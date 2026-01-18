Ledecká chystá olympijskou formu. V super-G v Itálii útočí na třetí místo

Po odjetí 40 lyžařek drží Ester Ledecká třetí místo v závodě super-G v rámci Světového poháru v italském Tarvisiu. Pokud bronzovou příčku udrží, zapíše dvanácté umístění na stupních vítězek v lyžařském SP v kariéře.
Třicetiletá Češka vyrazila na trať s číslem 15 a v cíli se zařadila na třetí místo. Na vedoucí Němku Emmu Aicherovou ztratila 94 setin sekundy, za druhou Lindsey Vonnovou z USA zaostala o 67 setin.
V disciplíně, kterou Ledecká senzačně vyhrála na olympiádě v Pchjongčchangu 2018, útočí v SP na čtvrté umístění na stupních vítězek v kariéře a první po necelých dvou letech od triumfu v super-G v Saalbachu.
Zároveň pražská rodačka ladí formu na blížící se olympiádu v Cortině, kde ji na lyžích čeká právě super-G ve čtvrtek 12. února.
ŽIVĚČelíme mohutnému úderu ruských dronů, řekl Zelenskyj. Tisíce Ukrajinců jsou bez tepla
Ruský dronový úder na Ukrajinu v noci na dnešek zabil dva lidi a desítky dalších kvůli němu utrpěly zranění, uvedl na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Zachoval se jako slon v porcelánu, vmetl Macinka prezidentovi kvůli letounům Ukrajině
Prezident Petr Pavel se podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) zachoval jako slon v porcelánu, když tento týden na návštěvě Ukrajiny nabídl napadené zemi poskytnutí několika menších letounů pro obranu proti dronům, prostředků včasného varování a generátorů pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě.
Migrace stárnutí Evropy nezastaví. "Musely by přijít miliony lidí ročně"
Česko loni zaznamenalo nový rekord: narodilo se nejméně dětí od dob císaře Josefa II. Podle demografa Tomáše Fialy za tím nestojí jen ekonomická nejistota či drahé bydlení, ale i hlubší změna ve společnosti. Historie navíc ukazuje, že snahy státu „koupit si“ vyšší porodnost pomocí dávek či půjček, jak to známe ze 70. let minulého století, mají jen krátkodobý efekt.
Zverev musel na úvod Australian Open otáčet, Sabalenková postoupila hladce
Světová jednička Aryna Sabalenková porazila na úvod Australian Open Tiantsou Rakotomangaovou Rajaonahovou z Francie 6:4, 6:1 a vykročila v Melbourne za možným třetím titulem v kariéře. Její další soupeřka vzejde z duelu mezi Ruskou Anastasijí Pavljučenkovovou a Paj Čuo-süan z Číny.
ŽIVĚTrump láká země do nové Rady míru. Zadarmo to nebude, zájemci se prohnou
Americká administrativa bude chtít nejméně jednu miliardu dolarů (20,9 miliardy Kč) od každé země, která chce být stálým členem Rady míru vytvářené prezidentem Donaldem Trumpem.