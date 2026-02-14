Přeskočit na obsah
Benative
14. 2. Valentýn
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Lež v přímém přenosu? Kanadský curler posouval kámen prstem, Švédům sprostě nadával

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Curling má na pověst hry gentlemenů, kde se každé porušení pravidel dobrovolně přiznává. Páteční mužský zápas Kanady se Švédskem na olympijských hrách měl ale k tomuto příměru daleko. Vzduchem létaly nadávky a obvinění z podvodu v přímém přenosu.

Marc Kennedy
Marc Kennedy Foto: REUTERS
Reklama

Byl to od začátku vyhrocený a také vyrovnaný a dramatický duel. Na jedné straně obhájci zlaté medaile Švédové, proti nim ambiciózní Kanaďané.

Skandinávci měli od prvního endu podezření, zda jejich soupeři nepodvádí a nutili rozhodčí, ať si jdou stoupnout na hogline a kontrolují odhody Kanady, zda jsou v souladu s pravidly.

Situace se vyhrotila před posledním endem za stavu 7:6 pro Javorové listy. Oskar Ericsson si totiž neodpustil jedovatou poznámku.

„Zřejmě je dovolené se dotýkat kamene i za hog line,“ utrousil cestou z cílového kruhu směrem k Marcu Kennedymu. Ten se pořádně namíchl.

Reklama
Reklama

„Kdo? Já nic takového neudělal, ani jednou,“ hájil se Kanaďan.

„Tak ti pak ukážu videozáznam,“ reagoval Ericsson.

Kennedy se pak neudržel a pustil se i do nadávek: „Na*er si,“ zakřičel na Švéda.

Opakované záběry přitom ukázaly, že čtyřiačtyřicetiletý Kanaďan nejspíš pravidla porušil, když se po odhodu dotkl kamene ještě ukazováčkem v momentu, kdy kámen překračoval hog line.

Reklama
Reklama

V takovém případě by se odhozený kámen neměl počítat a kameny v kruzích by se měly vrátit na původní místo.

"Máme tu rozhodčího, v rukojetích je snímací zařízení, které hlídá hog line a on si stěžuje, že podvádíme,“ rozčiloval se Kennedy.

Problém je ten, že snímací zařízení, které pomocí indukce hlídá, kdy hráč odhodil kámen a které shodou okolností pomáhali zprovoznit v curlingu odborníci z pražského ČVUT, je pouze v rukojeti kamene. A z videa je patrné, že Kennedy se dotýkal přímo žuly.

V curlingu ale není možnost videorozhodčího, porušení pravidel musí nahlásit dobrovolně sám viník nebo sudí přímo na ledě. A tak incident prošel bez trestu.

Reklama
Reklama

Kanada poslední end zvládla, nakonec vyhrála 8:6 a Švédové zapsali překvapivě už třetí porážku v řadě.

Kennedy popíral vinu i po zápase. „Oskara respektuju, hraju curling už 25 let a nikdy bych ho neobvinil z podvodu jako on mě. Ale třeba za to může frustrace z toho, že prohrávali,“ uvedl.

Tabulku curlingové skupiny mužských týmu momentálně vede právě Kanada, Švédsko zůstává bez výhry poslední.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Americký letec pózuje s bývalými vojáky ze Sovětského svazu
Americký letec pózuje s bývalými vojáky ze Sovětského svazu
Americký letec pózuje s bývalými vojáky ze Sovětského svazu

"Bushovy nožičky" a jiné dary. Poslali jste odpad, vytkli Rusové Američanům pomoc

Necelé dva měsíce po rozpadu Sovětského svazu začala přistávat letadla amerického letectva v Moskvě, Kyjevě, Petrohradu a dalších velkoměstech. Nejednalo se ovšem o vojenský útok, ale o humanitární misi, která měla za cíl zabránit případnému hladomoru. Po rozpadu sovětského impéria se totiž většina zemí někdejšího SSSR propadla do chaosu a Rusům hrozil kritický nedostatek jídla i léků.

Sníh, doprava, zácpa, kolona, ilustrační foto
Sníh, doprava, zácpa, kolona, ilustrační foto
Sníh, doprava, zácpa, kolona, ilustrační foto

Velkolepý návrat sněhu, víme, kde napadne až 15 cm. Čeká nás i teplotní šok

Česko zasáhne nová vlna sněžení. Pokud se v uplynulém týdnu zdálo, že zima konečně ustupuje, tak o tomto víkendu se má všechno změnit. V sobotu se podle meteorologů začne prudce ochlazovat a v neděli klesnou denní teploty pod bod mrazu. Nejbohatší sněhová nadílka se čeká na Ostravsku, napadnout by ovšem mělo také na Šumavě a v Krkonoších.

Eva Adamczyková
Eva Adamczyková
Eva Adamczyková

Emoce kolem komentáře. Adamczyková končí, protože má doma povinnosti? Kouč nesouhlasí

Eva Adamczyková si v pátek 13. v Livignu navlékla na krk třetí olympijskou medaili. Po zlatu a bronzu má nyní ve sbírce i stříbro. Česká snowboardistka se fenomenálně vrátila po narození syna Kryštofa a podle jejího trenéra Marka Jelínka to v žádném případě nemusí být konec. Navzdory televiznímu komentáři, který na sociálních sítích vyvolal rozporuplné reakce.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama