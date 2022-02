Manželé Paulovi nestačili v curlingovém turnaji mixů na vedoucí Italy

Stavební spořitelna Modrá pyramida dostala od České národní banky pokutu pět milionů korun za to, že nesnížila celkové náklady spotřebitelských úvěrů o výši úroku a dalších nákladů u 740 spotřebitelů, kteří požádali o předčasné splacení úvěru. Spořitelna tak porušila zákon o spotřebitelském úvěru. Vyplývá to ze zveřejněného rozhodnutí centrální banky. Modrá pyramida v reakci sdělila, že rozhodnutí České národní banky respektuje. Zároveň se ale domnívá, že její přístup má oporu v důvodové zprávě k zákonu. Pokutu musí zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 28. ledna.