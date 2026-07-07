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Sport

Zabral i vzteklý výlev Ledecké? Její sport bude na olympiádě, smůlu má jiná disciplína

ČTK,Sport

Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstal v olympijském programu, o další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maděrová či královna předchozích her Ester Ledecká. O zachování alpského snowboardingu rozhodla exekutiva Mezinárodního olympijského výboru (MOV).

Ester Ledecká ve čtvrtfinále paralelního obřího slalomu na ZOH 2026
Ester Ledecká ve čtvrtfinále paralelního obřího slalomu na ZOH 2026Foto: REUTERS – Marko Djurica
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Naopak z programu pro zimní hry v roce 2030 ve francouzských Alpách vypadla po více než sto letech severská kombinace. Premiéru si za čtyři roky odbude lyžování a snowboarding ve volném terénu a synchronizované krasobruslení.

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FILE PHOTO: Britain's Reform UK party holds a rally with party leader Farage and new member Jenrick, in Newark
FILE PHOTO: Britain's Reform UK party holds a rally with party leader Farage and new member Jenrick, in Newark
FILE PHOTO: Britain's Reform UK party holds a rally with party leader Farage and new member Jenrick, in Newark

Farage se vzdává křesla poslance po zatajení daru. Půjde ale opět do voleb

Šéf britské protiimigrační strany Reform UK Nigel Farage dnes oznámil, že rezignuje na poslanecký post, ale bude usilovat o znovuzvolení v následných doplňovacích volbách. Farage oznámení učinil v projevu, kde se vyjadřoval k podezření, že neoznámil některé příjmy a tím porušil parlamentní pravidla. Politik jakékoliv provinění popřel.

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