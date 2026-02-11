Masivní vlna zalila Sáblíkovou. Bezmoc střídají krásné pocity, cennější než placka

První závod na olympiádě v Miláně, sobotní trojku, musela Martina Sáblíková vynechat kvůli nemoci. Zánět dutin v kombinaci s horečkami na ni udeřily silou, kterou dosud nepoznala. Svou nejoblíbenější pětku si ale vzít nenechá, zítra bude na startu. Dnes po nemoci poprvé trénovala na ledě a mluvila o vlně podpory.
Od našeho zpravodaje v Itálii - Na ovál nastoupila zachumlaná tak, že čouhaly jen oči a nos. Po úvodních ostřejších kolech Sáblíková v závěsu za svou reprezentační parťačkou a životní partnerkou Nikolou Zdráhalovou zvolnila, občas zakroutila hlavou.
"Nebudu sprostá, ale jestli mám být upřímná, bylo to hrozné,“ vyprávěla česká hvězda, když pak v ochranném respirátoru přišla mezi novináře.
"První kola byla horší než ta potom, ale jsem ráda, že jsem se na led vůbec postavila a nepůjdu na start rovnou z postele,“ pokračovala.
Sedminásobná olympijská medailistka, zvyklá mířit na všech závodech nejvýše, v Itálii bojuje sama se sebou. S tím, že na vrcholné akci, kde se chtěla loučit s úžasnou kariérou, místo ladění formy leží pod peřinou.
"To je pro mě nejtěžší,“ svěřila se. "Odjížděla jsem s tím, že se budu prát o nejvyšší příčky, připravovala jsem se svědomitě jako vždy. Z tohohle pohledu mě to hrozně mrzí, ale na startu to rozjedu, jak budu moct,“ ujistila Sáblíková.
Už v úterý dostala zelenou od lékaře české výpravy Jiřího Dostala a na Instagram napsala: "Tak vám nakonec zamávám. Jedu pro vás, pro celý tým, pro rodinu a pro sebe.“
Rychlobruslařskou legendu sice v Miláně čeká vedle zítřejšího závodu na pět kilometrů ještě patnáctistovka za devět dní v pátek, těsně před koncem her.
Jenže právě čtvrteční pětka je pro Sáblíkovou nejúspěšnější distancí. Tou, kterou má spojenou s nejsilnějšími emocemi. Z pětky má dvě olympijská zlata, jedno stříbro, jeden bronz a deset titulů světové šampionky.
Na Instagramu v úterý zmiňovala, že tentokrát bude výsledek hrozný, že závod neudýchá. Po tréninku byla přeci jen lehce optimističtější.
"Primárně je to o dechu, to je největší problém. Samozřejmě ale nejdu do závodu s tím, že rozjedu kolo za 35 sekund a jen tak si to odkroužím. Uvidím, co tělo zvládne, ale od včerejška udělalo zase velký pokrok,“ řekla Sáblíková.
Zároveň opakovaně děkovala za masivní vlnu podpory, která ji zalila ze strany fanoušků, sportovců i jiných známých osobností.
"Pro mě je to hrozně emotivní, jsem za tu podporu hrozně ráda. Bylo neskutečné, jak mě všichni podrželi. Moc za to děkuju!“ rozzářila se 38letá závodnice, které chodily tisíce zpráv.
"Nemůžu to číst všechno, to by bylo na týden. Kdybych to měla všechno pročítat, start bych ani nestihla,“ usmála se Sáblíková. "Znamená to pro mě možná více než ta placka, kterou bych eventuálně mohla mít,“ poznamenala.
A právě zprávy ze všech stran jí dodaly také potřebnou motivaci v boji s nemocí.
"Dodaly mi obrovskou sílu. Nikdy jsem nespolykala tolik prášků a neležela tři dny zavřená, aby o mně nikdo nevěděl. Maximálně jsem se pak snažila dostat z nejhoršího, abych mohla na start,“ podotkla.
"Je to zase úplně jiný příběh. Když se člověku něco nepodaří nebo když se něco stane, není v tom sám. To je krásný pocit a je hrozně hezké to vidět,“ zmínila Sáblíková.
Z postele mohla alespoň fandit ostatním českým sportovcům. Televizi měla zapnutou neustále a prožívala veškerou českou účast.
"Aspoň to bylo skvělé. Za posledních pět olympiád jsem nikdy nestíhala přenosy sledovat. Věnovala jsem se tréninku a koukla jen ve volném čase. Teď jsem byla totální fanoušek,“ líčila.
"Dokonce jsem se naučila pustit si více sportů najednou, musela jsem pak mžourat očima, abych viděla na biatlonové terče. Bylo to hezké, ale když jsem si uvědomila, že bych mohla být na startu taky a jsem v posteli, byla to trošku bezmoc,“ přiznala Sáblíková.
Její zítřejší závod začíná v 16:40. A jestli pojede za dané situace s čistou hlavou a bez nervů? Kdepak.
"Já jsem nervózní už teď,“ odpověděla Sáblíková s úsměvem a vyrazila ještě do posilovny. Vymačkat z přípravy na svou olympijskou rozlučku úplné maximum.
ŽIVĚ5. den OH: Adamczyková je ve skvělé formě, výsledkem v tréninku opět varovala sokyně
Sledujte události a zajímavosti z pátého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
ŽIVĚOpozice cupuje návrh státního rozpočtu. Krade budoucnost lidem i firmám, tvrdí Kupka
Poslanci ve středu jednají o návrhu státního rozpočtu na letošní rok, který vláda Andreje Babiše (ANO) předložila se schodkem 310 miliard korun. Návrh rozpočtu je neodpovědný, vláda porušila zákon o rozpočtové odpovědnosti, tvrdí předsedové opozičních ODS a STAN Martin Kupka a Vít Rakušan. Rozpočet, který sněmovna projednává v úvodním kole, podle Kupky krade budoucnost lidem i firmám.
Lavrov dostal překvapivý dar od Švýcarů. Má Rusům připomenout, že patří do Evropy
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a jeho švýcarský protějšek a úřadující předseda Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) Ignazio Cassis si v pátek při jednání v Moskvě vyměnili dárky. Na záběrech ze schůze je slyšet věta bývalého švýcarského prezidenta, který narážel na nynější geopolitickou situaci.
ŽIVĚPolsko se nepřipojí k Trumpově Radě míru, oznámil premiér Tusk
Polsko se za nynějších okolností nepřipojí k Radě míru vytvářené americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ale bude dále analyzovat možnosti, uvedl ve středu podle médií polský premiér Donald Tusk. Pozvánku obdrželo i Česko. Premiér Andrej Babiš minulý týden v pořadu televize Nova prohlásil, že Česko nyní o vstupu do této instituce neuvažuje. Slovensko prozatím účast odmítlo.
ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu
Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.