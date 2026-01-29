Přeskočit na obsah
Benative
29. 1. Zdislava
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Na paralympiádu míří para hokejisté i mistryně světa

ČTK

Na zimních paralympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo budou Česko reprezentovat para hokejisté a pětice jednotlivců včetně lyžařky a biatlonistky Simony Bubeníčkové, která bude v obou sportech patřit k medailovým nadějím.

Čeští parahokejisté - ilustrační foto
Čeští parahokejisté - ilustrační fotoFoto: Dalibor Sosna, Sport
Reklama

Nominaci na hry, jež se ve třech italských střediscích uskuteční do 5. do 15. března, dnes zveřejnil Český paralympijský výbor (ČPV). Tým se ještě může rozšířit po případném udělení divokých karet.

Poslední medaili na zimních paralympijských hrách získala pro Česko ve Vancouveru 2010 Anna Pešková (za svobodna Kulíšková), která vybojovala bronz v superobřím slalomu. Čekání na další cenný kov by mohlo skončit.

"Naši sportovci do Itálie pojedou s nejvyššími ambicemi, cíl zaútočit na medaili po 16 letech je naprosto reálný," uvedl v tiskové zprávě generální sekretář ČPV Miroslav Šperk.

K medailovým nadějím bude patřit Bubeníčková, která se loni stala v běhu na lyžích mistryní světa v závodě na 10 kilometrů klasicky. V aktuální sezoně si k tomu sedmnáctiletá nevidomá sportovkyně přibrala i para biatlon a v obou sportech sbírá ve Světovém poháru medaile.

Reklama
Reklama

"Jsem zvědavá, jak to na paralympiádě bude vypadat, jaká tam bude atmosféra. Doufám, že si to užijeme a že předvedeme hezký výsledek," řekla Bubeníčková.

V běhu na lyžích bude vedle ní závodit také Matěj Škoda. České běžecké lyžování bude mít na paralympiádě zastoupení poprvé od roku 2002, na českého reprezentanta v para biatlonu se čekalo dokonce od roku 1994. Tři čeští sportovci budou v Cortině závodit v alpském lyžování.

Do Milána odcestuje 16 para hokejistů. Třináct jmen už ČPV zveřejnil, o zbývajících třech místech v nominaci se rozhodne na přípravných kempech. Čeští reprezentanti si z posledních tří MS odvezli tři bronzové medaile a mohou získat historicky první hokejový cenný kov z her.

"Je to závazek, lehké to nebude. Je to paralympiáda, medaile odsud by byla určitě největší. Ale my o ni zabojovat chceme," řekl odhodlaně kapitán Radek Zelinka.

Reklama
Reklama

Nominace, kterou schválil výkonný výbor ČPV, se ještě může rozšířit. "Čekáme, zda nám Mezinárodní paralympijský výbor udělí divoké karty pro další sportovce. O tom bude jasno v polovině února," upřesnil Šperk. Na divokou kartu čeká například para biatlonistka Carina Edlingerová, paralympijská vítězka v běhu na lyžích z Rakouska, která od této sezony reprezentuje české barvy.

Nominace Česka na zimní paralympijské hry v Miláně a Cortině 2026:

Para hokej (Milán): Pavel Doležal, Michal Geier, Zdeněk Hábl, Václav Hečko, Lukáš Kapko, Pavel Kubeš, Martin Kudela, Alex Ohar, David Ondrák, Patrik Sedláček, Filip Veselý, Radek Zelinka, Martin Žižlavský.

Para alpské lyžování (Cortina): Petr Drahoš, Tadeáš Kříž, Tomáš Vaverka, trasérka Iva Křížová.

Reklama
Reklama

Para běžecké lyžování (Val di Fiemme): Simona Bubeníčková, Matěj Škoda, trasér David Šrůtek.

Para biatlon (Val di Fiemme): Simona Bubeníčková, trasér David Šrůtek.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama