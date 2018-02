Martina to vzala chlapsky, řekl trenér Novák. Litoval, že neměla v páru rychlou soupeřku

před 7 hodinami

Petr Novák zhodnotil výkony svých svěřenkyň Martiny Sáblíkové a Nikoly Zdráhalové na olympijské trati 3000 metrů v Pchjongčchangu. U zkušenější Sáblíkové jej mrzelo, že dobrý čas na medaili nestačil.

Kangnung - Dlouholetý trenér Martiny Sáblíkové Petr Novák zhodnotil první vystoupení své svěřenkyně na olympijských hrách v Pchjongčchangu podobně jako ona. Byl spokojený se zajetým časem, ale nespokojený se čtvrtým místem. O lepší výsledek podle něj Sáblíkovou mohla připravit i slabší soupeřka v rozjížďce, Ruska Natalija Voroninová totiž skončila až desátá.

"Poslední pára nikdy není úplně ideální. Ještě víc ale k sobě potřebuje soupeřku, aby se s ní tahala. Hlavně v konci. Bronzová Nizozemka ji měla, protože jela proti páté holce a mydlily se mezi sebou. Martina potřebovala, aby někdo dvakrát vyjel před ní. Pak by to dopadlo," hledal Novák možné důvody toho, proč třicetiletá česká reprezentantka skončila těsně pod stupni vítězů.

I když si uvědomuje, že čtvrté místo na olympiádě by pro řadu sportovců znamenalo úspěch, stejně jako jeho svěřenkyně to vnímá jinak. "Už máme přece jen ambice vyšší. Spokojený s ním stejně jako Martina nejsem, s časem, který zajela, ano," uvedl Novák, který tak výkon Sáblíkové ohodnotil zcela opačně oproti Nikole Zdráhalová. Ta při své olympijské premiéře skončila patnáctá, ale podle náročného kouče měla zajet lepší čas. Za umístění ji pro změnu pochválil.

Sáblíková měla v sezoně velké zdravotní problémy, laborovala se zády a výsledky nebyly ideální. V posledních týdnech se ale její stav zlepšil a byla i v dobré psychické pohodě.

"Je pravda, že ještě před měsícem si nemyslela, že by na trojce mohla bojovat o medaili. Teď jsme ale věřili, že to klapne. Když jsem viděl čas 3:59, který zajely Achtereekteová a Wüstová, tak jsem byl přesvědčený, že by to Martina mohla zajet. Tři kola před koncem jsem viděl, že to nedopadne," přiznal Novák.

Rodačka z Nového Města na Moravě byla pod jeho vedením na olympiádě čtvrtá podruhé. Při premiéře pod pěti kruhy v Turíně 2006 to však byl velký úspěch a naznačení jejích možností. I tehdy ale Sáblíková "bramborový" výsledek obrečela.

"Tehdy jsme brečeli oba, deprese byla strašlivá. Dvacet minut se nemohla uklidnit, tekly jí slzy. Dneska to vzala víc chlapsky. Šel jsem za ní, ale požádala mě, abych ji nechal. Že si to potřebuje srovnat v hlavě. Jen jsem jí povídal: 'Tyhle holky, pokud pojedou pětku, tě neporazí'," uvedl Novák s poukazem na druhý start v Pchjongčchangu, který Sáblíkovou čeká v pátek.

Na své nejsilnější trati bude obhajovat zlato z Vancouveru a Soči. "Věřím, že si Martina z téhle olympiády medaili odveze. Zda to bude zlato, nevím. Ještě budou na startu dvě další Holanďanky, které jsou dobré," řekl Novák. Plánuje, že Sáblíková bude v příštích dnech pilně trénovat a vynechá i pondělí patnáctistovku, na kterou se kvalifikovala. "Vymyslíme takovej trénink, aby ji pozvedl," řekl.