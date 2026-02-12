Na lyžích si chce spravit náladu. Ledecká jede disciplínu, kterou v Koreji vyhrála
Sledujte online přenos ze super-G lyžařek na olympiádě v Itálii s Ester Ledeckou v akci.
V Berlíně začíná filmový festival Berlinale. Uvede i filmy s českou koprodukcí
Slavnostním večerem začne ve čtvrtek 12. února v Berlíně 76. ročník mezinárodního filmového festivalu Berlinale. O hlavní cenu Zlatého medvěda se letos utká 22 snímků z různých koutů světa, český mezi nimi ale není. Mimo hlavní soutěžní sekci se na festivalu budou promítat tři nové snímky natočené v české koprodukci a digitálně restaurovaný film Věry Chytilové Panelstory.
Piloti a palubní personál Lufthansy zahájili stávku, dotkla se i letů z Prahy
Piloti a palubní personál německé letecké společnosti Lufthansa ve čtvrtek zahájili ohlášenou 24hodinovou stávku. Informovala o tom agentura DPA. Podle odhadu letištního svazu ADV ve čtvrtek po celém Německu neodstartuje přes 460 letů, což se dotkne asi 69 tisíc cestujících. Z pražského Letiště Václava Havla byly zatím zrušeny čtyři lety Lufthansy do Mnichova a Frankfurtu nad Mohanem.
„Pane Rajchle, vy škůdče a nepříteli demokracie.“ Profesor Hel zveřejnil ostrý vzkaz
Profesor imunologie Zdeněk Hel chystá trestní oznámení na slovenského vládního zmocněnce Petera Kotlára. Důvodem je šíření nebezpečných poplašných zpráv na půdě české sněmovny během „covidového semináře“, který uspořádal poslanec Jindřich Rajchl. I pro něj má Hel ostrý vzkaz. „Vy amorální škůdče, pokud nejste prachsprostý zbabělec, pokuste se Kotlára obhajovat u soudu,“ napsal na Facebooku.
Péct se naučila doma, podnikat na UNYP. Příběh úspěšné značky Kus koláče
Úspěšné podnikání v gastronomii se často romantizuje, realita je však tvrdá a datová. Příběh Niky Vávrové, zakladatelky pekárny Kus koláče, ukazuje, že i řemeslný byznys musí stát na pevném intelektuálním základě. Škola jí nedala hotový návod, ale způsob myšlení, který se ukázal jako rozhodující.