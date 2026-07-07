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Sport

Verdikt, který vyvolá bouři. Olympijský výbor zrušil suspendaci Ruska

ČTK

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) předběžně zrušil po téměř třech letech suspendaci Ruského olympijského výboru, jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Informoval o tom na tiskové konferenci v Lausanne.

Olympijské kruhy - ilustrační foto
Olympijské kruhy - ilustrační fotoFoto: REUTERS – Denis Balibouse
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Sankce uvalil MOV na Rusko po napadení Ukrajiny. Zároveň dnes doporučil sportovním organizacím, aby ukončily program prověřování neutrálního statusu Rusů. Zatím nicméně neschválil, že mohou soutěžit pod svou vlajkou a hymnou.

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Farage se vzdává křesla poslance po zatajení daru. Půjde ale opět do voleb

Šéf britské protiimigrační strany Reform UK Nigel Farage dnes oznámil, že rezignuje na poslanecký post, ale bude usilovat o znovuzvolení v následných doplňovacích volbách. Farage oznámení učinil v projevu, kde se vyjadřoval k podezření, že neoznámil některé příjmy a tím porušil parlamentní pravidla. Politik jakékoliv provinění popřel.

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