Ruští biatlonisté v korejském dresu? Kdybych se neprosadil doma, tak radši nezávodím, říká Krčmář

| Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Budou korejští fanoušci naturalizovaným biatlonistům dostatečně fandit? | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

V týmu jihokorejských biatlonistů se to před olympijskými hrami hemží ruskými jmény. To Michal Krčmář si takový přestup neumí představit.

Pchjongčchang/Praha - Avvakumovová, Frolinová, Starodubec, Lapšin. Že vám ta jména nezní moc jihokorejsky? Není divu, všichni se totiž narodili v Rusku, přesto budou tihle biatlonisté na olympijských hrách v Pchjongčchangu reprezentovat pořádající zemi.

Když bývalý ruský reprezentant Andrej Prokukin dostal nabídku trénovat korejský biatlonový národní tým, úkol zněl jasně. Dát dohromady důstojnou reprezentaci, která by na domácích hrách mohla závodit se světovou špičkou.

Jenže z místních zdrojů to moc dobře nešlo, a tak Prokukin sáhl do své domovské stáje. V létě 2016 přivedl nyní 34letou Frolinovou a Starodubce.

"Frolinová ještě není stará, v biatlonu je vrchol závodníků někde mezi 28 až 34 lety. Po mateřské toho příliš neodzávodila, ale byla u nás na testech a pořád na to má," uvedl pro agenturu Yonhap generální sekretář korejské biatlonové unie Park Chul-sung.

Zatímco Frolinová závodila za Rusko už na olympijských hrách ve Vancouveru, kde doběhla čtvrtá ve sprintu, Starodubec byl sedmý ve vytrvalostním závodě na juniorském světovém šampionátu v roce 2012. Pak ho ale přibrzdilo zranění.

"I on u nás trénoval a shledali jsme, že má větší talent než naši domácí reprezentanti," dodal generální sekretář.

Loni na jaře pak získali občanství i Avvakumovová a Lapšin, kteří v ruských barvách sbírali medaile na univerziádě či juniorském světovém šampionátu.

"Já jsem hrdý na svou zemi, takže tohle bych neuznával. Pokud se neprosadím tam, kde jsem vyrůstal, tak na to nemám a nezávodil bych. Nejde ale jen o Korejce, děje se to i v jiných zemích. Domračevová v Bělorusku, Kuzminová zase na Slovensku. Pro olympiádu to určitě zkvalitňuje startovní pole," hledá nějaká pozitiva český biatlonista Michal Krčmář.

Přijdou vůbec fanoušci?

Sami ruští "přeběhlíci" to vidí ještě trochu jinak. "Popravdě, měl jsem hodně nabídek, kam jít, ale následoval jsem hlas srdce. Cítil jsem, že bych rád zpopularizovat biatlon v Koreji," nechal se slyšet Lapšin.

Otázkou je, jakou atmosféru udělají na závodech domácí fanoušci, když pod jejich vlajkou pojedou naturalizovaní sportovci.

"Nejsou to moc korejští závodníci, těžko říct, jak to bude vypadat, na mistrovství světa v roce 2009 tam někdo trochu byl, ale myslím, že tam moc lidí nebude ani teď," spekuluje Veronika Vítková. "Já bych řekl, že budou hlavně blikat, ve světýlkách jsou takoví extremisti," směje se Krčmář.

Viděno jen ze sportovního hlediska, může jít i o takovou odvetu za olympijské hry v Soči před čtyřmi lety. Kvůli nim totiž přestoupil do ruské reprezentace rychlobruslař Viktor An, který pak vybojoval na krátké dráze hned tři zlata.

"Rusové před tím o short-tracku nevěděli nic, po Soči se zájem o rychlobruslení zvedl a malé děti začaly chodit na led. Bylo by skvělé, kdyby se něco podobného povedlo i nám tady," přeje si Lapšin, který ale "zlaté" ambice nejspíš nemá. Ve Světovém poháru mu patří průběžně až 30. místo.