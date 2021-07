Nečekaný útok na medaili. Vondroušová uzemnila hejtry a šokovala Japonsko

Věřilo se jí ze všech nejméně. Ona ale zůstává poslední českou tenisovou nadějí na singlovou medaili z olympijských her. Markéta Vondroušová nadchla sportovní svět postupem přes japonskou superstar Naomi Ósakaovou a ve středu brzy ráno středoevropského času bude bojovat o postup do semifinále.

Celou dobu zůstávala v pozadí. Pod pěti olympijskými kruhy se z českých hráček více věřilo všem třem jejím kolegyním, čerstvé finalistce Wimbledonu Karolíně Plíškové, rozjeté šampionce French Open Barboře Krejčíkové i zkušené obhájkyni bronzu z Ria Petře Kvitové.

Všechny tři její momentálně slavnější krajanky ale v Tokiu padly před branami čtvrtfinále, a tak je to nakonec Markéta Vondroušová, kdo drží prapor českého tenisu a útočí na olympijskou medaili.

Už její nominace na hry přitom vyvolala kontroverze, a dvaadvacetiletá rodačka ze Sokolova dokonce čelila výhrůžkám a vulgárním útokům.

Vondroušová v souladu s pravidly využila chráněného žebříčku a dostala se na sportovní svátek na úkor výše postavené kamarádky Karolíny Muchové.

Na nedávném Wimbledonu prozradila, že z toho "byla špatná". Především z reakcí lidí, kteří její přístup v mnoha případech považovali za sobectví.

"Na olympiádu chce každý a já byla od února rozhodnutá, že si to vezmu. Kája to věděla, řekla jsem jí to. Někdo může říct, že jsem sobecká, ale já jsem si to místo vybojovala předloni. Není na tom nic špatného. Byla by škoda toho nevyužít, když se to může," vysvětlovala Vondroušová v Londýně novinářům.

Když na travnatém grandslamu porazila v prvním kole nasazenou Estonku Anett Kontaveitovou, považovala to za satisfakci. Za argument pro fanoušky, že na olympiádu patří.

Pokud je nepřesvědčila tam, což je pravděpodobné, vzhledem k tomu, že vypadla hned ve druhém kole s mladičkou Britkou Emmou Raducanuovou, v Tokiu už své hejtry umlčet musela.

Extrémně těžký los zvládá s grácií. V prvním kole vyhrála náročnou bitvu proti bývalé světové čtyřce Kiki Bertensové, ve druhém smetla nevyzpytatelnou Mihaelu Buzarnescuovou a zasloužila si nejvyšší možnou poctu.

Vyzvat v osmifinále na největším tokijském kurtu místní ikonu, čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Ósakaovou.

Jednu z životních příležitostí drapla Vondroušová mocně za vlasy a svou pestrou hrou zničila velký sen globální tenisové superhvězdy i milionů Japonců. Ósakaová si proti s chutí a nesmírnou energií hrající Češce nevěděla rady a uhrála jen pět her.

Na stránkách světových médií se to u jejího jména hemží slovy jako "šok" a "senzace", navzdory tomu, že se před zápasem obecně věděly dvě věci: Ósakaová umí propadnout, v Tokiu se navíc ocitla pod těžko představitelným tlakem ještě zvýrazněným při pátečním slavnostním ceremoniálu, kdy se stala první zástupkyní tenisu v historii, které se dostalo pocty zapálit olympijský oheň.

A Vondroušová? Když má den, umí porazit kohokoli.

Japonský tisk logicky smutní. "Naomi Ósakaová končí na olympiádě. Její porážka je šokem pro celý národ," píše deník Japan Times a pokračuje: "Sny tenisové hvězdy o domácím olympijském zlatu byly rozdrceny Češkou Markétou Vondroušovou."

Ósakaová se podle deníku prala s nekonzistencí, což ovšem nijak nesnižuje nevšední výkon české hráčky.

"I když dostala šanci vrátit se do zápasu, nakonec neměla žádnou odpověď na celou řadu šikovných kraťasů od Vondroušové," píší Japan Times a citují nadšená slova vítězky: "Samozřejmě jde o jedno z největších vítězství mé kariéry. Naomi je fantastická hráčka a já jsem šťastná za to, jak jsem hrála."

The Japan News rovněž emotivně referují o truchlivém konci superhvězdy, i zde ovšem oceňují kvalitní hru soupeřky.

"Ósakaová se nemohla opřít o své obvykle spolehlivé rány od základní čáry. Vondroušová naproti tomu vyprodukovala sérii chytrých winnerů a svou šikovností naprosto vytrhla Naomi z její komfortní zóny."

Nejcitovanější statistikou jsou nevynucené chyby. Zatímco nejlépe vydělávající žena celé olympiády jich během sedmdesát minut trvajícího utkání nasekala dvaatřicet, Češka se mýlila pouze desetkrát.

Americká ESPN hovoří o "přívalu chyb a rostoucí frustraci" jako o hlavních příčinách překvapivé porážky japonské favoritky. I přes brzké vyřazení však podle stanice zanechala Ósakaová v Tokiu silný odkaz.

"Obrázek, jak zapaluje pochodeň, byl symbolem naděje pro zemi, která se nevzdala a uspořádala olympijské hry uprostřed světové pandemie," zmiňuje autor.

Japonka chtěla před startem her naplnit své krajany hrdostí, což se jí dle mínění ESPN povedlo i bez zisku cenného kovu.

O medaile koneckonců domácí národ zatím na XXXII. hrách nemá nouzi. Jen japonští judisté už z místního tatami vytěžili pět zlatých medailí. Oslavováni jsou také skateboardisté. Při premiéře tohoto sportu triumfovala země vycházejícího slunce v ženské i mužské kategorii.