Na lyžích si chce spravit náladu. Ledecká jede disciplínu, kterou v Koreji vyhrála

Sport

Sledujte online přenos ze super-G lyžařek na olympiádě v Itálii s Ester Ledeckou v akci.

76th Berlinale International Film Festival, in Berlin

V Berlíně začíná filmový festival Berlinale. Uvede i filmy s českou koprodukcí

Slavnostním večerem začne ve čtvrtek 12. února v Berlíně 76. ročník mezinárodního filmového festivalu Berlinale. O hlavní cenu Zlatého medvěda se letos utká 22 snímků z různých koutů světa, český mezi nimi ale není. Mimo hlavní soutěžní sekci se na festivalu budou promítat tři nové snímky natočené v české koprodukci a digitálně restaurovaný film Věry Chytilové Panelstory.

Na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem, které je největším německým dopravním uzlem, byly ve čtvrtek ráno zrušeny stovky startů a přistání Lufthansy. U přepážek Lufthansy se tvořily dlouhé fronty na změnu rezervace; 12. 2. 2026.

Piloti a palubní personál Lufthansy zahájili stávku, dotkla se i letů z Prahy

Piloti a palubní personál německé letecké společnosti Lufthansa ve čtvrtek zahájili ohlášenou 24hodinovou stávku. Informovala o tom agentura DPA. Podle odhadu letištního svazu ADV ve čtvrtek po celém Německu neodstartuje přes 460 letů, což se dotkne asi 69 tisíc cestujících. Z pražského Letiště Václava Havla byly zatím zrušeny čtyři lety Lufthansy do Mnichova a Frankfurtu nad Mohanem.

Věřím, že naše strana PRO bude dál růst, toto je jen začátek, prohlašuje nový poslanec a šéf PRO Jindřich Rajchl

„Pane Rajchle, vy škůdče a nepříteli demokracie.“ Profesor Hel zveřejnil ostrý vzkaz

Profesor imunologie Zdeněk Hel chystá trestní oznámení na slovenského vládního zmocněnce Petera Kotlára. Důvodem je šíření nebezpečných poplašných zpráv na půdě české sněmovny během „covidového semináře“, který uspořádal poslanec Jindřich Rajchl. I pro něj má Hel ostrý vzkaz. „Vy amorální škůdče, pokud nejste prachsprostý zbabělec, pokuste se Kotlára obhajovat u soudu,“ napsal na Facebooku.

Ilustrační foto

Péct se naučila doma, podnikat na UNYP. Příběh úspěšné značky Kus koláče

Úspěšné podnikání v gastronomii se často romantizuje, realita je však tvrdá a datová. Příběh Niky Vávrové, zakladatelky pekárny Kus koláče, ukazuje, že i řemeslný byznys musí stát na pevném intelektuálním základě. Škola jí nedala hotový návod, ale způsob myšlení, který se ukázal jako rozhodující.

