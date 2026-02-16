Přeskočit na obsah
Benative
16. 2. Ljuba
Na hlavě manifest, nebo nuda? Co prozradily helmy skeletonistů v Cortině

Na hlavě manifest, nebo nuda?
Na hlavě manifest, nebo nuda?
Na hlavě manifest, nebo nuda?
Na hlavě manifest, nebo nuda?
Česká skeletonistka Anna Fernstädtová s českým lvem, design, který nenadchne ani neurazí.
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Na první pohled jen helmy, ve skutečnosti galerie osobních prohlášení. Každý skeletonista přivezl do Cortiny kus sebe, někdo politický vzkaz, jiný humor nebo čistý minimalismus. Některé přilby zaujaly, jiné zůstaly bezejmenné. V tom spočívalo jejich kouzlo, každý design byl osobní volbou, příběhem i promarněnou příležitostí zároveň.

