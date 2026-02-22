Nejžádanější dívka her i strach z výtahu. Sportovci pod pěti kruhy sršeli vtipem

Na olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo nešlo jen o sportovní výsledky, ale odehrálo se i hodně vtipných momentů.
Vít Chabičovský
"Líbí se mi můj pokoj, jsem v něm sám, je v něm teplo, i když je venku zima,“ prohlásil v prvním rozhovoru před startem olympijských her český curler.
Vít Chabičovský
Laura Záveská
"Upřímně, já se trošku bojím výšek, což je docela ironie, když dělám freestyle snowboarding. Víc se bojím toho výtahu než toho skoku. To, jak to drncá. Včera to nějak zastavilo, že se na chvilku rozbil. Nebyla jsem z toho nadšená. Skok je dobrej, výtah docela nic moc,” přiznala snowboardistka po tréninku big airu.
Jakub Hroneš
"Tím, že je to největší konstrukce big airu na světě, má to o dva metry víc než konstrukce v Pekingu, kde byla poslední olympiáda, tak je to 'scary' (děsivé). Ale víc 'scary' je podle mě jezdit nahoru tím výtahem, který vypadá málo věrohodně na to, jak věrohodný by měl být,” přisadil si český snowboardista.
Anežka Indráčková
“Olympijská atmosféra moc se mnou nic nedělá, to spíš já sama se sebou z toho dělám velkou věc. Ona to je velká věc, ale ne tak, abych to úplně hrotila. Ale snažím se… Nahoře si zpívám, mluvím se všemi, povídám si a dělám nějaké psychologické věci, abych byla oukej,“ popsala česká skokanka na lyžích.
Michal Krčmář
"Dneska jsem jel biatlon, posunul jsem se o deset míst. Včera ve volném dnu jsem si řekl, že pokud nepojedu mass start, tak tady budu čtyři hodiny lyžovat, ještě se po štafetě ztrestám. Bylo to buď, anebo,“ prohlásil po stíhacím závodu.
Jan Zabystřan
"Myslím si, že dvacáté místo zní hezky. A u toho bych asi zůstal. Pro nás je fajn, že jsme se sem vůbec kvalifikovali."
Sturla Holm Laegreid
"Přiznám se, že vůbec nechápu, co se s Émilienem Jacquelinem stalo. To se zastavil, aby se pozdravil s fanoušky u tratě, nebo co?“ zavtipkoval v cíli sprintu norský biatlonista.
Sophia Kirkbyová
"Sledujte, jak se snažím najít si rande, prožívám krásná malá dobrodružství a možná… třeba potkám lásku svého života. Vítejte v pořadu Nejžádanější svobodná dívka her,“ vzkázala americká sáňkařka poté, co veřejně vyhlásila, že pod pět kruhy hledá i nového partnera.
