Ledecká bojuje. O změně programu bude mluvit i se šéfkou olympijského výboru

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká stále doufá ve změnu programu zimních olympijských her 2026 v Miláně a Cortině d'Ampezzo, v jehož současné podobě se jí termínově kryje sjezd na lyžích a paralelní obří slalom na snowboardu.

O situaci bude dokonce mluvit s novou prezidentkou Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventryovou.

"Naštěstí pro nás ta debata ještě není uzavřená. Zrovna teď v dohledné době budeme mít hovor s prezidentkou Mezinárodního olympijského výboru a ředitelem soutěží," prozradila Ledecká.

"Čekáme, bojujeme a uvidíme," doplnila.

V aktuálním olympijském programu jsou stále na neděli 8. února naplánované oba závody, v nichž může česká hvězda zimních sportů bojovat o medaili.

Sjezdařky navíc pojedou v Cortině a snowboardistky v Livignu, což je automobilem zhruba šest hodin jízdy od sebe. V boji za změnu programu pomáhá Ledecké i Český olympijský výbor (ČOV).

Kvůli kolizi, která jí brání naplno závodit v obou sportech, rozeslala úspěšná sportovkyně dopisy na všechny strany.

Bavila se o tom i se šéfem Mezinárodní lyžařské a snowboardingové federace Johanem Eliaschem, který je na její straně.

"On sice nemůže přehodit den, ale může posunout tu hodinu. Je pilot. Dokonce mi navrhl, ať kdyžtak přeletím s ním z Cortiny do Livigna," prozradila Ledecká.

Mít oba závody v jeden den by pro ni však bylo mimořádně náročné. "Já bych se chtěla nejen zúčastnit, ale zároveň přinést i ty nejlepší výsledky," upozornila Ledecká.

"To je těžké, když jedete sjezd a hodinu na to vás vysadí na snowboardu a jedete hned kvalifikaci. Normálně na to přehození potřebuju dva tři dny, abych byla schopná něco zajet," vysvětlila.

Extrémní situaci ovšem nevyloučila. Možná by tomu její tým přizpůsobil trénink, aby si rychlé přechody vyzkoušela.

"Jsem připravená to zkusit, protože by to byl hezký příběh. Ale taky nevím, jestli bychom dostali nějakou výjimku, protože tam jsou bezletové zóny," dumala Ledecká. "Myslím, že to zatím nebral nikdo v potaz, jen se tak střílí ty nápady," dodala.

Osobně bude na schůzce prosazovat variantu přesunu snowboardového obřího slalomu na jiný den.

"Navrhli jsme termíny, které by za nás připadaly v úvahu. Dva dny tam vycházely docela dobře, že tam byla mezera do nějakých dvou hodin. To je přesně ten čas, kdy závodíme," podotkla Ledecká.

"Snažili jsme se vymyslet, aby to šlo i s televizními právy a aby to fungovalo," prozradila bez konkrétních termínů.

Zásadní jednání na té nejvyšší úrovni by se mělo uskutečnit brzy. "Máme potvrzené, že se to bude dít v následujícím týdnu, dvou týdnech," dodala Ledecká.