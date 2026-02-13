Přeskočit na obsah
Největší česká šance na druhé zlato. Jílek pojede závod na deset kilometrů

Sport

Sledujte online přenos ze závodu rychlobruslařů na 10 000 metrů na olympiádě v Miláně s Metodějem Jílkem v akci.

Moscou / 1984

Jak to bylo se sexem v Sovětském svazu?

Sex v SSSR neexistuje. To je legendární výrok, který zazněl v létě 1986 během televizního mostu mezi Leningradem a Bostonem, v němž si sovětské a americké ženy sdělovaly své zkušenosti.

Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr.

"Nebojím se bacilů." Kennedy šokoval přiznáním, že šňupal kokain ze záchodového prkénka

Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší prohlásil, že se nebojí bacilů, protože kdysi šňupal kokain ze záchodových prkének. Řekl to o víkendu moderátorovi Theu Vonovi v podcastu This Past Weekend. Kennedy už dlouho mluví o několikaleté závislosti na heroinu a kokainu, které začal užívat jako teenager krátce po atentátu na svého otce, senátora Roberta F. Kennedyho, v roce 1968.

