Přeskočit na obsah
Benative
14. 2. Valentýn
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

"Nejlepší prohra." Náš tým je víc než jména z NHL, jásají Slováci. Věří si na každého

Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek

Slovenští hokejisté jsou zatím největším překvapením olympijského turnaje, na který se po 12 letech vrátily hvězdy z NHL. Na 99 procent vyhrají těžkou skupinu před Finy a Švédy a projdou přímo do čtvrtfinále. Dnes jim k tomu ze zápasu proti Švédsku stačila porážka 3:5.

Radost slovenských hokejistů po zápase se Švédskem na OH 2026
Netypický obrázek - Slováci po porážce slaví, vítězní Švédové smutní.Foto: Reuters
Reklama

Od našeho zpravodaje v Itálii - Už včera bylo jasné, že pokud Slováci podlehnou Švédsku jen o dva góly, v předpokládané minitabulce se Seveřany je to vykopne na první místo. A tedy přímo do čtvrtfinále.

"My sportovci neznáme tyhle kalkulačky,“ odmítal útočník Libor Hudáček v tu dobu jakékoliv spekulace. Když ale Slováci se Švédy prohrávali ve třetí třetině 2:5, samozřejmě dobře věděli, o co hrají.

Související

Využili přesilovku v poslední minutě, snížili na 3:5 a kýžený výsledek ubránili. Na ledě tak byl k vidění paradoxní obrázek. Poražení Slováci slavili, vítězní Švédové klopili hlavy.

"Je to nejlepší prohra v mém životě. První, po které jsem šťastný,“ smál se střelec klíčové branky, útočník Dalibor Dvorský.

Reklama
Reklama

"Radovat se z prohry, to je trochu zvláštní pocit, ale pokud máme jít přímo do čtvrtfinále, tak je přeci jenom dobrý,“ komentoval obránce Martin Fehérváry.

Slováci ve výborném utkání s favoritem dlouho drželi krok, ale ve třetí třetině přišla mohutná převaha Švédů. Zasypali soupeřovu bránu střelami a do vytouženého rozdílu tří gólů je posunul Lucas Raymond.

Jenže ten samý hráč v 58. minutě nesmyslně oplácel, sekl Tomáše Tatara a Švédové museli do čtyř. Inkasovali, ztratili první místo a běh turnaje se pro ně dramaticky zamotal.

Nejenže teď musí do předkola, ale půjdou tam až ze třetího místa ve skupině, pokud Finové nezaváhají s Italy. To znamená propad v celkové olympijské tabulce, kvůli němuž pak ve čtvrtfinále může Švédům hrozit třeba Kanada nebo USA.

Reklama
Reklama

"Celkově to bylo vyhrocené, emoce byly vysoké,“ všímal si Fehérváry.

"Bylo tam dost zbytečných vyloučení, ale hokej je někdy opravdu vypjatý sport. Chcete být nepříjemný vůči soupeři, co nejvíce pomoct týmu, nicméně někdy je to na škodu,“ popisoval.

Související

Cení si toho, jakým stylem hokeje se Slováci v Miláně prezentují. Přehráli Finy 4:1, následně v nelehkém zápase zdolali domácí Itálii 3:2 a dnes trápili favorizované Švédy.

"Kde má tým strop? Uvidíme, říká se, že 'sky is the limit‘. Máme dobrý základ a můžeme na tom stavět. Ukázali jsme, že i se silnými soupeři můžeme hrát hokej. Musíme pokračovat v dobré práci a vyladit detaily,“ řekl Fehérváry, který jinak nastupuje za Washington.

Reklama
Reklama

Spolu s ním mají Slováci na olympiádě už jen šest dalších hráčů, kteří pravidelně hrají v NHL. Zato Švédové přivezli kompletní výběr z NHL, Finové mají mimo zámoří jediného obránce.

"Ukázali jsme, že síla týmu je důležitější než to, kolik máte hráčů v NHL. Když se tým semkne a hrajeme jeden za druhého týmově, můžeme porazit kohokoli,“ poznamenal Dvorský.

Související

"Nikdy není lehké hrát s tím, když víte, kolik gólů nesmíte dostat. V první řadě jsme se soustředili na sebe, pak to tam samozřejmě rezonovalo a je super, že jsme se vrátili zpátky. Ten potřebný gól jsme dali,“ dodal.

Díky tomu si Slováci před play off pravděpodobně užijí tři dny volna. A budou v klidu vyhlížet soupeře rovnou pro středeční čtvrtfinále.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Extrémně zastaralé houfnice Dana měla česká armáda od dubna nahrazovat moderními zbraněmi Caesar na podvozku Tatra. To se ale nestane. Vojskové zkoušky nových děl byly odloženy.
Extrémně zastaralé houfnice Dana měla česká armáda od dubna nahrazovat moderními zbraněmi Caesar na podvozku Tatra. To se ale nestane. Vojskové zkoušky nových děl byly odloženy.
Extrémně zastaralé houfnice Dana měla česká armáda od dubna nahrazovat moderními zbraněmi Caesar na podvozku Tatra. To se ale nestane. Vojskové zkoušky nových děl byly odloženy.

Češi už měli střílet z nových děl. Obří nákup se zasekl, ministr k němu mlčí

Už před několika týdny se měly v Česku rozjet vojskové zkoušky francouzských houfnic Caesar. Jak ale zjistil deník Aktuálně.cz, poslední zásadní test před zahájením dodávek nových zbraní za 10 miliard korun stále nezačal a děla na osmikolovém podvozku Tatra stojí v zahraničí. Zahájit dodávky Caesarů v dubnu, jak si přáli vojáci, není reálné, armáda tak musí dále používat zastaralou techniku.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama