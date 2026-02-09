Mimořádné fair play, obdivují ve světě české gesto. Pár uhranul i mistrným hodem

Česká curlingová dvojice Julie Zelingrová s Vítem Chabičovským sice na olympijském turnaji smíšených dvojic nepostoupila do semifinále, přesto v Cortině d’Ampezzo zazářila.
Stalo se tak v nedělním utkání ve skupině proti norským manželům Kristin Skaslienové a Magnusi Nedregottenovi, medailistům z obou předchozích olympiád.
Chabičovský zahrál v prvním endu, jedné z osmi částí zápasu, výborný hod, který Čechy poslal do výhody.
Radost mu však vydržela jen chviličku. Zelingrová se totiž - jak kultura curlingu velí - přiznala, že se při zametání dotkla koštětem kamene. A to je faul.
Nikdo jiný to zřejmě nepostřehl. I z opakovaných záběrů je Zelingrové prohřešek jen těžko viditelný.
„Rozhodčí si toho téměř nikdy nevšimne,“ řekla obecně o podobných situacích komentátorka zápasu na britské stanici TNT. „Musíte se sami přiznat. Tohle je opravdu mimořádné fair play.“
Chabičovského evidentně zklamalo, že jeho pokus vyšel vniveč. „Zahrál naprosto nádherný hod, ale i když je to nesmírně těžké, musí zachovat klid a vyrovnat se s tím,“ dodala komentátorka.
Norové měli po přiznaném českém faulu tři možnosti, jak postupovat, ale rozhodli se pro tu nejobvyklejší. Nechali vrátit kameny do původní pozice s tím, že Chabičovský bude hod opakovat.
Sportovní chování přineslo Čechům štěstí. Bronzový pár z Pchjongčchangu 2018 a stříbrný z předešlých her v Pekingu porazil 6:3.
V televizi TNT žasli nad českou dvojicí vícekrát, ve stejném utkání je zaujalo ještě mistrné zahrání kamene, tentokrát bez dotyku koštěte.
„Česká republika předvedla jeden z nejlepších curlingových hodů, jaké jsme kdy viděli,“ stálo v příspěvku na sociální síti X.
Celkově 19letá Zelingrová s o dva roky starším Chabičovským vyhráli tři z devíti zápasů a v desetičlenné skupině obsadili osmé místo. Do play off postoupili pouze čtyři nejlepší.
Česká účast tím ale nekončí. Tuzemský tým poprvé v historii nastoupí i v soutěži mužů. Parta vedená Lukášem Klímou se bude z pozice outsidera pokoušet o překvapení od středy 11. února.
