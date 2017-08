Na olympiádě nemohou startovat ani hokejisté s dvoucestnými smlouvami pro NHL

před 8 hodinami

Na olympiádě v Pchjongčchangu si na začátku příštího roku nezahrají ani hokejisté s dvoucestnými smlouvami pro NHL. To platí i pro hráče z farem v AHL.

New York - Hráči, kteří mají smlouvu pro NHL, nemohou nastoupit na olympijském turnaji v Pchjongčchangu. Platí to i pro hokejisty s dvoucestnými smlouvami, kteří se zrovna budou vyskytovat na farmě v nižší AHL. Možnost hrát pod pěti kruhy naopak mají ti, kteří sice mají kontrakt v NHL, ale sezonu stráví jako zapůjčení hráči do evropských klubů.

Postoj vedení nejlepší hokejové soutěže světa dnes prozradil agentuře AP zástupce komisionáře NHL Bill Daly. Rozhodnutí NHL nepustit své hráče na olympiádu poprvé od roku 1994 je známé již delší dobu, zůstávalo však nedořešenou otázkou, jak se bude postupovat v případě hráčů, kteří mají dvoucestný kontrakt, ale působí v nižších soutěžích AHL nebo ECHL.

"Bylo učiněno rozhodnutí, že na všechny hráče pod smlouvou NHL se bude nahlížet stejně," potvrdil Daly. Variantou pro stavitele národních mužstev tak budou z farmářské AHL pouze hráči, kteří se zatím smlouvy ve slavné lize nedočkali, jak bylo zveřejněno před více než dvěma týdny. AHL umožní svým hráčům reprezentovat v únoru pod pěti kruhy, ale chod soutěže kvůli sportovnímu svátku planety nepřeruší.

Daly ale zároveň potvrdil, že hráči se smlouvou v NHL, kteří hrají v Evropě, do Koreje mohou. Jedním z takových je například i trojka letošního draftu Fin Miro Heiskanen, jenž příští ročník odehraje po dohodě ve svém dosavadním působišti v IFK Helsinky.

Vedoucí představitelé reprezentace Kanady i USA již dopředu ujistili, že se nehodlají vydat cestou, na níž by hrozily jakékoliv konflikty. "Pro mě je jasně daná čára, která to odděluje - k dispozici jsou jen ti hráči, kteří nejsou v registru NHL," prohlásil Jim Johannson, generální manažer olympijského týmu USA.

Američané i Kanaďané budou při skládání týmů pro turnaj v Pchjongčchangu patrně spoléhat především na hráče z evropských soutěží, které na soupisce doplní hokejisté z univerzitních a juniorských lig.