Ledecká je po prvním kole obřího slalomu 29., Pauláthové se po výpadku chtělo brečet

před 1 hodinou

Do cíle prvního kola obřího slalomu dojely ze čtyř Češek jen dvě, Ester Ledecká a Gabriela Capová. Nejlepší čas zajela Italka Manuela Mölggová.

Pchjongčchang - Ester Ledecká zvládla výborně první kolo obřího slalomu lyžařek na olympijských hrách. Mistryně světa ve snowboardingu dosáhla 29. času a do finále odstartuje v elitní třicítce. Do ní se těsně nevešla Gabriela Capová, která drží 34. místo, zbývající dvě Češky jízdu nedokončily. Závod v Jongpchjongu vede Italka Manuela Mölggová o dvě desetiny sekundy před americkou hvězdou Mikaelou Shiffrinovou.

Lyžařky se až dnes dočkaly na větrných hrách v Koreji prvního závodu. Původně měly obří slalom absolvovat už v pondělí, ale silný vítr je do branek nepustil. Ledecká je mezi třicítkou s nejvyšším startovním číslem (49) a prokázala opět talent i cit pro sníh, protože její doménou je obří slalom na snowboardu. V něm bude coby hlavní favoritka útočit na medaili v předposlední den olympiády.

Na vedoucí Mölggovou ztratila Ledecká rovné čtyři sekundy. "Je to dlouhý," hlásila Ledecká zadýchaně do vysílačky a jeden z trenérů Ondřej Bank dodal, že na ženy je opravdu olympijský obří slalom delší. "Ale dobrý, spokojenost," dodal.

V horní části měla Ledecká šestnáctý čas, v náročnější spodní, v které hodně závodnic vypadlo, si pohoršila. "Domlouvali jsme, ať na vršku nepřemýšlí, že to je olympiáda, ale že to je krásný závod. To splnila, jela fakt dobře. Tady už jí trochu docházely síly, tak si to trochu pohlídala. Dobrá jízda," řekl Ondřej Bank.

Capová se drží na 34. místě a bude startovat až po elitní třicítce závodnic, Kateřina Pauláthová i Martina Dubovská na rozbité trati chybovaly a do cíle nedojely.

"Jsem dost naštvaná. Kdyžtak vám do toho budu trochu brečet," řekla novinářům Pauláthová. "Ráno jsem se vzbudila, těším se na tenhle závod čtyři roky, poslední rok jsem pro to udělala všechno, a měla jsem úplně tuhé nohy. Vůbec nevím, co se se mnou stalo. Připadala jsem si, jako by mě přejela rolba. Což není samozřejmě žádná výmluva; vím, že jsem dělala v obřáku chyby, přetočilo mě to tam úplně zbytečně, nepracovala jsem celou dobu. Nemám sílu," uvedla Pauláthová.

Provizorní stupně vítězů za Mölggovou a obhájkyní zlata ve slalomu Shiffrinovou drží další Italka Federica Brignoneová. I zbývající dvě italské lyžařky jsou do desátého místa a vytěžily maximum z toho, že trať 1. kola stavěl jejich trenér. "Všichni říkají, že máme nejsilnější tým a očekávají od nás hodně medailí," řekla průběžně třetí Brignoneová. Druhé kolo začne v 5:45.