Musím být lepší, hlásil Pastrňák. Na ledě se vylekal, v Bostonu je tlak denní chleba

Čeští hokejisté v milánském dějišti olympiády trénovali před prvním utkáním play off proti Dánsku a z útočných trojic na ledě bylo patrné, že David Pastrňák v úterý nastoupí s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem. Ti by měli v klíčových bojích pomoct probudit českou hvězdu.
Od našeho zpravodaje v Itálii - Ve skupině zapsal gól a dvě asistence, ale zejména v zápasech proti Kanadě a Švýcarsku se Pastrňák spíše trápil. Nekličkuje, ví to sám.
"Musím být lepší a věřím, že budu,“ prohlásil 29letý kanonýr Bostonu po pondělním tréninku.
Ladil při něm chemii s Červenkou a Sedlákem, zároveň se pilovala souhra přesilovkové formace.
V jedné situaci Martin Nečas nahazoval puk před branku, kotouč se odrazil do vzduchu a nepříjemně trefil Pastrňáka do hlavy.
"Trošku mě to vylekalo. Naštěstí to bylo jenom do helmy,“ usmála se česká osmaosmdesátka.
Po nedělní porážce se Švýcary rychle zmizel do šatny, nálada byla u něj i celého českého týmu mrzutá.
Pochopitelně, prohra v prodloužení totiž poslala Čechy do těžší části pavouka nejprve na Dánsko a v případném čtvrtfinále na Kanadu. Zatímco Švýcaři budou hrát s Itálií a potom s Finskem.
"Nedá se nic dělat, tak se rozdaly karty. Jestli chcete medaili, musíte na turnaji porazit velké týmy. Jednodušší cesta může vypadat hezky na papíře, ale my budeme bojovat a necháme tam všechno, abychom zítra vyhráli,“ vyprávěl Pastrňák.
Kanadu nikdo rozebírat nechtěl, nejdříve je třeba zdolat Dány.
"Nebude to jednoduchý zápas, to s Dánskem není nikdy ani na mistrovství světa. Mají šikovné hráče a my musíme odevzdat maximum,“ podotkl obránce Michal Kempný.
"Hrozně nepříjemný tým. Vloni porazili Kanadu ve čtvrtfinále domácího MS, tady sehráli vyrovnanou skupinu. Mají velké fyzické beky. Když ale předvedeme dobrý výkon my, tak to zvládneme,“ přidal kapitán Roman Červenka.
Pastrňákovi neklapala souhra s Nečasem a Tomášem Hertlem. Podle představ to pak nebylo ani s Hertlem a Ondřejem Palátem. A tak k němu trenér Radim Rulík zkusil už v závěru nedělního duelu nasadit Červenku se Sedlákem.
"Zatím nám to v lajně moc nešlo, ale to je normální. Zkusíme to proházet,“ komentoval změny Pastrňák. "Oni spolu hrají v klubu, vloni jsme takhle hráli na MS docela dobře, tak snad na to navážeme,“ pokračoval.
Jako největší hvězda českého týmu je na olympiádě terčem číslo jedna pro soupeře. V každém zápase se mu dostává jejich speciální "péče“.
"To je ale v hokeji normální. Chci míti s pukem na hol větší klid, začíná to tím, že se musíme jako tým udržet v ofenzivním pásmu na puku. Mít delší střídání, ne jen jednu střelu a sbírat odražené puky,“ přemýšlel Pastrňák.
Že se Češi na největším hokejovém turnaji za posledních 12 let dostali dvěma porážkami ve skupině pod tlak, to si k tělu nepouští.
"Největší tlak si na sebe dávám sám, vnější mi vůbec nevadí. Sám od sebe mám obrovská očekávání, v reprezentaci i každý den v Bostonu,“ konstatoval.
Vedle přibrzděného Pastrňáka trápí český tým na turnaji i slabé využití přesilových her. Proti Švýcarsku sice Češi vyrovnali na 3:3 při hře bez brankáře, ale klasickou přesilovku zhodnotili gólem jen jednou z osmi případů.
"Jen jednu proti Francii, nepomohli jsme si jimi. V důležitých zápasech tyhle situace často rozhodují,“ řekl Červenka k mizerné úspěšnosti 12,5 procenta.
"Obecně nám v zápasech trošku něčeho chybí. Je potřeba najít, co to je, a ukázat to. Nejlépe už zítra,“ dodal kapitán.
Konkrétněji pojmenoval danou věc Kempný. "Byl bych hrozně rád, kdybychom hráli ten náš poctivý, urputný a bojovný hokej, a to po celých 60 minut. Tím musíme porazit Dány a od toho se odrazit,“ poznamenal.
Aby česká reprezentace došla na olympiádě k první hokejové medaili po 20 letech, musí teď dvakrát za sebou vyhrát. A pak zvládnout ještě alespoň jeden zápas z následujících dvou.
