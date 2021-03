"Mohla by zazářit jako olympijské prase." Hry v Tokiu zasáhl další skandál

Anarchista Martin Ignačák, který čelil stíhání za přípravu teroristického útoku na vlak, dostal od státu odškodné ve výši 910 000 korun. O Ignačákových zbývajících finančních požadavcích rozhodují soudy, nepravomocně mu zatím přiznaly dalších 477 000 Kč. Konečný verdikt vynese pražský městský soud za týden. Muž žádal přes 4,2 milionu korun.

Ignačák strávil 518 dní ve vazební cele, stíhán byl celkem dva roky a 11 měsíců. Obžaloba tvrdila, že společně s přáteli chystal útok na nákladní vlak s vojenským materiálem. Podle kriminalistů hodlali na soupravu v úseku mezi pražským Radotínem a Berounem házet zápalné lahve, které v dubnu 2015 zakopali u železničního mostu v Chuchli. Cílem útoku mělo být "ohrožení lidských životů".

Státní zástupce pro Ignačáka požadoval 12 let vězení. Justice ale dospěla k závěru, že nešlo o trestný čin. Obžalovaní úspěšně argumentovali tím, že případ byl policejní provokací. Do skupinky anarchistů se totiž infiltrovali dva agenti, kteří vyvíjeli tlak na to, aby se akce s vlakem uskutečnila.