Mrtví ukrajinští sportovci nepřijeli, proč by na OH měli být zástupci agresora?

Bývaly doby, kdy se během konání olympijských her přerušovaly boje. Takovou snahu projevila i Itálie pro současné klání. Na její návrh přijalo valné shromáždění OSN v listopadu výzvu k dodržování olympijského příměří. Rusko se k ní postavilo typicky rusky.
Komentář - V sobotu, den po zahájení her, agresor vyslal na území Ukrajiny asi 450 dronů a různých střel. Putinův režim dál vraždí bez ohledu na mezinárodní výzvy i vlastní a Trumpovy lži o mírovém úsilí.
Je smutné, že za těchto okolností se i u nás najdou politici, kteří veřejně smutní nad tím, že Rusové a Bělorusové nesmí v Itálii soutěžit pod svými vlajkami.
Správně by neměli být na OH vpuštěni vůbec, ani jako neutrální sportovci.
Nejde jen o gesto, o označení agresora v odporné čtyřleté válce. Jde také o to, že při obraně vlasti před Ruskem na frontě padlo několik set ukrajinských sportovců. Ti na hrách chybí jako soutěžící, trenéři, členové realizačních týmů.
Příběhy padlých hrdinů už několik let mapuje web Angels of sport.
Vybral jsem z něj několik mrtvých sportovců v zimních disciplínách.
Jevhen Malyšev, biatlonista.
Bohdan Bukhonko, lyžař.
Oleksandr Poida, hokejista.
Vitalii Dodiuk, skokan na lyžích.
Denis Ustynov, biatlonista.
Andryi Chepil, snowboardista.
Yenheniy Holovany, lyžař.
Podívejte se sami na další příběhy zabitých sportovců, tito hrdinové si to zaslouží.
Další tragédií ukrajinského sportu je zničené zázemí. Vybombardované haly a bazény, zničené stadiony a klubovny.
Zdemolované jsou stovky objektů. Je vyloučené je v dohledné době obnovit, zatím na to chybí peníze, lidé i stavební kapacity.
Ruská agrese ukrajinský sport velmi vážně poškodila. Každý ukrajinský účastník olympiády je proto svým způsobem hrdina. A také zástupce padlých kolegů. Fanděme jim podobně jako Čechům, nelitujme nepřítomnost Rusů pod vlajkou agresora.
