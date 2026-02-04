Mladí a nebojácní. Český curling dobývá Cortinu, šikulové z Prahy ukážou na OH novinku

Málokterý sport na olympijských hrách v Cortině bude mít tak výrazný český otisk jako právě curling. Výprava Martina Doktora přivezla dva ambiciózní týmy a k tomu se pod pěti kruhy představí modernizovaná technologie, kterou mají pod palcem výzkumníci z ČVUT.
Jednou za čtyři roky na sebe „metači“ a „vrhači“ žulových kamenů strhnou pozornost celého sportovního světa. Jsou to právě oni, kdo otvírají olympijský program ještě před tím, než se všechny výpravy projdou s vlajkami nad hlavou při slavnostním zahájení.
Pod pěti kruhy v Pekingu tak čeští diváci poznali manželé Zuzanu a Tomáše Paulovi. České curlery, kteří to nakonec dotáhli na překvapivé šesté místo.
Nejinak tomu bude i letos. Už ve středu večer vyšlou kameny ke středu terče Julie Zelingrová a Vít Chabičovský.
„Tomáš Paul se nás trochu snažil připravit na to, co čekat. Říkal, že oni čekali, že média budou šílená, ale i tak je to zaskočilo, že to bylo dramatičtější, než si představovali,“ přiznal jednadvacetiletý mladík ze smíšené dvojice curlerů.
Až po zahájení olympijských her se dostanou do hry i ryze ženské a mužské týmy. Tam má český curling zastoupení v podobě družiny kolem skipa Lukáše Klímy.
„Český curling je dlouhodobě na vzestupu. Na minulé olympiádě poprvé startoval mixed doubles tým, letos se to povedlo znovu a k tomu se kvalifikovali i muži. Což když si vezmete, že postupuje jen deset týmů z celého světa, je potřeba prokázat slušnou výkonnost a stabilitu ve špičce,“ řekl Aktuálně.cz David Šik, bývalý šéf Českého curlingového svazu a současný ředitel výboru Světového curlingu.
Ten má nyní mimo jiné pod palcem i technickou modernizaci tohoto sportu a italská Cortina ji uvidí v obnovené olympijské premiéře.
Jde o zařízení v držadle kamenů, které bude hlídat, zda hráč pustil madlo včas před překročením čáry.
„Poprvé byla obdobná technologie vyvinuta už někdy v roce 2004 v Kanadě, ale časem přestala být spolehlivá tím, jak přibývá bezdrátových kamer a zařízení, které kolem ledové plochy posílají ohromné množství dat a signálů. Na minulé olympiádě se musela dokonce vypnout, protože technologie nefungovala správně,“ vysvětlil Šik.
Pro diváka u televize nebo na tribuně bude zařízení fungovat podobně, jako když systém atletům hlídá přešlapy při odrazech. Jen s využitím jiné technologie.
„Na držadle je senzor, který změnu napětí pozná a ví, kdy se ho hráč dotýká a kdy ne. V ledu je pak magnetický pásek, který hlídá přechod kamene přes čáru. Když hráč pustí kámen pozdě, rozsvítí se červené světlo, pokud je vše v pořádku tak zelené,“ popsal Šik.
A právě na této modernizaci curlingu se podílejí Češi, konkrétně výzkumným ústavem ČVUT UCEEB.
„Oslovili několik firem z různých koutů světa jako je Kanada, USA, Skotsko, Maďarsko nebo i Česká republika, a nejlépe z toho vyšla právě ČVUT,“ doplnil Šik.
Teď se díky expertům z pražské univerzity přenáší data přímo z rukojetí do počítače tak, že to pomůže zajistit správný průběh zápasů, ale informace budou moci využívat i trenéři a hráči pro svůj trénink. Ve vývoji je i přenos údajů do televizních přenosů.
Podle Šika roste zvuk českého curlingu na ledě i mimo něj. Přímo u kamenů by to mohlo být vidět už v následujících dnech. Obzvláště věří mladému smíšenému týmu.
„Když jsem je sledoval v olympijské kvalifikaci v kanadské Kelowně, tak hráli naprosto neuvěřitelně, s tímhle výkonem určitě můžou pomýšlet na play off a když k tomu přičteme to jejich dobře nastavené sebevědomí, tak se máme na co těšit,“ dodal.
Jeho slova o sebevědomí potvrdil Chabičovský v úterním rozhovoru před úvodním duelem s favorizovanou Kanadou.
„Přijdou mi, že tady Kanaďané chodí, jak kdyby jim to tady patřilo, takže bych měl hodně velkou radost, kdybychom je porazili. Proto je nejlepší čas, kdy s nimi hrát, první zápas, kdy týmy nebudou rozehrané. Přestože jsou asi kvalitnější, tak ten rozdíl trochu smaže to, že je to první zápas,“ myslí si mladý curler.
Jejich duel je na programu ve středu večer od 19 hodin.
