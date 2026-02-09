Přeskočit na obsah
Benative
9. 2. Apolena
Sport

"Neberte nám příběhy, jsem na straně Ester." Ledecké se zastává i hvězdná lyžařka

Je jedinou snowboardistkou i lyžařkou, která na nejvyšší úrovni závodí na olympijských hrách. Příběh Ester Ledecké sledují i bývalé hvězdy zimních sportů. Podle někdejší vítězky Světového poháru Tiny Mazeové by pořadatelé her měli podpořit českou reprezentantku.

Ester Ledecká ve čtvrtfinále paralelního obřího slalomu na ZOH 2026
Ester Ledecká ve čtvrtfinále paralelního obřího slalomu na ZOH 2026Foto: REUTERS
V neděli zřejmě nebylo moc sportovních fanoušků, ke kterým by smutný příběh Ester Ledecké nedoputoval.

Sen o kompletní zlatém olympijském hattricku na snowboardu se rozplynul ve čtvrtfinále paralelního obřího slalomu po jediném zaškobrtnutí, které už česká reprezentantka nedokázala napravit.

Hořký konec jejího prvního závodu na letošních hrách přišel poté, co se musela vzdát prestižního sjezdu alpských lyžařek kvůli programové kolizi.

„Zapsala se do historie obou sportů, když máte takovou hvězdu, pořadatelé by měli udělat výjimku a posunout program,“ řekla exkluzivně pro on-line deník Aktuálně.cz bývalá vítězka Světového poháru na lyžích a komentátorka Eurosportu Tina Mazeová.

Ledecké navíc hrozí, že už nebude mít možnost pod pěti kruhy na snowboardu startovat, protože Mezinárodní olympijský výbor ještě nepotvrdil zařazení paralelního obřího slalomu do programu her v roce 2030.

„Jsem rozhodně na straně Ester. Přála bych si, aby mohla závodit v obou sportech. Fandím všem, kteří vytvářejí takové inspirativní příběhy, proč by nám je tedy měl někdo brát?“ položila řečnickou otázku Mazeová.

Pro ni jako čistokrevnou lyžařku, která má na kontě dvě olympijská zlata z her v Soči, je Ledecká sportovní úkaz.

„Je jednou z nejzajímavějších osobností v našem sportu, kombinuje dvě disciplíny, které toho zase nemají tolik společného. Slyšela jsem, že jí to jde v létě i na windsurfu. Je to všestranná sportovkyně a skvělý člověk,“ uvedla dvaačtyřicetiletá Slovinka.

Odmítá i hlasy, že by se Ledecká měla soustředit hlavně na lyže, kde jsou zajímavější odměny a prestižnější závody.

„Ano, je možné, že v některých aspektech by byla lepší, kdyby trénovala jen na lyžích, ale právě takhle obojetnost z ní dělá to, co je. Když jí něco vezmete, nebude to ona. A její mentalitu a přístup nemůžete změnit,“ dodala Mazeová.

Ledecká po nepovedeném snowboardu rychle přeskakuje na lyže a už ve čtvrtek ji čeká super G, ve kterém byla zlatá na hrách v Pchjongčchangu.

