Exploze obřích emocí, Jílek získal na desítce vysněné olympijské zlato

Český rychlobruslař Metoděj Jílek vyhrál na olympiádě v Miláně závod na 10 000 metrů a získal tak na letošních hrách po stříbru z „pětky“ druhý cenný kov.
Jílek, jenž v této sezoně Světového poháru kraloval dlouhým tratím, triumfoval na své nejsilnější distanci v čase 12:33,43 minuty.
Druhého Poláka Vladimira Semirunného porazil o 5,65 sekundy. Bronz získal Jorrit Bergsma z Nizozemska.
Zlatem Jílek napodobil trojnásobnou olympijskou šampionku Martinu Sáblíkovou.
Loučící se rychlobruslařská legenda, jež má z olympijských her ve sbírce sedm medailí, naposledy pod pěti kruhy triumfovala v roce 2014 v Soči.
Svěřenec novozélandského kouče Kalona Dobbina dnes startoval v předposlední rozjížďce s Tedem-Janem Bloemenem, Kanaďana ale brzy nechal daleko za sebou.
V souboji s časem útočil i na olympijský rekord Nilse van der Poela z Pekingu, nakonec za ním o 2,69 sekundy zaostal. V průběžném pořadí se ale zařadil na první místo a měl v tu chvíli jistou medaili.
Jeho výkon pak už nepřekonali ani vítěz z pětky Nor Sander Eitrem, který po rychlé první polovině zpomalil a skončil sedmý, ani nakonec čtvrtý Francouz Timothy Loubineaud.
V Miláně chce Jílek zaútočit na medailový hattrick ještě v závodě s hromadným startem, v němž už také ve své první sezoně ve Světovém poháru po přechodu z kolečkových bruslí dokázal zvítězit.
XXV. zimní olympijské hry:
Rychlobruslení (Milán):
Muži - 10.000 m: 1. Jílek (ČR) 12:33,43, 2. Semirunnij (Pol.) 12:39,08, 3. Bergsma (Niz.) 12:40,48, 4. Loubineaud (Fr.) 12:44,20, 5. Van de Bunt (Niz.) 12:45,75, 6. Ghiotto (It.) 12:46,72.
