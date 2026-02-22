Přeskočit na obsah
Nejžádanější dívka her i strach z výtahu. Sportovci pod pěti kruhy sršeli vtipem

Miroslav Harnoch
Na olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo nešlo jen o sportovní výsledky, ale odehrálo se i hodně vtipných momentů.

Vít Chabičovský

Český curler Vít ChabičovskýFoto: REUTERS

"Líbí se mi můj pokoj, jsem v něm sám, je v něm teplo, i když je venku zima,“ prohlásil v prvním rozhovoru před startem olympijských her český curler.

Buzz Aldrin na povrchu Měsíce během mise Apollo 11, červenec 1969.
Po Měsíci přišel tvrdý pád. Neznámé i opomíjené příběhy dvanácti slavných astronautů

Dvanáct hrdinů, kteří viděli Zemi jako křehkou modrou kouli v nekonečné temnotě, se stali symbolem lidského triumfu. Jenže jejich největší výzva nakonec nezačala na lunárním povrchu, nýbrž po návratu domů. Deprese, duchovní probuzení, umělecká transformace i skandály. Co se stane, když dosáhnete vrcholu, ze kterého už opravdu není kam stoupat? Příběhy astronautů ukazují, jak sláva někdy nestačí.

