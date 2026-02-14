MOV čelí další kritice. Nabízí trička z období nacismu

Po vyloučení ukrajinského skeletonisty čelí Mezinárodní olympijský výbor (MOV) další kritice. Nabízí totiž trička s tematikou her z období nacismu. Na případ upozornila CNN.
Oficiální stránka her probíhající olympiády v Miláně nabízí v sekci suvenýrů a reklamních předmětů i tričko z olympijských her z roku 1936.
Zboží, které je aktuálně označené jako „vyprodané“, je součástí „Kolekce dědictví“ MOV.
Na tričku je vyobrazen oficiální plakát berlínských her, který vytvořil Franz Würbel. Je na něm postava sportovce s vavřínovou korunou, olympijské kruhy, Braniborská brána a nápis „Germany Berlin 1936 Olympic Games”.
Právě berlínské hry jsou přitom flagrantním příkladem zneužití olympijské myšlenky. Hry posloužily Adolfu Hitlerovi k propagaci nacistického režimu.
„Každý ročník her odráží jedinečnou dobu a místo v historii, kdy se svět spojil, aby oslavil lidstvo,“ tvrdí úvodní stránka Kolekce dědictví, přestože hry v roce 1936 doprovázela mj. diskriminace židovských sportovců či teorie o nadřazenosti árijské rasy.
„Mezinárodní olympijský výbor by měl zvážit, zda podobné připomenutí těchto her může být vůbec odděleno od hrůz, které následovaly,“ citovala CNN Christine Schmidtovou z Wienerovy knihovny holokaustu v Londýně, nejstarší instituce na světě, jež se zabývá studiem holokaustu.
Obchodní krok MOV kritizoval i Scott Saunders, ředitel mezinárodního Pochodu živých, každoroční připomínky obětí holokaustu, která se koná u bývalého koncentračního tábora v Osvětimi.
„Ve světle této nejnovější kontroverze si nelze nevzpomenout, že se blíží 90 let od berlínské olympiády v roce 1936 – události, kterou nacistický režim využil k legitimizování své existence na světové scéně, zatímco pronásledování Židů probíhalo naplno,“ připomněl Saunders.
„Sport má sílu sjednocovat, inspirovat a povznášet to nejlepší v lidstvu. Historie nám však připomíná, že může být také zmanipulován k zakrývání nenávisti. Poučení z Berlína je naléhavé. Když se antisemitismus znovu objeví ve veřejném životě, ať už na stadionech, v ulicích nebo na internetu, mlčení není neutralitou. Je to spoluvina,“ přidal Saunders.
MOV brání své rozhodnutí vyrábět a prodávat trička s tematikou her z období nacismu s tím, že Kolekce dědictví „slaví 130 let olympijského umění a designu“ a pokrývá všechny předchozí hry.
“I když samozřejmě uznáváme historickou problematiku ,nacistické propagandy‘ vztahující se k olympijským hrám v Berlíně 1936, musíme také připomenout, že v Berlíně soutěžilo 4483 sportovců ze 49 zemí o 149 sad medailí,“ stojí v prohlášení, které MOV zaslal CNN.
„Řada z nich oslnila svět svými sportovními výkony, včetně Jesseho Owense,“ připomněl amerického hrdinu her tmavé pleti, jehož čtyři zlaté medaile z atletiky Hitlera rozzuřily.
“Historický kontext těchto her je dále vysvětlen v Olympijském muzeu v Lausanne,“ uvedl MOV.
„Pro ročník her 1936 byl počet vyrobených a prodávaných triček omezen, což je důvod, proč jsou momentálně vyprodaná,“ dodal.
ŽIVĚPatříme k sobě, vzkázal vstřícný Rubio Evropanům. Těm se na konferenci ulevilo
Spojené státy a Evropa patří k sobě, řekl dnes americký ministr zahraničí Marco Rubio na Mnichovské bezpečnostní konferenci. USA jsou podle něj připraveny napravit minulé chyby a budovat nový světový řád samy, dávají ale přednost spolupráci s Evropou. Spojené státy si podle Rubia nepřejí, aby jejich spojenci byli slabí, protože to oslabuje i USA.
Praha zažádá o stavební povolení na Vltavskou filharmonii. Náklady jdou do 12 miliard
Pražský magistrát dokončuje projektovou dokumentaci k plánované budově Vltavské filharmonie. V létě plánuje podat žádost o stavební povolení a stavba by měla začít příští rok. Řekl to primátorův náměstek Petr Hlaváček (STAN).
Velkolepý návrat sněhu, víme, kde napadne nejvíc. Čeká nás i teplotní šok
Česko zasáhne nová vlna sněžení. Pokud se v uplynulém týdnu zdálo, že zima konečně ustupuje, tak o tomto víkendu se má všechno změnit. V sobotu se podle meteorologů začne prudce ochlazovat a v neděli klesnou denní teploty pod bod mrazu. Nejbohatší sněhová nadílka se čeká na Ostravsku, napadnout by ovšem mělo také na Šumavě a v Krkonoších.
Přezdívali mu moravský Babinský. Anton Schimak vraždil s podivným rituálem
Anton Schimak v 19. století děsil celou Moravu. Při vraždění a loupení si nebral servítky a u soudu ničeho nelitoval. Byl to člověk natolik zkažený, že se na jeho popravu prodávaly vstupenky.
Poláci chtějí hnát Maďarsko k soudu. Kvůli azylu pro stíhaného exministra
Polské ministerstvo spravedlnosti připravuje možnou stížnost k Soudnímu dvoru EU kvůli politickému azylu, který Maďarsko udělilo bývalému polskému ministru spravedlnosti Zbigniewu Ziobrovi, píše web Polského rozhlasu.