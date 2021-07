Naomi pod tlakem. Po ataku kvůli fotkám v plavkách se jí zastala i Navrátilová

Celé Japonsko na ni spoléhá. Naomi Ósakaová má na domácí olympiádě v Tokiu útočit na zlatou medaili, dokonce to byla ona, kdo překvapivě zapálil olympijský oheň. Třiadvacetiletá tenistka je pod tlakem, jehož sílu si lze představit jen stěží, navíc pokračují její konfrontace s mediálním světem.

Je tváří olympijských her, prvotřídní superstar, na kterou se budou upírat zraky celého národa. Navzdory tomu, že od svých tří let žije ve Spojených státech a japonsky nemluví nejlépe. Ostatně výrazné problémy s gramatikou přiznala i v novém, třídílném dokumentu dostupném na Netflixu.

V rozhodování, kterou zemi bude reprezentovat, ale měla jasno vždycky a před rokem to také oficiálně stvrdila. Podle japonských zákonů si totiž musela vybrat jedno občanství do dvaadvacátých narozenin.

Několikrát reagovala podrážděně, když se znovu a znovu zpochybňovala pevnost jejího rozhodnutí. Její otec je z Haiti a má i americké občanství, jenže Ósakaová měla jasno už ve čtrnácti a od té doby nikdy nezaváhala: cítí se být především Japonkou.

Pochybnosti a zmatek ovšem v průběhu posledních let přicházejí ze všech tří národnostních stran. V Americe se dlouze rozebíralo, že nedostatečně reprezentuje Haiti.

Když zase v loňském roce po smrti George Floyda aktivně vystoupila na podporu hnutí Black Lives Matter a účastnila se i demonstrací, čelila na sociálních sítí vlně rasistické agrese japonských fanoušků. Někteří z nich ji považují spíše za Afroameričanku než za Japonku.

Nepochopení ale přichází i ze Spojených států.

"Pod japonskou vlajkou hraji od svých čtrnácti. Nikdy jsem se netajila, že budu hrát na olympiádě za Japonsko. Tak jsem si nevybrala Ameriku a najednou už podle lidí nejsem správná černoška. Afroameričané přece nejsou jediní černoši. Nevím. Přijde mi, že lidem uniká rozdíl mezi národností a rasou, protože třeba v Brazílii je černochů spousta, ale jsou Brazilci," promluvila o zvláštním pocitu v dokumentu.

V Japonsku nikdy neměla snadnou pozici, nejen proto, že v něm nežije.

"Prošli jsme si řadou překážek, co se manželství a rodičovství týče, v tom, jak nás brali. Když máte tmavou pleť, pro Japonce nikdy nejste úplně Japonec," svěřil se ve filmu její otec Leonard Francois.

Smíšená rasa byla v Japonsku po dlouhou dobu na okraji společnosti, že ale i tamní velmi konzervativní hodnoty směřují v poslední době více k multikulturalismu, naznačuje současná pozice Ósaky coby nejprominentnější japonské sportovkyně dneška.

Teď se hvězdná Naomi vrací domů, aby zápolila o medaili pod pěti kruhy. V pátek se navíc při slavnostním zahájení her dočkala obrovské pocty a byla to ona, kdo zažehl olympijský oheň.

"Je to výjimečný pocit, že budu na olympiádě reprezentovat Japonsko. Bude v tom hodně emocí, když budu hájit čest své země," prohlásila nedávno a přiznala také, že se obává přílišného tlaku.

Ten je teď tady, čtyřnásobná grandslamová šampionka už nemá kam uhnout. Na olympiádě se navíc představí v roce plném osobních turbulencí. Ohromnou pozornost přitahuje nejen v rodné zemi, ale prakticky po celém světě.

Ještě mnohem víc na paškále než v předchozích sezonách je po události z nedávného French Open. Ósakaová odmítla docházet na povinné tiskové konference z důvodu psychických problémů, po hrozbě finančních pokut i možného vyloučení z grandslamů nakonec celý turnaj raději odpískala. Stejně jako následný Wimbledon.

Její konfrontace s médii ale nekončí. Nejnovější kauzu způsobila americká novinářka Megyn Kellyová, známá především díky svému třináctiletému působení na stanici Fox News. Ta se přidala k americkému sportovnímu novináři Clayi Travisovi, oba žurnalisté Japonku zkritizovali prostřednictvím Twitteru. Důvodem byly její mimosportovní aktivity.

"Od chvíle, kdy oznámila, že je příliš introvertní pro rozhovory s médii, Naomi Ósakaová vydala reality show, panenku Barbie a teď je na obálce Sports Illustrated v plavkách," napsal Travis. "A nezapomeň na obálku a interview ve Vogue a Time," přisadila si Kellyová.

Japonská tenistka atak zaznamenala a reagovala.

"Vidím, že jsi novinářka, tak bych předpokládala, že víš, jak to v časopisech chodí. Na obálky jsem se fotila už minulý rok. Mohla by sis to zjistit, místo toho, abys hned šířila negativitu," napsala, nicméně následně svůj tweet smazala.

Kellyová to nenechala jen tak a na Twitteru ukázala, že ji slavná tenistka zablokovala. "Pravdou je, že prostě nemá ráda otázky, které nemůže nijak kontrolovat. Přiznej to," vyzvala Ósakaovou.

Zastání nalezla Japonka u tenisové legendy Martiny Navrátilové, která vystoupila na její podporu.

"Lidé, jako je Megyn Kellyová, stejně jako anonymní nuly, jsou přesně tím důvodem, proč lidi blokujeme. Kdo by chtěl být terčem veřejného útoku od lidí, kteří neumí nic jiného než šikanovat ty, kteří toho tak moc dosáhli? Já tedy ne. Naomi si nezaslouží tyhle kecy," vzkázala jí Navrátilová. A novinářku také zablokovala.

Ósakaová bude v Tokiu druhou nasazenou hráčkou, výše je jen světová jednička Ashleigh Bartyová. V úvodním kole se japonská favoritka střetne s Číňankou Čeng Saj-saj.