Legenda Dánů vypráví: Plekymu dlužím odvetu. Na Čechy si věří, zažil s nimi obří metu

Lars Eller nikdy neměl status superhvězdy, v NHL přitom odehrál úctyhodných 1159 zápasů (a v play off má dalších 112). Jako jediný Dán vyhrál Stanley Cup, svým gólem ho dokonce vystřelil. Na olympiádě je v 36 letech poprvé a dnes povede dánské hokejisty v předkole play off proti Česku. Odpovídal v rozhovoru pro online deník Aktuálně.cz a Hokej.cz.
Od našeho zpravodaje v Itálii - V nejlepší lize světa hraje dodnes, kroutí tam už sedmnáctou sezonu v řadě - aktuálně v Ottawě. Na předchozích štacích se však dánský útočník potkal s několika Čechy a leccos s nimi zažil.
V pondělí po tréninku v Miláně slezl z ledu a dlouhé minuty ochotně odpovídal.
Tak třeba Tomáš Plekanec. V Montrealu jste spolu byli pět let, teď bude stát proti vám jako asistent trenéra na české střídačce. Jaké na něj máte vzpomínky?
Pleky byl kluk, s kterým jsem na počátku kariéry strávil hodně času, a dost jsem k němu přilnul. V Miláně už jsme se potkali mimo led. Bude zábava a velká výzva jít proti němu a zbytku českého týmu. Mám pro ně velký respekt, zároveň si dost věříme. Jeho ale musím porazit ještě v tenise. (úsměv)
Když jste hráli tenis, porážel vás?
Bohužel ano, potřebuju si s ním dát odvetu. Nebo možná až bude starší a pomalejší. To by se mi to třeba povedlo.
Překvapilo vás, že je z něj trenér?
Ano i ne. Vždycky jsem věděl, že je chytrý, ale taky byl tišší. Jako trenér musíte hodně komunikovat, zároveň mít čich na hráče a jejich osobnost. Vím, že tohle v sobě má. Pro český hokej je dost cenné, že se zapojil.
V Montrealu s vámi byl i Jaroslav Špaček a teď na olympiádě si zahrajete proti jeho synovi Davidovi.
Jasně, Špačo, taky s ním jsem strávil nějaký čas. Vím, že má dva syny, kteří tehdy mohli mít čtyři nebo pět let. Nepřekvapuje mě, že s takovými geny je David dobrý hráč. Špačo kolem sebe pořád šířil pozitivní energii, byla s ním legrace.
Co Michal Kempný a Washington? Před osmi lety jste spolu došli až pro Stanley Cup, byl u toho i další Čech Jakub Vrána.
Michal byl pro nás tehdy velmi ceněný hráč. Přinesl do kabiny něco, co jsme v té době potřebovali. Dobrý hokejista, stejně tak dobrý parťák do šatny, byl důležitou součástí týmu.
A pro vás to byla průlomová meta. NHL jste vyhrál jako první a dosud jediný Dán, navíc jste dal v sedmém finále proti Vegas vítězný gól. Je to nejvíc ve vaší kariéře?
Doteď určitě. (úsměv) Bude pořádně těžké překonat to, když svému týmu vystřelíte pohár. To je něco, co si jako dítě ani nemůžete vysnít.
Zároveň jako jediný Dán máte v NHL na kontě přes tisíc zápasů. Co to pro vás znamená?
Jsem na svou kariéru pyšný. Hokej mi toho dal hrozně moc. Měl jsem štěstí, že mi většinou drželo zdraví. Pořád tu hru miluju, pořád jí mám co dát. Zahrál jsem si ve skvělých klubech, poznal spoustu dobrých lidí a jako hráč si prošel snad vším. Olympiáda mi v kariéře chyběla, teď si ji můžu zkusit a je to skvělá zkušenost.
V NHL jste sedmnáct let, hokej se za tu dobu vyvinul. Musel jste tomu přizpůsobit svoji hru?
Rozhodně. Zkraje mojí kariéry měl každý obránce v NHL asi přes 182 centimetrů a přes 90 kilo. Teď se taky hodí mít takové míry, ale potřebujete být i dobrý bruslař. Skoro každý, kdo do NHL přijde, je zvyklý patřit mezi nejlepší a střílet hodně gólů, ale tam to takhle nefunguje. Když nejste úplně top, musíte přinést něco jiného. Pro mě to znamená být dobrý v defenzivě, na vhazování, v oslabení. Být schopný hrát na křídle i na centru. Zkrátka musíte být hodně přizpůsobivý.
Říkal jste, že s Plekancem už jste se v Miláně viděl. I s někým dalším z bývalých spoluhráčů?
Ano, bylo jich více. Třeba i Sidney Crosby nebo Nathan MacKinnon. To je tady skvělé, najdete si cestu k mnoha lidem, s nimiž jste hrál třeba před deseti nebo patnácti lety. Z některých jsou teď trenéři nebo manažeři. Kruh se takhle uzavírá.
V tom je na olympiádě výjimečná vesnice sportovců, že? Byť třeba Kanaďané se z ní odstěhovali.
Každý dělá to, co je pro něj nejlepší. Kanadský svaz má peníze a zdroje, které nemá každý... (úsměv) Mně se ale v olympijské vesnici líbí. S klukama si užíváme legraci, je to součást toho turnaje. Celkově jsem rád za zážitky z Milána. Je fajn zajít si ven, vidět nové věci, poznávat jinou kulturu. Kdykoliv jsem mohl, zkusil jsem tady už několik různých restaurací.
Jak hodnotíte výkony vašeho týmu ve skupině?
Bylo to dobré, ale ne skvělé. Zasloužili jsme si lepší výsledek proti Německu. Místo porážky jsme ten zápas klidně mohli vyhrát. S Američany jsme se drželi do třetí třetiny, ale prostě jsme nestačili na lepší tým. Pak jsme porazili Lotyšsko. Můžeme si z toho vzít množství pozitiv, ale ještě jsme ze sebe nedostali to nejlepší.
Říkal jste, že si proti Čechům dost věříte. Čerpá dánský tým sebedůvěru ještě z loňského domácího mistrovství světa? Vyřadil tam silnou Kanadu a došel si pro historické čtvrté místo.
Ano, v kabině je víra, že dokážeme porazit papírově silnější protivníky. Víme, že máme rozdílové hráče. Jeden na druhého spoléháme, všichni hrají s velkým nasazením. Jsme opravdu dobrý tým - nejen individuálně, ale dohromady.
Mrzí vás, že jste v Dánsku nemohl být u toho? Ostatně v NHL jste býval v bojích o Stanley Cup tak často, že vám to za tu dobu vyšlo na MS "jen“ pětkrát.
V perfektním světě chcete být součástí takového úspěchu. Ale já měl štěstí, že jsem ve své dlouhé kariéře zažil jiné věci. Jen doufám, že povedené domácí MS vedlo k tomu, aby více kluků a holek v Dánsku nazulo brusle a vzalo hokejku. Aby se vybudovalo více kluzišť, což opravdu potřebujeme. Věřím, že takový efekt bude mít i olympiáda.
Zpátky k Česku. Jak důležité bude eliminovat Davida Pastrňáka?
Je to elitní hráč, kanonýr a hokejista, který umí sám rozhodovat zápasy. Jen pár hráčů na světě má na to schopnosti jako on. Pro nás je to o tom, abychom mu nedali čas a prostor. Je jasné, že se dostane do nějakých šancí, ale uděláme maximum, abychom tomu co nejvíc zabránili.
A co dalšího by mělo vést k vašemu postupu?
Musíme přinést na led více energie a tvrdé práce než Češi. Tak je můžeme porazit.
