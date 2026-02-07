Ledecká fascinuje, z Češky jsou paf i Američané. Tohle nedokázala ani jejich superstar

Ester Ledecká a olympijské hry, čtvrtý díl. Česká šampionka dala obřímu slalomu na snowboardu přednost před lyžařským sjezdem a v neděli se v Livignu pokusí o unikátní zlatý hattrick. Její umění dál fascinuje sportovní svět.
Od našeho zpravodaje v Itálii - Pod pěti kruhy debutovala před dvanácti lety. Coby dvojnásobná juniorská mistryně světa vyhrála dva týdny před olympiádou v Soči svůj první závod ve Světovém poháru dospělých, na samotných hrách potom zaujala šestým a sedmým místem.
O čtyři roky později už impozantně převzala vládu.
Zlato vybojovala v Pchjongčchangu, kde vstoupila do sportovní historie, protože kromě snowboardu šokujícím způsobem ovládla i lyžařské super-G. V roce 2022 v Pekingu snowboardový triumf obhájila.
V neděli má tedy šanci získat třetí zlatou olympijskou medaili v řadě. Tlak? Prý ani náhodou.
„Nejsme tu kvůli rekordům,“ zdůrazňuje její americký trenér Justin Reiter. „Jsme tu kvůli dobrým obloukům. Když jste v dobré pozici, děláte dobré oblouky. A dobré oblouky dělají dobré jízdy. Ester to cítí stejně, jde krok po kroku,“ dodává. Zároveň ale ujišťuje: „Ester je na tom výborně. Všechno si tady sedlo opravdu pěkně.“
V neděli se přitom v Livigno Snow Parku pojede na zbrusu nové sjezdovce. Ještě na ní nikdo nezávodil, Ledecké ale podle kouče okamžitě padla do oka. „Ester se ten kopec líbí. Je to dlouhá trať, fyzicky náročná,“ potvrzuje.
Třicetiletá Češka v aktuální sezoně Světového poháru absolvovala jen jediný snowboardový závod. A v rakouském Simonhöhe nenašla přemožitelku. Před olympijským kláním v Itálii tenhle fakt rezonuje. I pro svět snowboardingu je Ledecká fascinující, až kultovní postavou.
„Je to obrovské jméno. Je největší favoritkou, protože kdykoli jde závodit na snowboardu, dosahuje úžasných výsledků a skoro pokaždé vyhrává,“ vypráví obdivně Robin Ligeon, bývalý francouzský snowboardista a aktuálně expert stanice Eurosport.
„Pořád potvrzuje, že patří na absolutní vrchol. A to navzdory nedostatku tréninku oproti soupeřkám. I tak má obrovskou kvalitu, sílu i vítěznou mentalitu, díky kterým dokáže ostatní předčit,“ říká.
Také podle něj nebude Ledecká pod žádným tlakem. „Už vyhrála dvakrát, už ví, jak na to. Tlak už pro ni podle mě neexistuje, nic ji nerozhodí,“ dodává Francouz. V rychlosti se prý Češce aktuálně vyrovnají jen dvě konkurentky: Japonka Cubaki Mikiová a Němka Ramona Theresia Hofmeisterová.
O českou sportovní ikonu se v Livignu zajímají média z celého světa, Spojené státy nevyjímaje.
„Ledecká znovu míří za slávou na snowboardu i na lyžích,“ píše Associated Press v titulku. A znovu vytahuje její výjimečnou všestrannost: „Mladá Ester to slýchala pořád dokola: skutečný šampion se má naplno věnovat jednomu sportu. Ona to ale odmítla přijmout. Místo aby se držela konvenčních mouder, přepsala představy o tom, co je možné.“
AP připomíná, že se Ledecká může pokusit o další double, tedy triumf v paralelním obřím slalomu na snowboardu a v super-G na lyžích.
Jde ale i o ojedinělý zápis do historie snowboardingu. Tři zlata na třech olympiádách v řadě ještě na prkně nikdo nezískal.
„Ani veliký Shaun White,“ naráží AP na ultimátní americkou superstar, která má tři olympijská zlata (2006, 2010, 2018), ale nikoli po sobě.
Čtyři dny po Ledecké se může v Itálii o totéž pokusit Američanka Chloe Kimová na U-rampě. I ona triumfovala v Jižní Koreji i v Číně. Jako první jde ale na řadu Češka.
