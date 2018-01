Do Koreje odletí 85 českých sportovců. Další jména mohou přibýt

před 4 hodinami

Český olympijský výbor schválil ve čtvrtek večer nominaci sportovců na olympijské hry do Koreje. Aktuální výprava čítá 85 členů.

Praha - Česká nominace na zimní olympijské hry do Pchjongčchangu má aktuálně 85 členů, ale do Koreje může teoreticky odjet až 89 sportovců. Výpravu včetně 104 členů doprovodu dnes schválilo plénum Českého olympijského výboru (ČOV) v renesanční Míčovně Pražského hradu.

Unikátem je Ester Ledecká, která je na snowboardu favoritkou paralelního obřího slalomu, ale bude startovat také v alpském lyžování. K dalším medailovým kandidátům patří rychlobruslařka Martina Sáblíková, která jede už na čtvrtou olympiádu, či další vítězka ze Soči snowboardcrossařka Eva Samková. Z biatlonistů jsou při neúčasti Gabriely Koukalové nadějemi Veronika Vítková a Ondřej Moravec.

Do 27. ledna musí Česko odeslat přihlášky. Olympijská vesnice se otevře 1. února, hry slavnostně zahájí 9. února a o den později už bude startovat Sáblíková.

"Účast na olympijských hrách je rok od roku těžší. Je snem a základním motivem většiny sportovců a ti, kteří jsou nominováni, se svého snu dočkali. Chci ocenit už jen samotnou účast, protože má vysokou sportovní úroveň," řekl Kejval.

Nejpočetnější výprava jela na zimní hry před osmi lety. V kanadském Vancouveru měl český tým rekordních 93 reprezentantů. V Soči před čtyřmi lety startovalo 88 sportovců a ziskem dvou zlatých, čtyř stříbrných a dvou bronzových vytvořili český rekord. Biatlonistky by navíc měly dodatečně dostat bronz ze štafety.

"V Soči to byly vůbec mimořádně úspěšné hry, medaile ale nejsou hlavní parametr naší účasti, byť jsou nejvíc sledované," řekl Kejval a doplnil: "Více si ceníme sportování v duchu fair play a je vidět, že se nám to vyplatilo. Jsem rád, že naši sportovci se podle toho chovají. Věřím, že to bude největší hodnota i do budoucnosti."

Olympijský vítěz za zlato od ČOV obdrží jako v Riu 1,75 milionu korun, za stříbro 875 tisíc a za bronz 525 tisíc korun. Pokud hokejisté zopakují Nagano, rozdělí si 12,5 milionu, za stříbro získají 6,25 milionu a za bronz 3,75 milionu korun.

V nominaci je pětadvacet hokejistů bez účasti hráčů z NHL, jelikož ti tentokrát nemohou startovat. Kapitánem je Martin Erat z Komety Brno, který má bronz z roku 2006 z Turína. V týmu je 18 krajánků - 15 z ruské KHL a tři ze švýcarské NLA. Sedm hráčů vybral hlavní trenér Josef Jandač se svými asistenty Jiřím Kalousem, Václavem Prospalem a Jaroslavem Špačkem z domácí extraligy.

Biatlonisté vyšlou jedenáct závodníků. Nominace není kompletní

Biatlonistů pojede jedenáct a chybět mezi nimi bude zdravotně indisponovaná bývalá vítězka Světového poháru Koukalová. Zatím svaz nominoval osm jmen a zbývajícího muže a dvě ženy doplní koncem příštího týdne.

Rychlobruslení reprezentují spolu se Sáblíkovou Karolína Erbanová a Nikola Zdráhalová. V rychlobruslení na krátké dráze se kvalifikovala Michaela Sejpalová.

Nejsilnější sestavu z lyžařského svazu vyšlou snowboardisté, kterých odcestuje sedm v čele s Ledeckou a Samkovou. V týmu nechybí ani pátá ze slopestylu na předešlé olympiádě Šárka Pančochová. Pětici mají v sezoně se trápící skokani na lyžích, čtyři jsou sdruženáři, skikros pojede jen Nikol Kučerová.

Bobisté mají poprvé dva dvojboby i čtyřboby, proto nominovali osm závodníků a náhradníka. Šestici vyšlou do boje sáňkaři, pět je krasobruslařů.

"Z hlediska kvality máme řadu medailových nadějí, ale jmenovat nebudu, abych to nezakřikl a nevyvíjel na sportovce další tlak," řekl šéf české výpravy Martin Doktor. "Chtěli jsme, aby sportovců bylo víc, ale nepovedly se kvalifikace v týmových sportech, což je škoda, protože by to číslo bylo vyšší," litoval Doktor.

Češi neobsadí v kategorii žen hokej, boby ani skoky na lyžích. Chybí v curlingu, skeletonu a v některých lyžařských disciplínách, jako třeba v akrobatických skocích na lyžích, ve kterých před šestnácti lety získal zlato Aleš Valenta.