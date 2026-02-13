MacLeodová po nešťastném vyřazení: Jsem na holky neuvěřitelně hrdá

Druhá olympiáda v historii českých hokejistek cenný kov nepřinesla. Po vyřazení Švédskem ve čtvrtfinále ale trenérka Carla MacLeodová mluvila o hrdosti a slzách.
České hokejistky na posledních čtyřech mistrovstvích světa nechyběly v semifinále, ale pod pěti kruhy nedokázaly této mety dosáhnout.
Po dvou bronzech z let 2022 a 2023 a dvou čtvrtých místech včetně loňského domácího šampionátu v Českých Budějovicích chtěly při druhé účasti pod pěti kruhy vybojovat cenný kov, ale po prohře se Švédskem ve čtvrtfinále cíl nenaplnily.
Kanadská trenérka Carla MacLeodová novinářům řekla, že na hráčky je přesto pyšná.
"Holky jsou zlomené, snažily se udělat všechno pro úspěch. Je to naše druhá olympiáda vůbec. Opravdu jsme na ně všichni hrdí. Bude to ale bolet a samozřejmě bude spousta slz," uvedla MacLeodová.
Národní tým převzala v dubnu 2022 po Tomáši Pacinovi, který s ním skončil na olympiádě v Pekingu sedmý.
Hned na přelomu srpna a září dovedla české hokejistky na šampionátu v Herningu a Frederikshavnu poprvé do semifinále a k bronzu. Za rok následovala obhajoba v kanadském Bramptonu. Potom následovala čtvrtá místa v americké Utice a doma.
Teď ji čekal proslov před zklamanou kabinou podobně jako v Českých Budějovicích.
"Tohle jsou pro trenéra nejtěžší chvíle, protože si prostě tak moc přejete, aby váš tým skončil na dobré pozici. Teď to samozřejmě bude těžké. Ale nakonec je ta řeč pro mě jednoduchá. Jsem neuvěřitelně hrdá," prohlásila MacLeodová.
"Byly to skvělé čtyři roky, kdy jsem mohla s tímto týmem pracovat, abychom se dostaly až sem. Nelze opomenout, čeho jsme za tu dobu dosáhly. Tady jsme měly cíl, ke kterému jsme se ale úplně nedostaly. Ale to nic nemění na tom, jak moc jsem na ně hrdá," zopakovala MacLeodová, která u týmu pokračovala i poté, co v listopadu oznámila, že jí lékaři diagnostikovali rakovinu prsu.
Trenérka klubu Ottawa Charge v zámořské PWHL litovala, že její svěřenkyně nedokázaly přes veškerou snahu prolomit odpor Švédek.
"Myslím, že jsme měly ve třetí třetině dobrý tlak. Trochu jsme naklonily led. Ale Švédky jsme nezlomily," konstatovala MacLeodová.
"Nebylo to z nedostatku úsilí. Je to realita olympijských her. Dostanete se do play off a víte, že to budou těžké bitvy. To jsme dnes viděly," konstatovala MacLeodová.
"Ve třetí třetině jste měly dvě přesilovky. Ta poslední byla po reklamní pauze. Nenašly jsme způsob, jak toho využít. Švédky jednu přesilovku využily a to byl nakonec rozdíl," dodala MacLeodová.
Muchová si v Dauhá zahraje o titul, zápas s Řekyní rázně otočila
Karolína Muchová postoupila v Dauhá posedmé v kariéře do finále turnaje WTA Tour. Čtrnáctá nasazená česká tenistka zdolala v semifinále Marii Sakkariovou z Řecka 3:6, 6:4, 6:1 a o svůj druhý titul se utká s Victorií Mbokovou. Devatenáctiletá Kanaďanka vyřadila Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska po setech 6:3, 6:2.
ŽIVĚEvropa jako geopolitická mocnost. Macron začal jednat s Němci o jaderných zbraních
Francie zahájila strategický dialog s německým kancléřem Friedrichem Merzem a dalšími evropskými lídry včetně britského premiéra Keira Starmera o přeměně své jaderné odstrašující síly. Na bezpečnostní konferenci v Mnichově to v pátek sdělil francouzský prezident Emmanuel Macron. "Evropa se musí naučit být geopolitickou mocností," řekl Macron s tím, že je nutné, aby evropské státy jednaly společně.
ŽIVĚBabiš žádá odklad „zdravějšího“ stravování ve školách. S koalicí to zatím neprobral
Změny ve školním stravování, které mají platit od letošního září, by se mohly odložit na září 2027. Po pátečním jednání o vyhlášce, která mění pravidla pro složení školního jídelníčku stará 30 let, to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Zatím podle něj ale nebylo nic rozhodnuto, protože návrh není projednaný v koalici, kterou ANO tvoří s SPD a Motoristy sobě. V plánu jsou podle něj další jednání.
ŽIVĚRusko se chce dohodnout, prohlásil Trump. Zelenského vyzval, ať „pohne“
Prezident Spojených států Donald Trump v pátek vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k aktivitě, jinak podle něj promešká naději na mír. „Rusko se chce dohodnout a Zelenskyj se bude muset pohnout, jinak promešká skvělou příležitost. Musí se pohnout,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě.
Doufám, že se dožiju haly, smál se Jílek. Ve zlaté euforii dostal dárek od Sáblíkové
Tentokrát do sebe zaklaplo všechno. I když na startu zbývali ještě dva soupeři, Metoděj Jílek tušil, že jeho parádní čas těžko překonají. Ruce mu v cíli desetikilometrové štreky vystřelily nahoru. Zakrátko vypukla euforie naplno. Ke stříbru z poloviční trati přidal 19letý český rychlobruslař v Miláně olympijské zlato.