Ledecká, Samková i Sáblíková. Návrh české olympijské nominace čítá zatím 85 jmen

před 5 hodinami

Další jména mohou do českého týmu přibýt ještě příští týden.

Praha - V návrhu české nominace pro olympijské hry v Pchjongčchangu je 85 sportovců. Další místa ale ještě mohou přibýt příští týden. Vyplývá to z materiálu výkonného výboru Českého olympijského výboru (ČOV), který předloží složení výpravy ke schválení čtvrtečnímu plénu. Zasedání se uskuteční od 18.30 v Míčovně Pražského hradu v přímém přenosu České televize.

O otázkách spojených s olympijskými hrami hlasují jen členové výkonného výboru ČOV, členové svazů, jejichž sporty jsou v programu olympiád a zástupci komise sportovců. Ke schválení nominace je třeba nadpoloviční většina přítomných.

Plénum rovněž dá zmocnění předsedovi ČOV Jiřímu Kejvalovi, aby udělal změny na volných místech, která jsou v biatlonu a také po jednom v alpském lyžování a běhu na lyžích, i po případných realokacích účastnických míst. Potvrzení přesunutí účastnických míst pro jednotlivé země je stanoveno na 25. ledna, kdy se nominace může ještě změnit oběma směry. Do 27. ledna musí český tým odeslat přihlášky. Olympijská vesnice se otevírá 1. února a hry budou zahájeny 9. února.

V nominaci figuruje pětadvacet hokejistů bez účasti hráčů z NHL, jelikož ti tentokrát nemohou startovat. Mezi jedenáctkou biatlonistů bude chybět Gabriela Koukalová, která kvůli zdravotním problémům do této sezony ani nenastoupila.

Biatlonisté zatím nahlásili osm z jedenácti možných jmen a šéftrenér Ondřej Rybář dostal výjimku a doplní zbývajícího muže a dvě ženy koncem příštího týdne. "Chce co nejlepší složení týmu i kvůli štafetám. Vyhověli jsme mu, i když pro nás to znamená komplikaci. Ale tady to má smysl," vysvětlil šéf výpravy Martin Doktor.

Hlavní medailovou adeptkou by měla být snowboardistka Ester Ledecká, která se zároveň představí i v alpském lyžování. Stálicí je rychlobruslařka Martina Sáblíková a na cenný kov chce útočit také olympijská vítězka ze Soči snowboardcrossařka Eva Samková. Z biatlonistů jsou nadějemi Veronika Vítková a Ondřej Moravec.

Bobisté budou mít poprvé na hrách dva dvojboby i čtyřboby, proto nominovali osm závodníků a náhradníka. Šestici vyšlou do boje v Koreji sáňkaři.

Češi neobsadí v kategorii žen hokej, boby ani skoky na lyžích. Chybět budou v curlingu, skeletonu a v některých lyžařských disciplínách, jako třeba v akrobatických skocích na lyžích, ve kterých před šestnácti lety získal zlato Aleš Valenta.