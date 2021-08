Bude to v háji, říkal si po potížích Maslák. Běžel nejpomaleji od roku 2009

Čtvrtkař Pavel Maslák převedl na olympijských hrách v Tokiu svůj nejpomalejší závod na mezinárodní scéně od vstupu do seniorské kategorie.

Dnešní výkon 47,01 byl nejhorší od juniorského mítinku v roce 2009 v Rijece, kdy mu bylo osmnáct let. Podepsaly se na tom potíže v přípravě i střevní viróza těsně před olympijským závodem. Český rekordman se chce ještě pokusit o olympijské hry 2024 v Paříži.

V Londýně i v Riu de Janeiro se dostal do olympijského semifinále. Posun mezi 24 nejlepších by byl vzhledem k jeho aktuální výkonnosti v Tokiu příjemným překvapením, ale výkon v rozběhu byl ještě daleko za jeho sezonním maximem 46,52 ze Zlaté tretry.

Maslák se několik dní v Tokiu trápil, k večeru mu stoupala teplota a obával se i covidu. "To by bylo čtrnáct dní někde v háji, karanténa a ještě bych mohl nakazit ostatní, třeba Kubu Vadlejcha. Ostatní si ze mě dělali srandu, že jsem mrtvej, že mě odvezou v černém pytli. Ale všechny testy byly negativní, takže jsem mohl zůstat ve vesnici," řekl novinářům.

Vedle jídla, které mu nesedlo, mohlo problémy zapříčinit i horko v japonské metropoli. V dnešní závodní den se už ale Maslák cítil lépe.

"Celou dobu jsem si říkal, že to bude v háji, ale dneska jsem vstal tak nějak šťastně a fakt jsem se cítil dobře. Nevím proč, ale byl jsem v pohodě a jel na stadion s dobrou náladou. Věřil jsem, že to bude dobré. A nebylo. Dal jsem do toho všechno, bojoval jsem. Čas nebyl ideální, jaký jsem chtěl, ale udělal jsem pro to všechno," řekl trojnásobný halový mistr světa i Evropy.

V Tokiu bylo při dopoledních atletických soutěžích velké vedro, teploměr na sluníčku u dráhy v době Maslákova rozběhu ukazoval 39 stupňů Celsia.

"V rozcvičení jsem vtipkoval, že kdybych si v závodě lehnul, tak to není zranění, ale dostal jsem infarkt. V rozcvičení to bylo strašné, ale v závodě už jsem to tolik nevnímal. Ten závod proběhnete a jste relativně v pohodě, tělo je na tu zátěž zvyklé a s necelou minutou zátěže to zvládne," komentoval Maslák náročné podmínky.

Štěstí dvojnásobnému otci nepřinesly ani ponožky s nápisem Super dad. "Dostal jsem je ke Dni otců, tak jsem si je vzal. Sice jsou trochu teplejší, ale ono je to v tomhle vedru už jedno, jestli má člověk něco teplejšího," poznamenal třicetiletý atlet.

Chce se ještě pokusit o čtvrtou olympiádu. "Původně jsem myslel, že ne, že to k Paříži nedoklepu. Ale jak se to posunulo a jsou to tři roky, říkám si, že bych to mohl ještě zvládnout. Samozřejmě uvidíme, jestli na to bude výkonnost a jestli budu zdravotně fit," přemítal.

Cítí, že má na lepší výkony, než letos předváděl. "Můžu běhat rychleji než 46. V hale jsem běžel 46,19, tam jsem si ověřil, že se dá ještě běhat rychle. Ale v přípravě jsem chytil covid, a i když jsem si myslel, že mě to neomezilo, tak asi tam chyběl nějaký týden hrubého objemu, který bych potřeboval teď. Děláme v zimě hodně objemu, abychom z toho jeli celé léto, ale to mi tam asi trochu chybí, proto ta čtvrtka nebyla tak dobrá," vysvětloval svěřenec Dalibora Kupky.