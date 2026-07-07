Verdikt, který vyvolá bouři. Olympijský výbor zrušil suspendaci Ruska

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) předběžně zrušil po téměř třech letech suspendaci Ruského olympijského výboru, jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Informoval o tom na tiskové konferenci v Lausanne.
Sankce uvalil MOV na Rusko po napadení Ukrajiny. Zároveň dnes doporučil sportovním organizacím, aby ukončily program prověřování neutrálního statusu Rusů. Zatím nicméně neschválil, že mohou soutěžit pod svou vlajkou a hymnou.
"Lhali v noci, přes den. Je po všem." Maďarská státní média přestala vysílat
Maďarská státní televize dnes oznámila, že přerušuje vysílání zpravodajství, a to v souvislosti s reformou, která má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií, uvedly agentury.
Doživotní zákaz vstupu a nejvyšší možná pokuta. Slavia udělila tresty fanouškům
Fotbalová Slavia udělila fanouškům obviněným z trestné činnosti v souladu s návštěvním řádem doživotní zákaz vstupu na stadion a smluvní pokutu v maximální stanovené výši 50 tisíc korun.
ŽIVĚ Muchová - Ósakaová. Šlágr je tady, Češka bojuje proti superstar o semifinále Wimbledonu
Sledujte online přenos ze čtvrtfinále tenisového Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Naomi Ósakaovou z Japonska.
Farage se vzdává křesla poslance po zatajení daru. Půjde ale opět do voleb
Šéf britské protiimigrační strany Reform UK Nigel Farage dnes oznámil, že rezignuje na poslanecký post, ale bude usilovat o znovuzvolení v následných doplňovacích volbách. Farage oznámení učinil v projevu, kde se vyjadřoval k podezření, že neoznámil některé příjmy a tím porušil parlamentní pravidla. Politik jakékoliv provinění popřel.
Zabral i vzteklý výlev Ledecké? Její sport bude na olympiádě, smůlu má jiná disciplína
Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstal v olympijském programu, o další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maděrová či královna předchozích her Ester Ledecká. O zachování alpského snowboardingu rozhodla exekutiva Mezinárodního olympijského výboru (MOV).