Rulík hřímal: Hrajete za Česko! Musíme se probrat, jinak bude ostuda, uznal český bek

Čeští hokejisté nejsou na olympiádě v Miláně v pohodě. Zápas předkola play off proti Dánsku to akorát potvrdil. Jen díky několika výjimečným momentům vydřeli výhru 3:2, ale výhled na čtvrtfinále s nadupanou Kanadou po pouhých 20 hodinách odpočinku nevěstí nic dobrého.
Od našeho zpravodaje v Itálii - Obránce Radim Šimek nakráčel na rozhovory mezi prvními a věci pojmenoval, jak jsou. Pokud Češi předvedou takový výkon ještě jednou, na turnaji skončí. A nejen to.
"Bylo to od nás bez energie, mdlé. Musíme se do zítřka probrat, aby to nedopadlo nějakou ostudou,“ sypal ze sebe člen prvního obranného páru.
"Po druhé třetině pan Rulík zvedl hlas, že takto to nejde. Říkal, že nehrajeme individuální sport, ale reprezentujeme Česko, máme na prsou státní znak a podle toho bychom měli hrát,“ prozradil Šimek, jak mužstvo burcoval trenér Radim Rulík.
Po nervózní první třetině Češi uprostřed zápasu odskočili do vedení 1:0 a později i 3:1, jenže Dánové rychle snížili a nebýt zákroku Lukáše Dostála proti úniku Olivera Bjorkstranda, tak by i vyrovnali.
Podle Šimka ostřejší Rulíkův výstup pomohl, i když ani ve třetím dějství se Čechům nepodařilo přepnout na vyšší obrátky, aby Seveřany dorazili.
"Ale je dobře, že zvýšil hlas, přišlo mi, že jsme si to všichni uvědomili. Bylo to od nás mdlé už před zápasem. Jako kdybychom šli hrát 30. kolo extraligy, ne olympijské play off,“ kroutil hlavou zadák Liberce.
"Pan Rulík je takový tichý, ale tohle bylo fakt potřeba,“ dodal.
Podobně vnímal utkání další obránce Jan Rutta, kterého v prvním zápase turnaje zranil Kanaďan Nathan MacKinnon. Proti Francii a Švýcarsku pak Rutta nehrál, vrátil se až na předkolo.
"Cítil jsem se výborně, všechno je skvělé,“ okomentoval svůj stav. "Zápas to byl nervózní, o tom, že jeden pojede domů. To se pak hraje trošku opatrněji a všechny týmy tady jsou dobré. O to víc jsem rád, že jsme to zvládli,“ oddechl si.
Jeho parádní asistence při gólu Davida Kämpfa na 2:1 byla jedním ze zmíněných výjimečných momentů, které Čechům pomohly uklohnit výhru.
"Mně to vyjde tak jednou za deset zápasů, takže super,“ prohodil Rutta k přihrávce adresované přesně na čepel spoluhráče.
A jestli je pro něj těžké hrát utkání, v němž jde o všechno? "Hrát pod tím tlakem těžké není, těžké je se na to koukat podle mě,“ doplnil.
Další klíčové okamžiky přinesli svými střelami do horního růžku Martin Nečas a Roman Červenka. Tím ale pozitiva českého výkonu proti Dánům pomalu končí.
"Vedli jsme 3:1, Dánové se vrátili do hry v přesilovce hezkým gólem Nicka Olesena a pak mohli vyrovnat. Ještě bychom se klepali o výsledek. I tak jsme se v závěru klepali,“ popisoval Šimek.
Podobné výpadky přitom provázejí Čechy celý turnaj. "Nesmíme si myslet, že když je to 3:1, že dáme další tři góly. Musíme se držet systému a jet si to svoje. Neblbnout, nedělat kraviny, hrát zodpovědně,“ pokračoval.
S Dány se to nepovedlo. Místo aby Češi před náročným čtvrtfinále ušetřili nějaké síly, museli se do poslední vteřiny strachovat o postup. A teď půjdou podruhé proti největšímu favoritovi olympiády.
"V prvním zápase s nimi jsme padali po držkách, bylo to náročné, a přesto nám dali 0:5,“ připomněl Šimek střet s Kanadou ve skupině. Tam Češi neměli šanci.
Je nějaký recept, který by na ni mohl platit v play off? „Možná vstřelit první gól. Dosty (brankář Dostál) musí mít svůj den a každý musí odvést svůj maximální výkon,“ uzavřel český bek.
"Musíme do toho jít s tím, že odehrajeme nejlepší zápas v turnaji,“ přidal Rutta. Toho by mohla pohánět i speciální motivace proti zmíněnému MacKinnonovi, který ho předtím vyřadil záludným krosčekem na žebra.
Bude s tím kanadskou hvězdu konfrontovat? "To uvidíme,“ reagoval.
