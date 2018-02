Lyže letí do popelnice. Mrazivé počasí v Pchjongčchangu ničí olympionikům skluznice

před 1 hodinou

Je to stejné, jako kdybyste zažehl oheň a pálil svou skluznici, popsal rakouský fenomenální sjezdař Marcel Hirscher.

Pchjongčchang - Mrazivé počasí v olympijském Pchjongčchangu ničí závodníkům sjezdové lyže. Někteří je po tréninkových jízdách zahodili do popelnice, řekl agentuře Reuters jeden z technických pracovníků na sjezdovkách. Problémy s mimořádně ostrými krystalky sněhu měl kvůli mrazu také vítěz posledních šesti ročníků Světového poháru Marcel Hirscher.

V dějišti her padají teploty hluboko pod nulu a lyže se kroutí. "Jeden z trenérů řekl, že po dnešku lyže vyhazují," uvedl Craig Randell, který na sjezdovkách pracuje třetí olympiádu.

Tentokrát byl na svahu, kde se pojede slalom, obří slalom a závod družstev. Trénoval na něm mimo jiné rakouský favorit Hirscher, který v této sezoně SP vyhrál už deset závodů.

Také jeho vybavení v mrazech trpělo. "Sněhové krystalky jsou velmi ostré, když teploty klesají k minus dvaceti stupňům, a skluznice se pálí. Je to stejné, jako kdybyste zažehl oheň a pálil svou skluznici, protože sněhové krystalky mají tak ostré hrany," popsal šestinásobný mistr světa Hirscher, který bude útočit na první olympijské zlato. Před čtyřmi lety v Soči skončil ve slalomu druhý.

Kvůli mrazům a těžkému sněhu prolili pořadatelé slalomový svah vodou. Společně s oteplením, které by mělo přijít, by to mělo přispět k tomu, aby se lyže tolik neničily.