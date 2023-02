Buďto Rusové, nebo my. Lotyšsko zvažuje bojkot olympiády v Paříži

Lotyšsko zváží stejně jako Ukrajina bojkot olympijských her 2024 v Paříži, pokud na ně budou připuštěni ruští a běloruští sportovci. Uvedl to předseda Lotyšského olympijského výboru Žoržs Tikmers.

"Pokud by se olympijské hry konaly nyní a ruští a běloruští sportovci se jich směli účastnit, lotyšský tým by nejel," citovala agentura AP Tikmersovo prohlášení. "Dokud bude pokračovat válka na Ukrajině, účast ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách je nepřípustná pod jakoukoliv vlajkou," dodal.

Rusko s pomocí Běloruska před rokem napadlo Ukrajinu, na což většina sportovních organizací po doporučení MOV reagovala vyloučením reprezentantů obou zemí z mezinárodních soutěží. Šéf MOV Thomas Bach ale v poslední době opakovaně uvedl, že výbor hledá cestu k jejich návratu coby neutrálních sportovců.

Minulý týden podpořil návrh, aby Rusové a Bělorusové mohli startovat v soutěžích organizovaných asijským olympijským výborem. To by mohlo zahrnovat i závody započítávané do olympijské kvalifikace, čímž by se reprezentantům obou zemí otevřela možnost startovat v roce 2024 pod pěti kruhy v Paříži.

Podle Tikmerse, jenž získal v dresu tehdejšího SSSR stříbro ve veslování na západními zeměmi bojkotovaných olympijských hrách v Moskvě 1980, je ale takový postup nepřijatelný. Jen by podle něho byl "povzbuzením pro další eskalaci bojů a normalizaci válečných zločinů a brutálního násilí".

Proti plánu MOV se už dříve ostře ohradili zástupci Ukrajiny, řada sportovců i politiků. Ukrajinský olympijský výbor se situací bude zabývat na valné hromadě, kterou svolal na 3. února. Řešit bude především otázku, jestli kvůli postoji MOV bude letní olympijské hry v Paříži v roce 2024 bojkotovat.