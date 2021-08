Nejrychlejší muž planety je z Itálie. Jacobs šokoval, v trojskoku padl světový rekord

Ital Lamont Marcell Jacobs se stal v Tokiu překvapivým vítězem olympijského běhu na 100 metrů a časem 9,80 sekundy vylepšil evropský rekord. Jen pár minut před ním získal pro Itálii první zlato ve výšce Gianmarco Tamberi. Podělil se o něj s Mutazem Issou Baršimem z Kataru, oba zdolali 237 centimetrů.

Yulimar Rojasová z Venezuely zlepšila 26 let starý světový rekord v trojskoku o 17 centimetrů na 15,67 metru a soutěž koulařek vyhrála podle očekávání Číňanka Kung Li-ťiao.

Šestadvacetiletý Jacobs se stal nečekaným nástupcem legendárního Jamajčana Usaina Bolta. Sprinterská velmoc neměla ve finále zastoupení, mistr světa z roku 2011 a dlouholetý Boltův stín Yohan Blake skončil už v semifinále stejně jako například první muž letošních tabulek Američan Trayvon Bromell.

Jacobs už v semifinále zlepšil o dvě setiny dosavadní evropský rekord, který časem 9,86 drželi Francouz Jimmy Vicaut (2015) a Francis Obikwelu z Portugalska (2004). Ve finále ještě další čtyři setiny ubral a stal se prvním Italem, který vyhrál olympijskou stovku. Do sezony přitom vstupoval s osobním rekordem 10,03.

Pro stříbro si doběhl Američan Fred Kerley, který má z mistrovství světa v Dauhá bronz ze čtvrtky a až letos se začal naplno věnovat nejkratšímu sprintu. Bronz vybojoval Kanaďan André De Grasse, stejně jako v Riu de Janeiro i v Dauhá. Už v semifinále šokoval soupeře Číňan Su Ping-tchien, který po raketovém startu zlepšil osobní maximum o sedm setin a vytvořil asijský rekord 9,83. Ve finále to nezopakoval a skončil šestý.

Katarský výškař Baršim získal po bronzu z Londýna a stříbru z Ria i kov nejcennější. Od posledních her se stal dvakrát mistrem světa, ale také utrpěl vážné zranění, které málem ukončilo jeho kariéru. Přes 240 cm se od té doby nedostal. Letos se na závodech objevoval minimálně a všude prohrával, v tabulkách měl zapsáno jen 230, ale před zlatem na MS v Dauhá před dvěma lety to bylo podobné.

Na vrchol sezony si i tentokrát načasoval formu skvěle. Všechno až do 237 cm skákal na první pokus. Stejně dobře si vedl Tamberi, který o hry v Riu přišel na poslední chvíli, když si přetrhl šlachy v kotníku při pokusu o 241 cm. Na výšce 239 v Tokiu nikdo neuspěl. Maksim Nědosekov z Běloruska jen vinou horších pokusů bral bronz a Tamberi s Baršimem se dohodli, že místo rozeskakování vezmou zlato oba.

Američan JuVaughn Harrison, který si dal za úkol zlato ve výšce i dálce, se dostal do problémů už na 227 cm, které zdolal až na třetí pokus. I na dalších výškách musel opravovat a skončil výkonem 233 cm na sedmém místě. V pondělí ráno, patnáct hodin po dnešním finále, bude mít druhou šanci ve finále dálky.

Trojskokanka Rojasová získala pro Venezuelu čtvrté olympijské zlato v historii a první v atletice. Stříbrná medailistka z Ria a mistryně světa z let 2017 a 2019 potvrdila roli královny disciplíny. Hned prvním pokusem vytvořila olympijský rekord 15,41 a v té chvíli bylo o prvním místu rozhodnuto.

Žádná ze soupeřek letos nepřekonala hranici patnácti metrů. Rojasová za ní přistává v každém závodě a bylo jen otázkou času, kdy se ideálně trefí do odrazu. To se jí povedlo v poslední sérii, v níž vymazala z tabulek rekord Ukrajinky Inessy Kravecové z roku 1995. "Nemám slov. Nedokážu popsat tento pocit a tento okamžik. Zlatá medailistka s olympijským a světovým rekordem. To je fantastická noc. Šla jsem po tom. Věděla jsem, že v nohách tuhle vzdálenost dneska mám. Trošku se mi nedařilo technicky, ale do toho posledního skoku jsem dala všechno a vyšlo to," radovala se.

Těsně přes patnáct metrů se poprvé v kariéře dostala Patrica Mamonaová z Portugalska a vyneslo jí to stříbro. Třetí skončila Ana Peleteirová ze Španělska. Sedmatřicetiletá Caterine Ibargüenová z Kolumbie, světová jednička před Rojasovou, obhájkyně zlata a dvojnásobná mistryně světa, zapsala jen 14,25 a nepostoupila do užšího finále.

Favorizovaná Číňanka Kung Li-ťiao vyhrála soutěž koulařek výkonem 20,58 metru a zkompletovala svou sbírku olympijských medailí. Zlato je ale první, které dostala přímo na stadionu, ty předchozí získala až po dodatečné diskvalifikaci soupeřek za doping. Jako jediná překonala hranici dvaceti metrů a nejbližší soupeřku porazila o 79 centimetrů.

Stříbro získala Američanka Raven Saundersová výkonem 19,79 a bronz novozélandská veteránka Valerie Adamsová za 19,62. Šestatřicetiletá dvojnásobná olympijská vítězka a matka dvou dětí, která startovala už v Aténách v roce 2004, se vrátila do kruhu po mateřské a zranění a pátý start na hrách ozdobila čtvrtou medailí.

"Od minulé olympiády ze mě vzešli ti dva človíčci. Doufám, že budu dál inspirovat atletky po celém světě. Pokud toužíte po dítěti a chcete se vrátit a patřit do světové špičky, tak to jde. Určitě to můžete dokázat taky," prohlásila Adamsová. Matkou je i jamajská sprinterka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová, která v sobotu doběhla druhá na 100 metrů.

Jedna z favoritek vrhu koulí Jessica Ramseyová, která při americké kvalifikaci překonala hranici dvaceti metrů, měla tři neplatné pokusy. Česká zástupkyně Markéta Červenková nepostoupila z kvalifikace.

Jediný český zástupce v odpoledním atletickém olympijském programu v Tokiu Vít Müller zaběhl v semifinále závodu na 400 metrů překážek čas 49,69 sekundy, což stačilo jen na 22. místo.

Müller byl o desetinu pomalejší než v rozběhu, z něhož postoupil z posledního místa. "Druhý běh byl o poznání těžší. Já jsem hlavně chtěl postoupit do semifinále. Jel jsem sem s nějakým 35. umístěním v rankingu a postupuje 24 lidí. Já jsem se semifinále spokojený. Ale na druhou stranu chtěl jsem běžet osobáček, ideálně pod 49 sekund. To se nepovedlo," zhodnotil Müller své tokijské vystoupení. Nic lepšího dosud čtyřiadvacetiletý běžec v atletice nezažil. "Je to životní úspěch. Pro mě je vůbec neskutečné, že jsem se sem dostal," poznamenal.

XXII. letní olympijské hry v Tokiu:

Atletika:

Finále:

Muži:

100 m (vítr +0,1 m/s): 1. Jacobs (It.) 9,80 - evropský rekord, 2. Kerley (USA) 9,84, 3. De Grasse (Kan.) 9,89, 4. Simbine (JAR) 9,93, 5. Baker (USA) 9,95, 6. Su Ping-tchien (Čína) 9,98, Adegoke (Nig.) nedokončil, Hughes (Brit.) diskvalifikován.

Výška: 1. Baršim (Kat.) a Tamberi (It.), 3. Nědosekov (Běl.) všichni 237, 4. U Sang-hjok (Korea), 5. Starc (Austr.) oba 235, 6. Akimenko (Rus.), 7. Harrison (USA) oba 233, 8. Lovett (Kan.) 230.

Ženy:

Trojskok: 1. Rojasová (Ven.) 15,67 - světový rekord, 2. Mamonaová (Portug.) 15,01, 3. Peleteirová (Šp.) 14,87, 4. Rickettsová (Jam.) 14,84, 5. Poveaová (Kuba) 14,70, 6. Minenková (Izr.) 14,60, 7. Orjiová (USA) 14,59, 8. Williamsová (Jam.) 14,51.

Koule: 1. Kung Li-ťiao (Čína) 20,58, 2. Saundersová (USA) 19,79, 3. Adamsová (N. Zél.) 19,62, 4. Dongmová (Portug.) 19,57, 5. Sung Ťia-jüan (Čína) 19,14, 6. Wescheová (N. Zél.) 18,98, 7. Roosová (Švéd.) 18,91, 8. Gambettaová (Něm.) 18,88.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

400 m: 1. Cherry (USA) 44,82… 40. Maslák (ČR) 47,01 - nepostoupil do semifinále.

Ženy:

3000 m př.: 1. Yaviová (Bahr.) 9:10,80.

Dálka: 1. Španovičová (Srb.) 700.

Kladivo: 1. Wlodarczyková (Pol.) 76,99.

Semifinále:

Muži:

100 m (vítr +0,9 m/s): 1. Su Ping-tchien (Čína) 9,83, 2. Baker (USA) 9,83, 3. Jacobs (It.) 9,84 - evropský rekord.

800 m: 1. Rotich (Keňa) 1:44,04.

400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 47,30… 22. Müller (ČR) 49,49 - nepostoupil do finále.

Ženy:

100 m př. (-0,2 m/s): 1. Camachová-Quinnová (Portor.) 12,26.