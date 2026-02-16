Na hlavě manifest, nebo nuda? Co prozradily helmy skeletonistů v Cortině

Na první pohled jen helmy, ve skutečnosti galerie osobních prohlášení. Každý skeletonista přivezl do Cortiny kus sebe, někdo politický vzkaz, jiný humor nebo čistý minimalismus. Některé přilby zaujaly, jiné zůstaly bezejmenné. V tom spočívalo jejich kouzlo, každý design byl osobní volbou, příběhem i promarněnou příležitostí zároveň.
ŽIVĚRuská Brjanská oblast hlásí po ukrajinských úderech výpadky elektřiny
Po úderech ukrajinských dronů v západoruské Brjanské oblasti je několik obcí a část města Brjansk bez elektřiny a tepla. Na síti Telegram to v neděli večer oznámil brjanský gubernátor Alexandr Bogomaz
V dukovanské elektrárně skončila v noci dvouměsíční odstávka prvního bloku
V Jaderné elektrárně Dukovany skončila v noci na pondělí dvouměsíční odstávka prvního výrobního bloku spojená s obměnou části paliva a servisem zařízení. Řízenou štěpnou reakci spustili operátoři v sobotu po poledni.
Mohutný skok na žebříčku. A z Muchové je rázem jednička
Tenistka Karolína Muchová si po zisku titulu v Dauhá ve světovém žebříčku polepšila na jedenácté místo a stala se novou českou jedničkou.
Do středy bude v Česku sněžit, pak se ochladí před víkendovou oblevou
Do středy bude v Česku na většině území sněžit, nebe bude oblačné nebo zatažené a teploty přes den maximálně jen mírně nad nulou. Pak se vyjasní a ochladí, častěji bude mrznout i přes den. Na víkend přijde do nížin obleva s deštěm a sněžit bude už jen na horách. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).