Motiv kolekce pro ZOH vychází z české vlajky, použily se nanotechnologie

Česká kolekce pro zimní olympijské hry v Pekingu je zdobena motivem vycházejícím z národní vlajky, jež je pro design rozdělena na jednotlivé části. Svrchní část oděvů je vyrobena v České republice za využití špičkových nanotechnologií, které by měly obstát i v extrémních mrazech. Oblečení olympioniků pro únorové hry dnes prezentoval Český olympijský výbor (ČOV).

Motiv využívá modrý klín a červený pruh. Modrá barva na oblečení je světlejší než u dřívějších kolekcí, aby byla bližší české vlajce. "Mojí snahou bylo podpořit grafickým způsobem skutečnost, že materiál a výroba části kolekce jsou na rozdíl od minulých olympiád české. A zároveň zachovat jistou míru kontinuity. Z kombinace těchto prvků vznikl rastr, jehož výřezy se na bílém podkladu objevují na různých částech oblečení," vysvětlil jeho tvůrce akademický malíř Milan Jaroš.

Nástupový komplet bundy a kalhot se tvořil od začátku do konce v Česku. Bunda s nanomembránou má prodlouženou délku a až čtyřikrát větší prodyšnost oproti běžným funkčním membránám. "Celá kolekce pro sportovce je navržena tak, aby obstála i v extrémních podmínkách až minus třicet stupňů," uvedla designérka kolekce Veronika Paulenová z firmy Alpine Pro, která ji pro olympioniky vyrábí.

Prototyp bundy testovali čeští sportovci. "Já jako vášnivý lyžař jsem nanotechnologii v oblečení dlouhodobě testoval a funguje skvěle. Navíc se mi ta bunda líbí," pochvaloval si trojnásobný olympijský medailista ve veslování Ondřej Synek.

Biatlonová mistryně světa Markéta Davidová ocenila netradiční pojetí cedulky, která vždy označuje, jak oblečení prát a žehlit. Na ní jsou tentokrát piktogramy zimních sportů hokeje, lyžování, bobů, biatlonu a snowboardingu.

"To je pojaté velmi vtipně. A je tam biatlon, to je pro nás čest," poznamenala. Z minulé kolekce pro Pchjongčchang 2018 stále používá péřovou vestu. Nejdůležitější je pro ni, aby byl materiál funkční. "Aby hřál, aby nám v tom nebyla zima, když je minus třicet stupňů. Tak snad na to bude kolekce připravená," doufala.

Pro sportovce se vyrobilo 21.000 kusů jednotlivých částí kolekce. Olympijský set má 33 položek oblečení pro muže i ženy a tři druhy obuvi. Výrobky z olympijské kolekce si mohou zakoupit i fanoušci, pro které je výběr z 25 produktů.

"Do prodeje máme připraveno 116.000 kusů kolekce. Fanoušci se mohou těšit na bavlněná trika s motivem Made in Czech Republic a ikonami zimních sportů, jako mají sportovci, pletené svetry, funkční trika, batohy, pantofle i fandící šály," uvedl generální ředitel Alpine Pro Václav Hrbek.

Jako první ČOV před třemi týdny prezentoval inovovanou čepici Raškovka, která byla populární při předchozích zimních hrách 2018. Její koupí fanoušci podpoří Českou olympijskou nadaci, která umožňuje sportovat dětem ze sociálně slabých rodin.