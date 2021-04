Skvělá Joglová. Běhá teprve tři roky a suverénně splnila limit pro olympijský maraton

Maratonkyně Marcela Joglová splnila olympijský limit. Na letišti Twente nedaleko nizozemského Enschede si vylepšila osobní rekord na 2:28:16 a dostala se o více než minutu pod požadovaný čas. Po mistrovství světa v Dauhá, kde skončila dvacátá, se tak představí na další vrcholné atletické akci.

Vrátila se na třetí místo českých historických tabulek před Moiru Stewartovou, která před dvěma týdny ve Švýcarsku zaostala za limitem 2:29:30 o pouhých devět sekund. Rychleji běžely jen Eva Vrabcová Nývltová a Alena Peterková.

Joglová měla z prosincového maratonu ve Valencii osobní rekord 2:31:29, z kterého potřebovala ubrat dvě minuty, aby si splnila olympijský sen. Začala spolupracovat s trenérem Janem Pernicou a formu nabírala v Keni, kde ale byla sama. Kouč se za ní nedostal. "Vedla si precizně tréninkový deník, výborně komunikovala. Museli jsme analyzovat její pocity na dálku, abych jí mohl vést trénink," popisoval Pernica při internetovém přenosu na facebookovém profilu Štrekaři.

Třiatřicetiletá česká reprezentantka se nenechala rozhodit tím, že se závod o týden posunul a místo v Hamburku se běžel v Nizozemsku. Při závodě určeném jen pro elitu se pohybovala ve skupině a nasadila rovnoměrné tempo s rezervou pod výkon požadovaný Světovou atletikou. Udržela ho až do konce a vylepšila si osobní maximum o více než tři minuty. "To je neskutečný. Dneska se všechno sešlo, byl to ten povedený závod," radoval se její trenér.

Joglová je po chodkyni Tereze Ďurdiakové další českou atletkou, kterou čeká olympijský závod v Sapporu, kam se kvůli očekávanému vedru v Tokiu přesunuly silniční závody.

Běhání se přitom začala naplno věnovat teprve před třemi lety. Před tím v roce 2017 měla maratonský čas přes tři hodiny. Od jara 2019, kdy se kvalifikovala na MS, posunula svůj osobní rekord o osm minut a 37 sekund. "Dnes to byl první maraton, který mě bavil a fakt jsem si ho užila. Po doběhnutí jsem v pohodě. Podmínky byly skvělé, organizace naprosto fantastická. Vodiči udělali svoji práci perfektně a já jsem teď moc šťastná," radovala se Joglová v tiskové zprávě.

Na vítěznou vlnu se po podzimním nezdaru v Londýně vrátil světový rekordman a olympijský šampion Keňan Eliud Kipchoge. Po 30. kilometru se odpoutal z vedoucí trojice a vyhrál v čase 2:04:30 s více než dvouminutovým náskokem před krajanem Jonathanem Korirem. Nejrychlejší ženou byla Němka Katharina Steinrucková (2:25:59). Joglová skončila mezi ženami pátá.

Maraton v Enschede:

Muži: 1. Kipchoge 2:04:30, 2. Korir (oba Keňa) 2:06:40, 3. Kifle (Eritrea) 2:08:07.

Ženy: 1. Steinrücková (Něm.) 2:25:59, 2. Moreiraová (Portug.) 2:26:42, 3. Schönebornová (Něm.) 2:27:03, …5. Joglová (ČR) 2:28:16.