Mráz z ní běhal i prezidentovi. Guru zázračných ruských dívek teď straší olympijskou Itálii

Eteri Tutberidzeová, nechvalně proslulá trenérka ruských krasobruslařských zázraků, která před čtyřmi lety na olympiádě v Pekingu svým autoritativním chováním znepokojila i tehdejšího prezidenta Mezinárodního olympijského výboru, je zpět pod pěti kruhy. A to navzdory vážnému podezření, že hrála roli v organizovaném ruském dopingu. V Itálii její přítomnost vyvolává negativní reakce.
Od našeho zpravodaje v Itálii - Pro ty, kteří byli tehdy na místě, je ta vzpomínka stále živá.
Před čtyřmi lety se během očekávaného vystoupení ruského krasobruslařského úkazu, tehdy patnáctileté Kamily Valijevové, odehrály v hale Capitol Indoor v Pekingu nezapomenutelné scény, ze kterých mrazilo.
Favoritka tenkrát bruslila už po pozitivním dopingovém nálezu a s hrozbou pozdější diskvalifikace, ke které následně opravdu došlo, a nezvládla v olympijské soutěži obrovský tlak.
Dívce z Kazaně umožnilo do soutěže krasobruslařek na hrách nastoupit až rozhodnutí mezinárodní arbitráže, aby jí „nevznikla nenapravitelná škoda“.
V případě jejího všeobecně očekávaného úspěchu neměl proběhnout ceremoniál s předáním medailí, dokud se její dopingový nález látek na okysličení srdce skutečně nepotvrdí.
Na led Valijevová vyjela poslední ze všech krasobruslařek. Jako vítězka krátkého programu. Jenže mohutný náklad naložený na bedra neunesla. Její jízdu za zvuků skladby Bolero od Maurice Ravela od začátku provázela nevídaná nervozita.
Tvrdě nadrilované skoky zpravidla končila buď chybou na dopadu, nebo rovnou pádem. U doposud vždy naprosto suverénní a strojově přesné krasobruslařky nevídaná věc.
Během několika desítek vteřin bylo jasné, že se sen o zlatu a vlastně jakékoli medaili rozplývá ještě před vyřešením dopingového případu.
Slavná, avšak značně rozporuplná strůjkyně ruských krasobruslařských zázraků, trenérka Tutberidzeová, už se chvílemi na led odmítala dívat.
Právě na ni hned vzápětí začalo dopadat velmi špatné světlo. Její zprvu úspěšný model výchovy špičkových dětských závodnic, které ale záhy nekončí dobře, se totiž podezřele často opakoval.
Přicházely zdravotní problémy zaviněné extrémně náročným tréninkem, poruchy příjmu potravy nebo právě obvinění z užití zakázaných látek.
Valijevová po dokončení jízdy naštvaně máchla rukou do vzduchu a propukla v pláč. Tutberidzeová ale svou svěřenkyni nepodpořila.
"Proč jsi to vzdala? Vysvětli mi to. Proč jsi přestala bojovat?" vyčítala zdrcené krasobruslařce, což nepříjemně překvapilo přítomné včetně tehdejšího prezidenta MOV Thomase Bacha.
"Musím říct, že mě to velmi, velmi znepokojilo. Běhal mi z toho mráz po zádech. Musela být pod obrovským tlakem," svěřil se agentuře Reuters a dodal, že trenérský tým ruských krasobruslařek bude třeba prošetřit. "Moc důvěry ve mně nevzbudili," dodal.
Byl to smutný pohled. Valijevová se třásla, museli ji podpírat, měla problém s prostou chůzí. Znovu se sesypala, když ji body od rozhodčích odsunuly z prvního místa na čtvrté.
"Nemohu to sledovat. Vypadá zničeně. Ukazuje to, že tyhle děti jsou tlačeny do pozice, která je pro ně nezdravá a zhoubná. Je mi špatně od žaludku. Je to chvíle, kdy si musíte říct - chudák dítě. Nikdy ji neměli dostat do této pozice," uvedla někdejší krasobruslařka Ashley Wagnerová.
Kdo si tehdy myslel, že touto ostudou Tutberidzeová na mezinárodní scéně končí, mýlil se. Kontroverzní trenéra je aktuálně znovu součástí olympijských her.
Podle zahraničních médií připravuje další ruskou náctiletou naději, Adeliju Petrosjanovou, která na hrách při v Itálii startuje coby neutrální sportovkyně (AIN).
Tutberidzeová ale v mediálním průvodci jako její trenérka není uvedena a oficiálně v Miláně působí v roli trenérky gruzínského krasobruslařského týmu.
„Tehdy proběhlo vyšetřování a nebyly zjištěny žádné skutečnosti, na jejichž základě by bylo možné proti dané osobě zakročit,“ řekl minulý týden na tiskové konferenci mluvčí MOV Mark Adams.
„Pokud chcete proti někomu podniknout kroky, potřebujete důkazy. A pokud vím, žádné takové k dispozici nejsou,“ dodal.
Navzdory tomu její přítomnost nicméně mnohé straší. Mimo jiné i prezidenta Světové antidopingové agentury (WADA) Witolda Bańku. Ten uvedl, že se „s její přítomností na hrách necítí komfortně“.
Britský olympijský vítěz z roku 1980 a expert BBC Robin Cousins byl mnohem důraznější.
„Tohle je otázka pro Mezinárodní olympijský výbor a Mezinárodní bruslařskou unii. Trenéři totiž nejsou součástí týmu. Takže když se nějaký tým něčím proviní, trenér se vůbec neřeší. To je špatně. Osobně bych ji v Miláně nejraději neviděl,“ uvedl.
Olympiádu by jí zakázal hned ze dvou důvodů. Kvůli chování na té minulé a kvůli ruskému dopingu.
„Když jsme sledovali, jak se to celé vyvíjelo, někdo za to musí nést odpovědnost. Každý krasobruslař vám řekne, že nejdůležitější osobou je trenér. Důvěřujete mu, odevzdáte se jeho vedení. A takhle se se svěřencem nezachází,“ řekl Cousins.
