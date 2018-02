Na české hokejisty číhá ve čtvrtfinále tým USA. Američané jasně přehráli Slovensko 5:1

před 1 hodinou

První duel kvalifikace play off hokejového turnaje rozhodli Američané ve druhé třetině, kdy odskočili do tříbrankového vedení.

Kangnung - Soupeřem českých hokejistů ve středečním čtvrtfinále play off olympijského turnaje v Pchjongčchangu bude tým USA, který porazil v osmifinále Slovensko 5:1.

Právě Američané vyřadili Čechy v boji o semifinále na minulé olympiádě v Soči před čtyřmi lety. Tehdy na turnaji hráli hokejisté z NHL, kteří letos v Koreji chybějí. Čtvrtfinálový souboj mezi USA a svěřenci kouče Josefa Jandače začne ve 4:10 SEČ v Kangnungu.

Slováci se utkali s Američany na turnaji už podruhé a po těsné porážce 1:2 v základní skupině nezvládli ani odvetu. Po bezbrankové úvodní třetině rozhodl nástup do druhé části, kdy rychle inkasovali dva góly, ve 34. minutě už měl zámořský tým k dobru tříbrankový náskok. Tři nahrávky si připsal útočník Troy Terry, dvakrát skóroval Ryan Donato.

První třetina byla oboustranně velmi opatrná a příliš vzruchu nenabídla. Little v úvodu prověřil Laca, o první vážnější střelecký pokus na straně Slováků se postaral Lamper. Gionta zakončoval z mezikruží, Nagy ranou přes obránce, ale gólmani Laco a Zapolski se nenechali překvapit. Ďaloga se pak protlačil do zakončení, následně zkusil štěstí z otočky, ale bezbrankovým stavem nepohnul ani Bourque v obrovské příležitosti před koncem třetiny.

Úvodní trefa přišla až po odehrání 96 vteřin druhé části. Laco vychytal nájezd Terryho, ale Donato se snadno dostal ke kotouči a z kruhu otevřel skóre. Začátek 23. minuty byl zásadní pro celý zápas. Nagy dostal menší trest za najetí do amerického gólmana, v pokračující hře navíc Čajkovský sestřelil Donata a s trestem na pět minut a do konce utkání za zákrok na hlavu musel předčasně do kabin.

Wisniewski už po 18 vteřinách přesilovky pět na tři propálil z kruhu pro vhazování Laca ranou bez přípravy na bližší tyč. Slováci se pak při pokračující výhodě USA a hře pět na čtyři úspěšně bránili, Ďaloga v závěru dlouhého pětiminutového trestu dokonce zahrozil bekhendem. Hovorka pálil bez přípravy, jenže ve 34. minutě se z mezikruží prosadil Arcobello. Slovensko vrátil do hry povedenou přesilovkovou bombou Čerešňák.

Slováci bojovali o kontaktní gól, jenže soupeř dobře bránil. O'Neill jel navíc v oslabení sám, přes Starostův faul akci zakončil, ale Laco levým betonem zachránil. V 50. minutě však sebral Slovákům veškerý elán Roe. Jasnou výhru Američanů pak ještě podtrhl Donato a zaznamenal tak čtvrtý gól na turnaji, pokaždé se přitom trefil do slovenské sítě.

Osmifinále hokejového turnaje mužů:

USA - Slovensko 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 22. Donato (Gilroy, Terry), 23. Wisniewski (Terry), 34. Arcobello (Terry), 50. Roe (Little, O'Neill), 57. Donato (Wisniewski) - 37. Čerešňák (Graňák, Nagy). Rozhodčí: Rantala, Salonen - Suominen (všichni Fin.), Pihlblad (Švéd.). Vyloučení: 4:4, navíc Čajkovský (Slovensko) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:1. Diváci: 6391.

USA: Zapolski - Gunderson, Sanguinetti, Welch, Gilroy, Billins, J. Blum, Wisniewski - O'Neill, Roe, Little - Gionta, Greenway, Ch. Bourque - Donato, Arcobello, Terry - Butler, McCarthy, Stoa - Slater. Trenér: Tony Granato.

Slovensko: Laco - Baranka, Ďaloga, Čerešňák, Graňák, Čajkovský, Starosta, Mikuš - Hovorka, Surový, Nagy - Bakoš, Bubela, Haščák - Lamper, Marcinko, Cingel - Sukel, Krištof, Ölvecký - od 21. navíc Kudrna. Trenér: Craig Ramsay.