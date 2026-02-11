Na pokoji našel mrtvého kamaráda, teď mu věnoval zlato. Smekám, řekl Krčmář o Norovi

Norský biatlonista Johan-Olav Botn věnoval vítězství ve vytrvalostním závodě na olympijských hrách v Itálii zesnulému kamarádovi a kolegovi Sivertu Guttormovi Bakkenovi. Ten náhle zemřel v prosinci loňského roku na soustředění, v hotelovém pokoji ho objevil právě Botn.
Šestadvacetiletý Botn triumfoval v úterý po bezchybné střelbě a čtvrtém nejrychlejším běhu.
Když doběhl do cíle a viděl, že překonal o 14,8 vteřin Francouze Érica Perrota, zvedl ruce k nebi.
"Při poslední střelbě jsem byl myšlenkami a pocity s mým dobrým kamarádem Sivertem Bakkenem," svěřil se Botn.
"Poslední kolo pro mě bylo docela emotivní. Cítil jsem, že závodím s ním. Věřím, že se díval, a doufám, že byl hrdý na to, co jsem dělal," líčil olympijský šampion.
Botn po tragédii vynechal v novém roce kvůli zdravotním potížím dva díly Světového poháru v Oberhofu a Ruhpoldingu.
Přišel také o vedení v seriálu. Norové později absolvovali předolympijskou přípravu v Lavazé ve stejném hotelu, kde Bakken zemřel.
"Vidíte, jak tím celou dobu od toho neštěstí žijí, prožívají to a jak s tím pracují. I teď na soustředění se fotili před hotelem, kde Sivert zemřel,“ popsal český biatlonista Michal Krčmář.
„Měli tam jeho fotku, zapálenou svíčku, pomníček. On v tom týmu zanechal velký kus sebe a já jim to neskutečně přeju a smekám. Já bych tohle asi nedokázal. Jsem hodně emotivní člověk, asi by mi to emočně bralo hodně síl," vyznal se Krčmář.
O devět let mladšímu Botnovi vyjádřil respekt. "A komu jinému to přát než jemu, který Siverta našel. Kdo tohle nezažil, nedokáže si představit, co to pro něj muselo znamenat najít mrtvého kamaráda v posteli,“ pokračoval český biatlonista.
„Doufám, že mu to pomůže, aby se s touhle situací do zbytku života vyrovnal," přál rivalovi.
Botn vyhrál druhý ze tří vytrvalostních závodů v sezoně. Uspěl také v úvodu ročníku v Östersundu.
"Potvrdil nám, že tam patří. I když ve druhém trimestru nezávodil, bohužel kvůli těm smutným okolnostem, jen v Novém Městě na Moravě, potvrdil nám, že je to světová špička," poklonil se norskému protivníkovi i další český reprezentant Vítězslav Hornig.
"Je to obrovská symbolika. Říkali jsme, že to pro ně muselo být co se týče psychiky extrémně těžké. On jen dokázal, že je to světová třída a že to zvládne," dodal Hornig.
Norský biatlonista přitom prožívá první velkou sezonu mezi elitou. V minulosti závodil především v nižších IBU Cupech.
"Je tu prvním rokem, vynechal skoro celý druhý trimestr a moc ho neznám. Působí na mě hodně introvertně. Asi netvoří zábavu, ale zároveň ten tým umí potáhnout. Bude dobrým člověkem do party," odhadl Krčmář.
