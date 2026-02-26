Přeskočit na obsah
26. 2. Dorota
Sport

"Máme horší vyhlídky než Slováci." Experti na rovinu o týmu pro příští OH

Sport

Oheň zhasl, hokejové hvězdy se z Milána vrací do svých domovů v NHL. V srdcích a vzpomínkách fanoušků ale turnaj žije dál. Jaký byl? Kdo za Česko pojede na ten příští? I to jsou otázky v nejnovější epizodě podcastu Bago.

Ice Hockey - Men's Play-offs Quarterfinals - Canada vs Czech Republic
Čeští hokejisté po vyřazení ve čtvrtfinále OH 2026. Zleva Lukáš Dostál, Radko Gudas a David Kämpf.Foto: REUTERS
Těžko může současný hokej nabídnout lepší podívanou. Kanada versus USA s účastí všech hvězd. Hokejový souboj, do kterého obě mužstva vstupují s egem vítězů. Přesně takové bylo milánské, olympijské finále s americkým triumfem 2:1 po prodloužení.

„Úchvatné, od druhé třetiny asi nejlepší hokej, jaký jsem v životě viděl,“ rozplývá se bývalý útočník Václav Nedorost i s odstupem několika dní. „Byl jsem v úžasu z rychlosti, kvality řešení jednotlivých situací. Nádhera.“

Stejný názor sdílí i jeho parťáci. Další majitel medaile z juniorského světového šampionátu Zdeněk Blatný viděl převahu Kanady. „Ale Amerika byla nesmírně nebezpečná z každé šance, kterou si vypracovala. Mrzí mě, že se prodloužení nehrálo v pěti. To by tomuhle turnaji slušelo,“ vyčítá organizátorům hru tří proti třem, která rozhodla.

Bývalý brankář a dnes trenér Roman Málek musel ocenit gólmany: „Oba byli výborní. O kanadském se hodně pochybovalo, ale Jordan Binnington tým podržel v každém zápase vyřazovacích bojů. Proti nám, proti Finsku i USA. Těžké situace řešil velmi dobře.“

Jenže našel přemožitele. „Connor Hellebuyck měl ve finále den, kdy víte, že gól nedostanete,“ usměje se Málek, sám držitel extraligového rekordu v počtu vychytaných nul během play off. Celkem si jich v kariéře připsal třináct.

Moderátorka Tereza Kubíčková se svých hostů ptá i na českou budoucnost. Co nás čeká? A nemine? Kdo bude Českou republiku reprezentovat za čtyři roky? „Pojďme si říct na rovinu, že máme horší vyhlídky než Slováci,“ nebojí se Blatný jasného názoru.

„I kdybychom teď v klubech čtyři roky pracovali naprosto perfektně, tak je příliš krátká doba na to někoho vychovat. Budeme se muset stále opřít o Davida Pastrňáka, Martina Nečase, snad třeba Jiřího Kulicha a doplnit je z extraligy,“ navazuje Málek.

Nedorost následně rázně utne diskusi o tom, zda jsme neměli vzít úspěšné juniorské reprezentanty už do Milána.

„Nemůžeme zkoušet kluky, kteří nikdy nehráli ani za dospělou reprezentaci. Jak to může vůbec někdo z bývalých hokejistů říct? Vyslovit?“ zlobí se nový sportovní manažer českobudějovického Motoru.

Souhlasí s ním i Málek: „Kdyby to říkali lidi, kteří hokej nehráli, tak to snad pochopím. Ale tady chybí úcta k realizačnímu týmu, mají svoje hráče, věří jim. Brát tam kluky z dvacítek, to by s výsledkem nic neudělalo.“

Celá trojka se shodne, že trenérem reprezentace by měl zůstat Radim Rulík. Kdo by ho ale případně mohl nahradit? Pavel Patera? Václav Prospal? A kdo v extralize proklouzne do play off? A do nejlepší čtyřky? I o tom je nové Bago.

