Lyžař z pouště na OH? Itálie ožije bizarním příběhem kluka z nákupního centra

Území Spojených arabských emirátů pokrývá ze čtyř pětin poušť. Přesto bude mít tato země na nadcházejících olympijských hrách lyžaře, kteří ji budou reprezentovat. Devatenáctiletý mladík Alex Astridge bude dokonce prvním mužem z Dubaje, který se pod pěti kruhy na svahu ukáže.
Kdo nebyl v Dubaji, jen těžko si to dovede představit. Jedna výloha za druhou, luxusní oblečení, hodinky, k tomu desítky kaváren a restaurací. Pak jdete dál a bum. Před vámi za sklem lanovka, sjezdovka a davy lyžařů.
Přesně to je k vidění už přes 20 let ve slavném Mall of the Emirates. V obrovském nákupním centru, které mimo jiné ukrývá i lyžařský areál Ski Dubai.
A právě Alex Astridge je produktem tohoto jedinečného komplexu v arabské poušti.
Narodil se sice v Cambridgi, ale coby půlroční mimino se s rodiči přestěhoval do Dubaje a už ve třech letech se tu poprvé postavil na lyže. Sjezdovky v nákupáku mu naprosto učarovaly.
„Startovat jako lyžař na olympijských hrách - to byl v dětství můj bizarní, nereálný sen, až do mých 14 let, kdy Spojené arabské emiráty založily lyžařskou federaci,“ cituje Astridge britský deník The Independent.
Stal se tedy součástí financovaného programu pro mladé talenty, kteří by jednou mohli zemi pod pěti kruhy reprezentovat.
„Že nemáme hory? Nemyslím si, že to je takový nevýhoda, jak si lidé myslí. Je mnoho zimí, které se na olympijské hry dostanou a nemají hory ani zastřešené sjezdovky," říká mladík.
Jemu se každopádně sen splnil. Už odpočítává poslední dny, kdy se představí jako první muž ze Spojených arabských emirátů v olympijském slalomu.
„Vděčím za to resortu Ski Dubai. Tady jsem vyrůstal, trénoval, a i když jsem se narodil jinde, tohle je má země a její vlajku v Cortině hrdě ponesu,“ slíbil Astridge.
I když je mu teprve 19 let, už teď vnímá, že pod pěti kruhy bude v závodě mít i velkou odpovědnost. Rád by předvedl výkon, kterým by inspiroval další děti k lyžování.
„Rád s nimi trénuju. Chci aby věděly, že je to možné, že to není jen koníček, kterému se věnují, ale že všichni mohou být dobří a někam to dotáhnout. Aby viděli, že účast na olympiádě není jen nějaká pohádka,“ dodal.
Na nadcházejících olympijských hrách nebude ale sám. Emiráty bude reprezentovat mezi ženskými slalomářkami také Piera Hudsonová. Její příběh je ale trochu jiný, protože do reprezentace této federace přestoupila z Nového Zélandu.
