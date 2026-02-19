Nebyli jsme poslední. Karibský bob slaví svérázný olympijský úspěch

Nebyli poslední a slavili jako vítězové. Bobisté z Trinidadu a Tobaga splnili svůj olympijský cíl a mluvili o splněné misi.
Nebýt poslední. Pro někoho drobný cíl, pro bobisty z Trinidadu a Tobaga olympijský sen, který se v Cortině d’Ampezzo proměnil ve skutečnost.
Karibská dvojice Axel Brown a De Aundre John obsadila v soutěži dvojbobů 25. místo z 26 posádek a radovala se, jako by vyhrála medaili.
„Je to absolutně splněná mise. Já a Dre jsme spolu dokázali něco výjimečného,“ řekl Brown bezprostředně po závodě. „Pro malý Trinidad a Tobago, navíc bez státní podpory, je to obrovská věc. Porazit jinou zemi, která je na absolutní špičce, to je vítězství. A ano, je to výhra.“
Třiatřicetiletý Brown, rodák z britského Harrogate, si cíl stanovil už v lednu. Hlavně neskončit poslední. To se povedlo, izraelskou posádku nechali za sebou a celkový čas 2:51,05 jim zajistil druhé místo od konce.
Přestože ve třetí jízdě zajeli svůj nejrychlejší čas, do finálové čtvrté jízdy se už neprobojovali.
Brown přitom patří k těm, jejichž sportovní příběh by vydal na film. Sedm let závodil za Velkou Británii, pak změnil příslušnost a rozhodl se oživit bobový program země své matky.
Předtím hrál americký fotbal a na národní úrovni získal medaili v taekwondu. K bobům se dostal až ve 21 letech.
„Zlato jsme vyhráli už ve chvíli, kdy jsme se na hry kvalifikovali,“ pousmál se Brown, pro něhož jde o druhou olympiádu v kariéře. První startoval v Pekingu 2022, kde Trinidad a Tobago ukončili dvacetileté čekání na návrat mezi zimní elitu.
Italské hry byly ještě náročnější. Karibská země se musela kvalifikovat jak do dvojbobu, tak do čtyřbobu, což se povedlo vůbec poprvé. A právě ve čtyřbobu se Brown s Johnem představí znovu.
„Bylo strašně silné stát nahoře na startu s Drem,“ dodal Brown. „Měl jsem tam tátu, trenéra Leeho Johnstona, který je základním kamenem tohohle týmu. Udělal z nás partu lidí, co do sebe možná úplně nezapadali. A přesto jsme to dokázali.“
ŽIVĚZelenskyj obvinil Rusko z průtahů rozhovorů. Druhý den jednání v Ženevě skončil bez výsledku
Američané, Ukrajinci a Rusové ve středu dopoledne v Ženevě pokračovali druhým dnem v jednáních o možnostech diplomatického ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Ruské agentury uvedly, že rozhovory již skončily a že v brzké době se očekává jejich další kolo. Z dosavadních informací vyplývá, že průlom nenastal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň obvinil Rusko z průtahů rozhovorů.
Konec zimy? V Česku se o víkendu výrazně oteplí, ale místy bude pršet
Zimní počasí vydrží v Česku do nadcházejícího víkendu. Poté ale teploty stoupnou, v neděli může být až 12 stupňů Celsia nad nulou. Od soboty bude rovněž zataženo. Sněžit bude spíše na horách, v nižších polohách může zapršet. Vyplývá to ze čtvrteční předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
Eco miloval středověk, whisky a sémiotiku. Zůstala po něm knihovna s 35 tisíci svazky
Italský spisovatel Umberto Eco, který zemřel před deseti lety, 19. února 2016 v Miláně, patřil k nejznámějším spisovatelům světa. Vyhlášený sémiolog, ceněný teoretik středověku, filozofický polyhistor a italský vysokoškolský profesor se proslavil hned svým prvním románem Jméno růže (1980).
Jde o běžný faul, říká oponent Macinkovy diplomky Sokol. Vysvětluje, v čem je háček
Petr Macinka na bezpečnostní konferenci v Mnichově rozvířil české i zahraniční publikum. Zatímco někteří oceňují jeho ostrý tón vůči Hillary Clintonové, jiní upozorňují na argumentační faul při debatě s polským ministrem Sikorským o demokratickém deficitu Evropské unie. Macinka se hájil tím, že se tématu věnoval už ve své diplomové práci. Oponentem byl současný poslanec za ODS Petr Sokol.
Dostál přišel v NHL o českého brankářského parťáka, musel na operaci
Českému hokejovému brankáři Petru Mrázkovi skončila v NHL předčasně sezona. Čtyřiatřicetiletý gólman Anaheimu, kde jako jednička působí Lukáš Dostál, podstoupil v úterý operaci kyčle a bude delší dobu mimo hru. Informoval o tom oficiální web soutěže.