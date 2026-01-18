Přeskočit na obsah
Benative
18. 1. Vladislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Ledecká chystá olympijskou formu. V super-G v Itálii útočí na třetí místo

Sport

Po odjetí 40 lyžařek drží Ester Ledecká třetí místo v závodě super-G v rámci Světového poháru v italském Tarvisiu. Pokud bronzovou příčku udrží, zapíše dvanácté umístění na stupních vítězek v lyžařském SP v kariéře.

Ester Ledecká po závodě super-G ve Světovém poháru v Tarvisiu 2026
Ester Ledecká po závodě super-G ve Světovém poháru v Tarvisiu 2026Foto: ČTK / AP
Reklama

Třicetiletá Češka vyrazila na trať s číslem 15 a v cíli se zařadila na třetí místo. Na vedoucí Němku Emmu Aicherovou ztratila 94 setin sekundy, za druhou Lindsey Vonnovou z USA zaostala o 67 setin.

V disciplíně, kterou Ledecká senzačně vyhrála na olympiádě v Pchjongčchangu 2018, útočí v SP na čtvrté umístění na stupních vítězek v kariéře a první po necelých dvou letech od triumfu v super-G v Saalbachu.

Zároveň pražská rodačka ladí formu na blížící se olympiádu v Cortině, kde ji na lyžích čeká právě super-G ve čtvrtek 12. února.

Aktualizujeme.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
ČR-vláda-hospodářství-FASTPIX
ČR-vláda-hospodářství-FASTPIX
ČR-vláda-hospodářství-FASTPIX

Zachoval se jako slon v porcelánu, vmetl Macinka prezidentovi kvůli letounům Ukrajině

Prezident Petr Pavel se podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) zachoval jako slon v porcelánu, když tento týden na návštěvě Ukrajiny nabídl napadené zemi poskytnutí několika menších letounů pro obranu proti dronům, prostředků včasného varování a generátorů pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě.

Demograf Tomáš Fiala
Demograf Tomáš Fiala
Demograf Tomáš Fiala

Migrace stárnutí Evropy nezastaví. "Musely by přijít miliony lidí ročně"

Česko loni zaznamenalo nový rekord: narodilo se nejméně dětí od dob císaře Josefa II. Podle demografa Tomáše Fialy za tím nestojí jen ekonomická nejistota či drahé bydlení, ale i hlubší změna ve společnosti. Historie navíc ukazuje, že snahy státu „koupit si“ vyšší porodnost pomocí dávek či půjček, jak to známe ze 70. let minulého století, mají jen krátkodobý efekt.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama