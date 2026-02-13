Největší česká šance na druhé zlato. Jílek pojede závod na deset kilometrů
Sledujte online přenos ze závodu rychlobruslařů na 10 000 metrů na olympiádě v Miláně s Metodějem Jílkem v akci.
Stříbrná fantazie! Adamczyková po úžasných jízdách slaví svou třetí olympijskou medaili
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková získala třetí olympijskou medaili, v Livignu byla o čtyři setiny sekundy druhá za Australankou Josií Baffovou. Stříbrem zkompletovala sbírku z her po zlatu ze Soči 2014 a bronzu z Pchjongčchangu 2018. Před čtyřmi lety v Pekingu kvůli zranění nestartovala.
ŽIVĚEvropa se musí stát světovým hráčem, oznámil Merz svou vizi v Mnichově
Starý světový řád založený na pravidlech už neexistuje, do popředí se dostává velmocenská politika. Na úvod Mnichovské bezpečnostní konference to dnes řekl německý kancléř Friedrich Merz. Evropa podle něj musí tuto realitu uznat, nemusí ji ale jen přijímat a může nový světový řád spoluutvářet.
ŽIVĚRutte: Rusko chce působit jako medvěd, na Ukrajině ale postupuje jako hlemýžď
Generální tajemník NATO Mark Rutte v pátek vyzval, aby svět nepodléhal ruské propagandě. Na akci na okraj Mnichovské bezpečnostní konference prohlásil, že Rusko sice chce, aby jej ostatní vnímali jako velkého medvěda, zatím však na Ukrajině postupuje rychlostí zahradního hlemýždě.
Jak to bylo se sexem v Sovětském svazu?
Sex v SSSR neexistuje. To je legendární výrok, který zazněl v létě 1986 během televizního mostu mezi Leningradem a Bostonem, v němž si sovětské a americké ženy sdělovaly své zkušenosti.
"Nebojím se bacilů." Kennedy šokoval přiznáním, že šňupal kokain ze záchodového prkénka
Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší prohlásil, že se nebojí bacilů, protože kdysi šňupal kokain ze záchodových prkének. Řekl to o víkendu moderátorovi Theu Vonovi v podcastu This Past Weekend. Kennedy už dlouho mluví o několikaleté závislosti na heroinu a kokainu, které začal užívat jako teenager krátce po atentátu na svého otce, senátora Roberta F. Kennedyho, v roce 1968.