odveta.
"Celá země se bude dívat, nezklamte Rusko,“ vzkazovali v otevřeném dopise bývalí sovětští hráči, kteří slavnou porážku v Americe zažili. V čele s brankářem Vladislavem Treťjakem.
Hokej jakožto národní sport byl v Soči pod drobnohledem prezidenta Vladimira Putina. Ten navštívil zápas proti USA osobně a viděl vskutku neobvyklé rozuzlení.
Hvězdy NHL pod pěti kruhy
1998: Nagano jako noční můra. Bača vypadal, že umře, a hvězdy byly na tribuně za "blbce"
2002: "Zradili svou vlast." Příběh největšího olympijského šoku za účasti NHL
2006: Zlatý tým pobouřil "ubohou komedií". Odevzdal zápas, aby se vyhnul Čechům
2010: Ovečkin sundal Jágra, Treťjak jásal. A přišla ostuda, po které trenér čekal gilotinu
2014: "Nemáme právo prohrát.“ Rusy udusil obří tlak i Putinova touha vyrovnat se Americe
Za stavu 2:2 rozhodovaly nájezdy, v nichž zářil T. J. Oshie. Americký šikula jel v dlouhé penaltové bitvě proti Sergeji Bobrovskému celkem šestkrát a čtyřikrát proměnil.
V osmé sérii zápas uzavřel, později však vzpomínal, že navzdory vítězství neprožíval zrovna příjemné pocity. Převoz na rozhovor do americké televize měli totiž zajistit ruští pořadatelé.
"Byla už úplná tma a kluci mě nabádali, abych byl opatrný. Říkali mi: Jsi v Rusku, byl tu Putin…" vyprávěl Oshie.
"Přišel ruský chlápek, chytil mě a posadil do auta. Snažil jsem se sledovat, kudy jedeme, abych se pak mohl dostat zpátky. A samozřejmě se nic nestalo. Řidič byl profesionální, ale jo, bál jsem se o život,“ líčil útočník Američanů.
Rusové pak ve skupině zdolali Slováky - 1:0 na nájezdy, ale i tak se museli zdržet při osmifinálové zastávce proti Norsku. Přestože zvítězili 4:0, začínalo být patrné, že neoplývají formou na kýžené zlato.
"Jeden norský hráč nám po zápase říkal, že Rusové vypadali napjatě. Jako by byl led v ten večer tím posledním místem, kde by chtěli být,“ referoval tehdy kanadský novinář Pierre LeBrun pro ESPN.
A skutečně. Ve čtvrtfinále proti Finsku sice sborná vedla, ale soupeř zápas rychle otočil a pak trpělivě tupil ruskou snahu o nápor.
Finové vyhráli 3:1 a Rusové znovu neprošli ani do bojů o medaile. Vítězným gólem je potopil veterán Teemu Selänne, hrající na svých šestých olympijských hrách.
"Po prohraném thrilleru s USA jako by se tíha hostitelské země stala pro Rusy nesnesitelnou. Zdálo se, že se pod tím vším dusí,“ psal LeBrun.
Očekávaní tahouni Alexandr Ovečkin a Jevgenij Malkin končili turnaj se strohými bodovými příspěvky 1+1 a 1+2. Spekulovalo se také o zapojení devíti hráčů z ruské Kontinentální hokejové ligy.
"Šířily se zvěsti o napětí v týmu a problému KHL versus NHL. Proč hrál proboha s Ovečkinem a Malkinem v prvním útoku Alexandr Popov? Proč byl mezi nejvytíženějšími hráči Jevgenij Medveděv?“ ptal se ve svém textu LeBrun.
"No, protože KHL a ruský hokej doufaly, že největší zápasy světa využijí jako propagandistický nástroj pro ruskou ligu, která soupeří s NHL. Dopadlo to katastrofálně,“ doplnil kanadský žurnalista.
KHL je dodnes soutěží, která je s ruskou politikou pevně spjata. Je to projekt, který je řízený a placený státními firmami a jehož nitky se sbíhají až k prezidentu Putinovi.
I proto Rusové tak moc toužili v Soči uspět.
Místo toho olympijskou nadvládu stvrdila Kanada. Poprvé od roku 1928 vyhrála pod pěti kruhy všechny své zápasy. Ba co víc, v šesti duelech inkasovala jen tři góly.
Největší potíže jí ve čtvrtfinále překvapivě připravili Lotyši, které zdolala 2:1. V semifinále Kanaďané porazili USA 1:0 a ve finále nedali šanci Švédům - 3:0. Brankář Carey Price měl dokonce lepší čísla než Dominik Hašek v Naganu.
A Rusové? Ti se olympijského zlata dočkali až o čtyři roky později v Pchjongčchangu. Jenže tam už jednak "pouze“ jako Olympijští sportovci z Ruska a jednak na turnaji bez hráčů z NHL.
