Ledecká znovu v slzách. Při super-G těsně před koncem spadla, ale odjela po svých

Ester Ledecká nedokončila po pádu na olympijských hrách v Cortině d'Ampezzo superobří slalom a stejně jako na snowboardu jí nevyšel útok na medaili ani na lyžích.
Senzační šampionka super-G na předminulých hrách v Pchjongčchangu jela agresivní jízdu, ale v závěrečné pasáži chybovala.
Po pádu se zvedla, odjela na lyžích do cíle, a byť se slzami zklamání v očích, avizovala, že je v pořádku.
Třicetiletá Ledecká odstartovala do svého jediného lyžařského závodu na hrách v Itálii jako osmá v pořadí.
Na rozdíl od soupeřek neměla v Cortině oficiální trénink, protože při termínové kolizi se v době sjezdu snažila o třetí zlato v obřím slalomu snowboardistek, v němž nakonec skončila pátá při triumfu Zuzany Maděrové a neúspěch obrečela.
Její soutěžní jízda skončila po nadějných mezičasech jen pár vteřin před cílem.
Na trojité vlně v traverzu před cílem se dostala do záklonu a po dalším skoku skončila na boku.
Před ní do cíle nedojely další tři soupeřky včetně německé favoritky Emmy Eicherové.
Po české reprezentantce vypadla i domácí hvězda Sofia Goggiaová, následně také olympijská šampionka ve sjezdu Američanka Breezy Johnsonová a další lyžařky. Z prvních 25 startujících do cíle nedorazilo hned 11.
Průběžné vedení drží domácí lyžařka Federica Brignoneová, byť se teprve nedávno vrátila po těžkém zranění nohy.
Jako moderní Batmani, lovit pedofily je „in“. Došlo na aligátory, ale i sebevraždy
Scénář je vždy stejný. Nejdříve se vydávají za nezletilou dívku. Flirtují s predátory, aby je navnadili. A pak si s nimi domluví schůzku. Co následuje poté, se různí – někdy setkání končí veřejným lynčem, jindy pěstmi. Fenomén lovců pedofilů, kteří berou spravedlnost do vlastních rukou, není žádnou novinkou. Mnohdy ovšem v policejních poutech končí nejen predátoři, ale i samozvaní „strážci“.
Divoké ženy v akci. Havlová, Holubová a Pořízková točí novou komedii Bardotky
Snímek režíruje Hana Hendrychová, autorka divácky úspěšných filmů Můj příběh a Matka v trapu. Vyjma ústřední ženské herecké trojice se v dalších rolích představí třeba Hynek Čermák, Lukáš Příkazký, Otakar Brousek ml. nebo Eva Podzimková. Natáčení probíhá v Praze, středních Čechách a v Ústí nad Labem, kam tvůrci překvapivě umístili vinný sklípek. Premiéra v kinech je naplánovaná na červenec 2026.
Babiš s Okamurou provedli totální obrat. A opozice jen spekuluje, k čemu to povede
Šéfové ANO a SPD Andrej Babiš a Tomio Okamura se svými spolustraníky v minulém volebním období se jako opoziční poslanci mnohdy chovali ve sněmovně tak, aby co nejvíce komplikovali kabinetu Petra Fialy vládnutí. Jakmile se ale Babiš s Okamurou dostali po volbách k moci, téměř jako první věc mění pravidla pro jednání sněmovny. S cílem, aby dnešní opozice nemohla dělat to, co prováděli oni.
ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu
Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.
Průvan v peněženkách Čechů mírně polevil, zjistili statistici
Reálné čisté příjmy domácností v Česku předloni po dvouletém propadu znovu vzrostly o tři procenta. Rodiny si tak mohly za své peníze pořídit víc. Na osobu v roce 2024 v průměru měly 293 853 korun, tedy měsíčně 24 488 korun. Pod hranicí příjmové chudoby minulý rok žilo 9,6 procenta lidí, asi milion. Data o životních podmínkách domácností zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) ve čtvrtek.