Lež v přímém přenosu? Kanadský curler posouval kámen prstem, Švédům sprostě nadával

Curling má na pověst hry gentlemenů, kde se každé porušení pravidel dobrovolně přiznává. Páteční mužský zápas Kanady se Švédskem na olympijských hrách měl ale k tomuto příměru daleko. Vzduchem létaly nadávky a obvinění z podvodu v přímém přenosu.
Byl to od začátku vyhrocený a také vyrovnaný a dramatický duel. Na jedné straně obhájci zlaté medaile Švédové, proti nim ambiciózní Kanaďané.
Skandinávci měli od prvního endu podezření, zda jejich soupeři nepodvádí a nutili rozhodčí, ať si jdou stoupnout na hogline a kontrolují odhody Kanady, zda jsou v souladu s pravidly.
Situace se vyhrotila před posledním endem za stavu 7:6 pro Javorové listy. Oskar Ericsson si totiž neodpustil jedovatou poznámku.
„Zřejmě je dovolené se dotýkat kamene i za hog line,“ utrousil cestou z cílového kruhu směrem k Marcu Kennedymu. Ten se pořádně namíchl.
„Kdo? Já nic takového neudělal, ani jednou,“ hájil se Kanaďan.
„Tak ti pak ukážu videozáznam,“ reagoval Ericsson.
Kennedy se pak neudržel a pustil se i do nadávek: „Na*er si,“ zakřičel na Švéda.
Opakované záběry přitom ukázaly, že čtyřiačtyřicetiletý Kanaďan nejspíš pravidla porušil, když se po odhodu dotkl kamene ještě ukazováčkem v momentu, kdy kámen překračoval hog line.
V takovém případě by se odhozený kámen neměl počítat a kameny v kruzích by se měly vrátit na původní místo.
"Máme tu rozhodčího, v rukojetích je snímací zařízení, které hlídá hog line a on si stěžuje, že podvádíme,“ rozčiloval se Kennedy.
Problém je ten, že snímací zařízení, které pomocí indukce hlídá, kdy hráč odhodil kámen a které shodou okolností pomáhali zprovoznit v curlingu odborníci z pražského ČVUT, je pouze v rukojeti kamene. A z videa je patrné, že Kennedy se dotýkal přímo žuly.
V curlingu ale není možnost videorozhodčího, porušení pravidel musí nahlásit dobrovolně sám viník nebo sudí přímo na ledě. A tak incident prošel bez trestu.
Kanada poslední end zvládla, nakonec vyhrála 8:6 a Švédové zapsali překvapivě už třetí porážku v řadě.
Kennedy popíral vinu i po zápase. „Oskara respektuju, hraju curling už 25 let a nikdy bych ho neobvinil z podvodu jako on mě. Ale třeba za to může frustrace z toho, že prohrávali,“ uvedl.
Tabulku curlingové skupiny mužských týmu momentálně vede právě Kanada, Švédsko zůstává bez výhry poslední.
