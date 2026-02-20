McDavid po dalším dramatu: S Čechy nám bylo hůře. Rozhodla "nejlepší střela světa"

Ve skupině krasojízda se skóre 20:3, v play off olympijského turnaje pořádná šichta se dvěma obraty. Hvězdní kanadští hokejisté měli v Miláně znovu namále, ale i semifinále s Finy se jim povedlo otočit. Zvládli to i bez zraněného lídra Sidneyho Crosbyho, jehož roli kapitána převzal Connor McDavid.
Od našeho zpravodaje v Itálii - Zlatý sen Kanady žije dál. Poté, co zámořský gigant ve středu zdolal Čechy až v prodloužení, obrátil bitvu s Finskem z 0:2 na 3:2 necelých 36 sekund před koncem.
Po čtvrtfinále to zmiňoval třeba Martin Nečas a slova o "nejlepším týmu historie“ padala na adresu Kanaďanů také od finských hráčů. Nejlepší tým se ale znovu pořádně nadřel.
"Byly to dva infarktové zápasy, ale takový je střet nejlepších s nejlepšími. Je to skvělý hokej, na tohle jsme přece všichni čekali,“ vyprávěla kanadská superstar McDavid.
Při své olympijské premiéře prakticky v každém střídání ukazuje, jak odskočený oproti ostatním je. Rychlosti útočníka Edmontonu ostatní absolutně nestíhají, skoro vždy vytvoří pro sebe nebo parťáky šanci.
Jenže v semifinále se jeho Kanada dlouho rozbíjela o pevný finský blok. Skandinávci vedli ještě v polovině zápasu 2:0, po parádních trefách Mikka Rantanena a Erika Hauly.
"My jsme ale zůstávali trpěliví,“ popisoval McDavid své pocity a nabídl srovnání se středeční bitvou proti Česku. Tehdy mu prý bylo hůře.
"Dnes to nebyl takový pocit, jako když prohráváte 2:3 sedm minut před koncem. Ve čtvrtfinále jsme si tímhle prošli, což nám dneska dodávalo na klidu. Drželi jsme se své hry, stupňovali tlak a postupně jsme je těmi vlnami útoků zlomili,“ líčil McDavid.
Na obratu se podílel dvěma asistencemi, s bilancí 2+11 vede produktivitu turnaje. Ale klíčový gól vstřelil v poslední minutě v přesilovce Nathan MacKinnon.
Do návratu Nika Mikkoly, který předtím fauloval právě MacKinnona, zbývalo pár sekund, když Juusemu Sarosovi prošla do finské branky štiplavá bomba z levého kruhu.
"Nate má z toho místa pravděpodobně nejlepší střelu na světě. Moc o tom nepřemýšlí, prostě do puku práskne vší silou,“ smál se další kanadský útočník Sam Reinhart.
"Dost jsme na té přesilovce pracovali. Bylo to hlavně o tom, aby každý věděl, jak se budeme pohybovat. Na tu přihrávku jsme čekali a podařilo se nám dát velký gól v klíčový moment,“ komentoval McDavid, který ostrostřelci z Colorada v ten moment přihrával.
Dvě třetiny vypadali Finové "nad věcí“. Tak, že si svůj náskok vcelku pohodlně hlídají. Jenže ve třetím dějství je Kanada přetlačila svou brutální silou. Střely na branku ve třetí části? 17:6 pro Kanadu.
"Chtěli jsme i více útočit, ale když máte proti téhle Kanadě střídání, kdy 25 nebo 30 sekund bráníte, neznám jediného člověka na světě, který by pak byl schopný vyrazit ještě do útoku,“ říkal finský útočník Rantanen.
"Bavili jsme se o tom, že nesmíme jen bránit, že musíme zkusit přidat třetí gól. Nepovedlo se. Jsme smutní, zklamaní, prázdní,“ dodal Haula.
Kanada si tak na olympijském turnaji s nejlepšími hráči světa zahraje potřetí za sebou o zlato. Ve Vancouveru 2010 i v Soči 2014 došla až na úplný vrchol.
Tentokrát našla cestu i bez Crosbyho, který odstoupil v průběhu zápasu s Čechy po střetu s Radkem Gudasem (a Nečasem) a při semifinálové bitvě spoluhráčům radil jen jako jakýsi asistent trenérského štábu.
"Zjevně je to skvělý hokejový stratég. Pozorně zápas sledoval, analyzoval a dával nám drobné rady. Byl u toho s námi,“ cenil si McDavid, který převzal Crosbyho kapitánské "céčko“.
Stejně jako zbytek Kanady ale věří, že jen dočasně. Že bude pittsburghská legenda na nedělní finále proti Američanům, nebo Slovákům připravena.
"Doufáme, že ho budeme mít zpátky. Být kapitán pro mě hodně znamená, ale víte, zkrátka jsem jen držel Sidovi místo,“ mrknul McDavid.
ŽIVĚ14. den ZOH: Šance jediné české závodnice v short tracku zhatil bolestivý pád
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
ŽIVĚZvažuji omezený vojenský úder, připustil Trump. Írán chce přimět k nové jaderné dohodě
Americký prezident Donald Trump v pátek řekl, že zvažuje omezený vojenský úder na Írán, ale bližší podrobnosti o možném americkém útoku nesdělil. Informovala o tom agentura Reuters. Spojené státy jsou podle dvou nejmenovaných amerických zdrojů Reuters v pokročilé fázi plánování vojenské akce namířené proti Íránu. Možnosti zahrnují cílené útoky na jednotlivce i svržení teokratického režimu.
ŽIVĚZmařené atentáty: Ukrajina a Moldavsko zadržely deset podezřelých, jednali na příkaz Moskvy
Bezpečnostní složky zatkly na Ukrajině a v Moldavsku deset lidí podezřelých z plánování atentátů na ukrajinské činitele, veřejně známé osoby i cizince. Podle ukrajinské prokuratury podezřelí jednali na příkaz Moskvy. Mezi možnými cíli byl i představitel vojenské rozvědky Andrij Jusov. Rusko se k obvinění nevyjádřilo.
ŽIVĚOpozice nevěří, že Babiš vyřešil střet zájmů dostatečně, varuje před následky
Premiér Andrej Babiš (ANO) vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Opoziční lídři ale nepovažují střet zájmů za vyřešený, zůstávají otázky a pochybnosti. Například kolem nezveřejněného statutu fondu. Právní konstrukt podle nich nedává jistotu, že Česko na věc nedoplatí. „Slova Andreje Babiše, že má střet zájmů vyřešený, neznamenají nic,“ podotkl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Je neuvěřitelný! Ukrajina ho miluje, Rusko ho miluje! Trump vychválil svého muže
Proslul jako diplomatický „slon v porcelánu“, který při jednání používá ruského tlumočníka, nepamatuje si, o jakých oblastech Ukrajiny jedná, splete se v tom, co mu Putin říkal, a opakuje ruskou propagandu. Sám americký prezident Donald Trump o něm řekl, že „o Rusku ani Ukrajině nevěděl vůbec nic“. Nyní ho ale vychválil jako muže, kterého všichni milují.