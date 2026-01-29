Na paralympiádu míří para hokejisté i mistryně světa

Na zimních paralympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo budou Česko reprezentovat para hokejisté a pětice jednotlivců včetně lyžařky a biatlonistky Simony Bubeníčkové, která bude v obou sportech patřit k medailovým nadějím.
Nominaci na hry, jež se ve třech italských střediscích uskuteční do 5. do 15. března, dnes zveřejnil Český paralympijský výbor (ČPV). Tým se ještě může rozšířit po případném udělení divokých karet.
Poslední medaili na zimních paralympijských hrách získala pro Česko ve Vancouveru 2010 Anna Pešková (za svobodna Kulíšková), která vybojovala bronz v superobřím slalomu. Čekání na další cenný kov by mohlo skončit.
"Naši sportovci do Itálie pojedou s nejvyššími ambicemi, cíl zaútočit na medaili po 16 letech je naprosto reálný," uvedl v tiskové zprávě generální sekretář ČPV Miroslav Šperk.
K medailovým nadějím bude patřit Bubeníčková, která se loni stala v běhu na lyžích mistryní světa v závodě na 10 kilometrů klasicky. V aktuální sezoně si k tomu sedmnáctiletá nevidomá sportovkyně přibrala i para biatlon a v obou sportech sbírá ve Světovém poháru medaile.
"Jsem zvědavá, jak to na paralympiádě bude vypadat, jaká tam bude atmosféra. Doufám, že si to užijeme a že předvedeme hezký výsledek," řekla Bubeníčková.
V běhu na lyžích bude vedle ní závodit také Matěj Škoda. České běžecké lyžování bude mít na paralympiádě zastoupení poprvé od roku 2002, na českého reprezentanta v para biatlonu se čekalo dokonce od roku 1994. Tři čeští sportovci budou v Cortině závodit v alpském lyžování.
Do Milána odcestuje 16 para hokejistů. Třináct jmen už ČPV zveřejnil, o zbývajících třech místech v nominaci se rozhodne na přípravných kempech. Čeští reprezentanti si z posledních tří MS odvezli tři bronzové medaile a mohou získat historicky první hokejový cenný kov z her.
"Je to závazek, lehké to nebude. Je to paralympiáda, medaile odsud by byla určitě největší. Ale my o ni zabojovat chceme," řekl odhodlaně kapitán Radek Zelinka.
Nominace, kterou schválil výkonný výbor ČPV, se ještě může rozšířit. "Čekáme, zda nám Mezinárodní paralympijský výbor udělí divoké karty pro další sportovce. O tom bude jasno v polovině února," upřesnil Šperk. Na divokou kartu čeká například para biatlonistka Carina Edlingerová, paralympijská vítězka v běhu na lyžích z Rakouska, která od této sezony reprezentuje české barvy.
Nominace Česka na zimní paralympijské hry v Miláně a Cortině 2026:
Para hokej (Milán): Pavel Doležal, Michal Geier, Zdeněk Hábl, Václav Hečko, Lukáš Kapko, Pavel Kubeš, Martin Kudela, Alex Ohar, David Ondrák, Patrik Sedláček, Filip Veselý, Radek Zelinka, Martin Žižlavský.
Para alpské lyžování (Cortina): Petr Drahoš, Tadeáš Kříž, Tomáš Vaverka, trasérka Iva Křížová.
Para běžecké lyžování (Val di Fiemme): Simona Bubeníčková, Matěj Škoda, trasér David Šrůtek.
Para biatlon (Val di Fiemme): Simona Bubeníčková, trasér David Šrůtek.
Tohle určitě nečekali. Putinova válka donutila ruské zloděje aut k utažení opasků
Jaká auta se loni v Rusku kradla nejčastěji? Nebyly to volkswageny nebo kdysi mezi lapky oblíbená Škoda Rapid. Skutečnost, že většina kriminálníky vyhledávaných značek před čtyřmi lety zemi opustila, zanechala na chování zlodějů viditelnou stopu.
Nezákonné řidičské průkazy a úplatky: policie po zásahu v Černošicích řeší přes 200 případů
Policie po středečním zásahu na pražské pobočce Městského úřadu Černošice obvinila 16 lidí. Viní je z účasti na organizované skupině, některé také ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku, řekl ve čtvrtek mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
Světová jednička píše v Melbourne historii, ve finále ji vyzve Rybakinová
Běloruská tenistka a světová jednička Aryna Sabalenková postoupila počtvrté za sebou do finále Australian Open, v němž zabojuje o třetí titul z Melbourne.
Siniaková přijde o post světové deblové jedničky, nahradí ji Mertensová
Tenistka Kateřina Siniaková přijde po skončení Australian Open o post deblové světové jedničky. V čele žebříčku ji příští týden vystřídá Belgičanka Elise Mertensová.
"Luxus je pro mě dobrá parta." Prezident Pavel si ve Španělsku užívá motorkářskou dovolenou
Prezident Petr Pavel tráví dovolenou ve Španělsku. Jezdí tam na motorce. Oznámil to ve čtvrtek na sociálních sítích. Hlava státu na dovolenou odcestovala v úterý. Prezidentská kancelář tehdy bez podrobností uvedla, že prezident zamířil do členské země EU.