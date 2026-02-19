Přeskočit na obsah
Benative
19. 2. Patrik
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Nebyli jsme poslední. Karibský bob slaví svérázný olympijský úspěch

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Nebyli poslední a slavili jako vítězové. Bobisté z Trinidadu a Tobaga splnili svůj olympijský cíl a mluvili o splněné misi.

Dvojbob Trinidadu a Tobaga a ZOH 2026
Dvojbob Trinidadu a Tobaga a ZOH 2026Foto: REUTERS
Reklama

Nebýt poslední. Pro někoho drobný cíl, pro bobisty z Trinidadu a Tobaga olympijský sen, který se v Cortině d’Ampezzo proměnil ve skutečnost.

Karibská dvojice Axel Brown a De Aundre John obsadila v soutěži dvojbobů 25. místo z 26 posádek a radovala se, jako by vyhrála medaili.

„Je to absolutně splněná mise. Já a Dre jsme spolu dokázali něco výjimečného,“ řekl Brown bezprostředně po závodě. „Pro malý Trinidad a Tobago, navíc bez státní podpory, je to obrovská věc. Porazit jinou zemi, která je na absolutní špičce, to je vítězství. A ano, je to výhra.“

Třiatřicetiletý Brown, rodák z britského Harrogate, si cíl stanovil už v lednu. Hlavně neskončit poslední. To se povedlo, izraelskou posádku nechali za sebou a celkový čas 2:51,05 jim zajistil druhé místo od konce.

Reklama
Reklama

Přestože ve třetí jízdě zajeli svůj nejrychlejší čas, do finálové čtvrté jízdy se už neprobojovali.

Brown přitom patří k těm, jejichž sportovní příběh by vydal na film. Sedm let závodil za Velkou Británii, pak změnil příslušnost a rozhodl se oživit bobový program země své matky.

Předtím hrál americký fotbal a na národní úrovni získal medaili v taekwondu. K bobům se dostal až ve 21 letech.

„Zlato jsme vyhráli už ve chvíli, kdy jsme se na hry kvalifikovali,“ pousmál se Brown, pro něhož jde o druhou olympiádu v kariéře. První startoval v Pekingu 2022, kde Trinidad a Tobago ukončili dvacetileté čekání na návrat mezi zimní elitu.

Reklama
Reklama

Italské hry byly ještě náročnější. Karibská země se musela kvalifikovat jak do dvojbobu, tak do čtyřbobu, což se povedlo vůbec poprvé. A právě ve čtyřbobu se Brown s Johnem představí znovu.

„Bylo strašně silné stát nahoře na startu s Drem,“ dodal Brown. „Měl jsem tam tátu, trenéra Leeho Johnstona, který je základním kamenem tohohle týmu. Udělal z nás partu lidí, co do sebe možná úplně nezapadali. A přesto jsme to dokázali.“

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj

ŽIVĚZelenskyj obvinil Rusko z průtahů rozhovorů. Druhý den jednání v Ženevě skončil bez výsledku

Američané, Ukrajinci a Rusové ve středu dopoledne v Ženevě pokračovali druhým dnem v jednáních o možnostech diplomatického ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Ruské agentury uvedly, že rozhovory již skončily a že v brzké době se očekává jejich další kolo. Z dosavadních informací vyplývá, že průlom nenastal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň obvinil Rusko z průtahů rozhovorů.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.

Konec zimy? V Česku se o víkendu výrazně oteplí, ale místy bude pršet

Zimní počasí vydrží v Česku do nadcházejícího víkendu. Poté ale teploty stoupnou, v neděli může být až 12 stupňů Celsia nad nulou. Od soboty bude rovněž zataženo. Sněžit bude spíše na horách, v nižších polohách může zapršet. Vyplývá to ze čtvrteční předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

Spotlight - Petr Sokol
Spotlight - Petr Sokol
Spotlight - Petr Sokol

Jde o běžný faul, říká oponent Macinkovy diplomky Sokol. Vysvětluje, v čem je háček

Petr Macinka na bezpečnostní konferenci v Mnichově rozvířil české i zahraniční publikum. Zatímco někteří oceňují jeho ostrý tón vůči Hillary Clintonové, jiní upozorňují na argumentační faul při debatě s polským ministrem Sikorským o demokratickém deficitu Evropské unie. Macinka se hájil tím, že se tématu věnoval už ve své diplomové práci. Oponentem byl současný poslanec za ODS Petr Sokol.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama