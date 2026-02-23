Mohla jsem přijít o nohu, přiznala Vonnová. Zranění bylo horší, než se říkalo

Hvězdná lyžařka Lindsey Vonnová přiznala, že kvůli vážnému zranění z pádu v olympijském sjezdu mohla přijít o nohu.
Jednačtyřicetiletá Američanka, která do závodu nastoupila s přetrženým vazem v kolenu, dnes na Instagramu uvedla, že ji zachránila série operací.
Od hrozivého karambolu v Cortině d'Ampezzo podstoupila už pět zákroků, dosud poslední šestihodinovou operaci absolvovala minulý týden už po převozu do USA.
Vonnová dnes prozradila, že její zranění bylo mnohem závažnější než původně zveřejněné informace o komplexní zlomenině holenní kosti.
Kvůli rozsáhlému traumatu se totiž rozvinul kompartmentový syndrom, při němž dochází vinou krvácení nebo otoku ke zvýšenému tlaku uvnitř svalu.
Ten omezuje prokrvení dané oblasti a může vést k trvalému poškození tkání a nervů, pokud není okamžitě vyřešen.
"Když máte tolik poškození v jedné části těla, je tam příliš mnoho krve, která se nahromadí a v podstatě všechno rozdrtí," řekla dvojnásobná mistryně světa.
Za záchranu nohy poděkovala ortopedickému chirurgovi Tomu Hackettovi, který pracuje pro Vonnovou a tým USA.
Na klinice v Trevisu provedl fasciotomii, při níž otevřel pojivový obal svalu. "Rozevřel ho a nechal to dýchat a zachránil mě," napsala Vonnová.
Do Itálie doktor Hackett s Vonnovou cestoval proto, že si na konci ledna krátce před začátkem olympijských her přetrhla ve sjezdu Světového poháru v Crans Montaně přední zkřížený vaz v kolenu.
"Kdyby se mi to nestalo, Tom by tam nebyl a nemohl by mi zachránit nohu," oddechla si olympijská šampionka z roku 2010.
Po dvou týdnech v nemocnicích se Vonnová dočkala propuštění domů a oznámila, že si z pádu navíc odnesla i zlomeninu pravého kotníku.
Nyní ji čeká dlouhá léčba. "Budu se soustředit na rehabilitaci a snad za pár týdnů přechod z kolečkového křesla na berle,“ doufala.
„Bude to trvat zhruba rok, než se všechny kosti zahojí a pak se rozhodnu, jestli budu chtít vyndat všechen ten kov. A pak půjdu zpátky na operační sál a nechám si konečně spravit ACL (přední zkřížený vaz)," uvedla.
Přiznala, že poslední zranění bylo nejhorší a nejbolestivější, jaké za svou kariéru utrpěla.
Znovu ale zopakovala, že nelituje svého návratu k lyžování. Na závodní svahy se Vonnová vrátila předloni po téměř šesti letech i s částečným implantátem v pravém koleni právě s vidinou dalšího olympijského startu.
